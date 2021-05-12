▲ Jaguar Land Rover 新北九和旗艦展間開幕 品牌最強技師團隊齊聚

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Jaguar Land Rover Taiwan Jaguar Land Rover 授權經銷商-九和汽車深耕台灣汽車市場超過 20 年，繼2019 啟動營運亞太區最具規模的台中九和旗艦展示暨服務中心後，再度斥資進軍新北市新莊區成立全新據點，目前已正式開幕營運，投資 4 億元打造新北九和旗艦展示暨服務中心。
新北九和全新旗艦展示暨服務中心總樓地板面積達 2,200 坪，採地上三樓設計。旗艦展示中心遵循 Jaguar Land Rover 原廠標準打造，一樓規劃新車展示區，可展示 16 台新車；二樓規劃原廠認證中古車展示區，可展示 13 台原廠認證中古車。
保修服務上也持續強化，於二、三樓規劃共 14 個維修工位，提供車主保養維修一站式全功能服務。二樓新車交車整備區備有車輛美容及鍍膜專屬區域，提供完整的交車服務。三樓全區皆為維修區，提供專業輪胎免橇棒拆胎及雷射平衡機組、3D 電腦四輪定位機等完整服務設備，也特別規劃三種規格頂高機，以符合 Jaguar Land Rover 雙品牌不同車款的維修需求。
此外，因應全球電動車浪潮，Jaguar Land Rover 九和全新旗艦展示暨服務中心亦規劃電動車專屬保修區域及設備，並安排經英國原廠認證授權技師為電動車進行保修服務。此外，展間亦設立 AC 與 DC 規格共 7 座充電樁。
除了全新打造的豪華硬體規格，專業人才亦是深耕車市超過 20 年的九和汽車珍貴資產，整個大台北地區服務團隊計 29 位專業技師、其中 2 位通過英國原廠最高等級 L4 技師認證，4 位 L3 及 EVAP 電動車專業技師認證，3 位鈑金技師通過英國原廠 L3 專業認證，更是 Jaguar Land Rover 全台專業技師認證人數最多的團隊，其中更有 6 位引電技師及 5 位鈑噴技師服務年資超過 20 年。
九和汽車擁有全台首二通過英國原廠鋁鎂合金車體檢測專業維修認證廠，分別於台北及台中各設獨立鋁鎂合金車體專業修護中心，更有通過英國原廠標準鈑噴設備及作業人員的鈑噴服務廠，也是 Jaguar Land Rover 台灣首座具全鋁鎂合金車體維修實力的專業鈑噴中心，提供 Jaguar Land Rover 鋁合金車體最專業的維修服務。
為慶祝 Jaguar Land Rover 新北九和旗艦展示暨服務中心開幕，即日起親臨台北九和與新北九和試乘即可獲得限量馬卡龍茶葉禮盒，交車禮及回廠滿額禮限量提供坪林包種 30 年老茶。
活動贈品數量有限送完為止，詳細活動資訊與辦法請洽新北九和旗艦展示暨服務中心與台北九和展示暨服務中心。