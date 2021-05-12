Jaguar Land Rover大台北區域服務升級，新北九和旗艦展示暨服務中心正式開幕

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新北九和全新旗艦展示暨服務中心總樓地板面積達2,200坪，採地上三樓設計。旗艦展示中心遵循 Jaguar Land Rover 原廠標準打造，一樓規劃新車展示區，可展示16台新車；二樓規劃原廠認證中古車展示區，可展示13台原廠認證中古車，提供消費者更完整的產品陣容。
保修服務上也持續強化，於二、三樓規劃共14個維修工位，提供車主保養維修一站式全功能服務。二樓新車交車整備區備有車輛美容及鍍膜專屬區域，提供完整的交車服務。三樓全區皆為維修區，提供專業輪胎免橇棒拆胎及雷射平衡機組、3D電腦四輪定位機等完整服務設備，也特別規劃三種規格頂高機，以符合Jaguar Land Rover雙品牌不同車款的維修需求。
此外，因應全球電動車浪潮，Jaguar Land Rover九和全新旗艦展示暨服務中心亦規劃電動車專屬保修區域及設備，並安排經英國原廠認證授權技師為電動車進行保修服務。此外，展間亦設立AC與DC規格共7座充電樁，迎接電動車新時代。
除了全新打造的豪華硬體規格，專業人才亦是深耕車市超過20年的九和汽車珍貴資產，整個大台北地區服務團隊計29位專業技師、其中2位通過英國原廠最高等級L4技師認證，4位L3 及EVAP電動車專業技師認證，3位鈑金技師通過英國原廠L3專業認證，更是Jaguar Land Rover全台專業技師認證人數最多的團隊，其中更有6位引電技師及5位鈑噴技師服務年資超過20年，深厚的Jaguar Land Rover保修經驗與專業背景，提供北台灣Jaguar與Land Rover車主最堅實的後勤水準。
九和汽車擁有全台首二通過英國原廠鋁鎂合金車體檢測專業維修認證廠，分別於台北及台中各設獨立鋁鎂合金車體專業修護中心，更有通過英國原廠標準鈑噴設備及作業人員的鈑噴服務廠，也是Jaguar Land Rover台灣首座具全鋁鎂合金車體維修實力的專業鈑噴中心，提供Jaguar Land Rover鋁合金車體最專業的維修服務。
秉持Jaguar Land Rover 全球一致的 Customer First 客戶優先準則，九和汽車獨家提供車主保養取送服務、機場接送服務等專屬服務，九和汽車深耕台灣市場20餘年，光陰的刻畫歷練出九和汽車的豐富經驗與紮實工藝，為慶祝Jaguar Land Rover新北九和旗艦展示暨服務中心開幕，即日起親臨台北九和與新北九和試乘即可獲得限量馬卡龍茶葉禮盒，交車禮及回廠滿額禮限量提供坪林包種30年老茶，老茶陳韻撲鼻回甘、回味再三，如同九和汽車超過20載的深厚服務經驗值得細細品味、親身感受，敬邀舊雨新知蒞臨，體驗源自英倫風華的尊貴享受。
活動贈品數量有限送完為止，詳細活動資訊與辦法請洽新北九和旗艦展示暨服務中心與台北九和展示暨服務中心。
Jaguar Land Rover 授權經銷商 – 新北九和
新北九和旗艦展示暨服務中心 : 新北市新莊區中正路 60 號
預約試駕專線 : (02) 2277-1338
Jaguar Land Rover 授權經銷商 – 台北九和
台北九和展示暨服務中心 : 台北市南港區南港路三段 104 號
預約試駕專線 : (02) 2651-3958