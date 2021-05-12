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Zoom大股東陳賢哲低調現身　吐露投資北極星的初心

▲視訊軟體Zoom近日公佈2020年第一季財報數據較去年增加170%，從眾多公司財報中脫穎而出，繳出亮眼成績單。（圖｜美聯社AP）
▲陳賢哲是Zoom的早期投資者，比香港首富李嘉誠持股8.5%還多，市場稱陳賢哲為「台灣巴菲特」。（圖/美聯社AP）

文/財訊雙周刊

2021-05-12 17:13:43｜2021-05-12 17:13:51

鴻海創辦人郭台銘四月與台康生技簽訂「投資意向書」，計畫「分次」投入50億元。媒體紛紛以「震驚」來大篇幅報導。相較郭台銘，台灣另一位身價超過千億元的陳賢哲投資生技卻是低調到無形，2019年底很阿莎力地投入30億元「救急」北極星公司，不過媒體報導卻是一年後的事了。

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當初正文科技董事長陳鴻文接下北極星董座，讓成立十五年的公司起死回生，背後有段既艱辛又令人動容的故事。那時陳鴻文的父親得了肝癌，被折騰得相當衰弱，透過恩慈療法，一週打一次針，最後多活了五年多。陳鴻文說，畢竟這個藥醫好他父親，北極星碰到困難理所當然要支持。生技門外漢的他，本來想說插花投資一下，後來發現「哇！這種公司怎麼燒錢這麼厲害！幫忙找錢並不順利，每次找進來幾個月就沒錢了。」

陳鴻文受訪時，身邊坐著一位外表低調、穿著相當樸實，默默聆聽並不多言，但是聽到有興趣的話題眼睛會發亮的「平凡員工」，一直要到採訪快結束，陳鴻文才揭露這位「平凡員工」的真實身分─他就是千億富豪陳賢哲。

陳賢哲是松翰科技董事長，行事一向低調，極少曝光，去年美國辦公室視訊會議軟體Zoom的股價因疫情大漲，而登上新聞版面。據了解，陳賢哲是Zoom的早期投資者，比香港首富李嘉誠持股8.5%還多，雖然已處分部分股權，以Zoom市值在去年一度超過一千六百億美元，千億富豪當之無愧，市場稱陳賢哲為「台灣巴菲特」，連彭博想採訪都被婉拒，可以想見陳賢哲的低調。

這麼低調的科技富豪，又如何與北極星牽上關係？陳鴻文親自揭密，他們兩人是清大學長學弟的關係，之前共同投資過中國一家小公司，有一天他們參加完董事會，陳鴻文說要去看看北極星的成都藥廠，陳賢哲也跟著去，看了藥廠說「不錯的廠啊！」

當時陳鴻文已為了北極星營運陷入捉襟見肘而四處奔走，他告訴陳賢哲，「我準備要賣掉這個廠，來支持公司臨床試驗繼續做下去，不然北極星要倒了！他問我要多少？我說應該至少要一億美元，陳賢哲說，有啊，我有一億美元，我來投。」陳鴻文微笑著搖搖頭說，當時他根本不知道陳賢哲這麼有錢。這筆錢不進來，根本過不了關。

陳賢哲很謙虛地說，自己對生技也還在學習當中，話不多的陳賢哲提到投資北極星的條件，就是要陳鴻文當董事長，因為看好「孝子救父」陳鴻文的做事能力。他表示，投資都要繳學費，最終要成功，「人」很關鍵。當初要投資Zoom的時候，很多人都認為市場太擁擠、競爭太激烈，但他看好Eric Yuan（Zoom創辦人袁征）。

科技人一頭栽入生技領域，陳鴻文做了一個相當傳神的形容，假設這是一個電路板， input和output都是固定的，沒有百分比，一定要百分之一百。科技就是很多定理與定律，很多公式是不會變的。但是細胞就完全不一樣了。細胞是活的，沒有東西可以運算，細胞裡面的基因什麼時候要表達、什麼時候不表達，或是有缺陷、突變、表達錯了，都有可能。此外，還會牽涉到外面給什麼訊號，做什麼反應。「我最近常常遇到電子業的老闆，都告訴他們，如果你覺得做電子業不夠刺激，可以來做生技。」

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