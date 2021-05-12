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韓系豪華旅行車　Genesis G70 Shooting Brake 官網亮相

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-12 18:55:40

Genesis 日前宣布進軍歐洲市場之時便宣告將在歐洲市場推出全新的旅行車產品，也就是以現行 G70 延伸而出的 G70 Shooting Brake，雖然官方未正式發表，但真實面貌已在官網上正式亮相。

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根據官方的敘述，G70 Shooting Brake 採用類雙門轎跑的車頂線條設計，擁有相當流線動感的造型，同時增加後方的行李廂空間，使得實用機能表現更上層樓。外型上，在車頭部分採用 Genesis 品牌家族特徵的六角盾形 Crest Grille 水箱罩設計以及四條上下水平線的 LED 頭燈，而尾燈也與頭燈相呼應，同樣採用水平線條薄型 LED 設計，並延伸到尾門上，創造出獨特的視覺感受。

內裝方面維持 G70 既有的鋪陳設計，但官方表示因行李廂空間較房車增大 40%，且後座可以根據 4:2:4 比例傾倒，因此更能滿足載物的使用需求。動力方面尚未明朗，但從官方照片可以得知將配置 2.0L T-GDI 汽油渦輪增壓四缸引擎，最大輸出達 256hp 以及 36kgm 的水準，且將提供 AWD 四驅系統。至於是否有其他動力配置，還有待官方公布。

Genesis 在今年夏季進入歐洲後，首波推出的車款為 G70 房車及 GV70 休旅車，接著再推出 G80 房車及 GV80 休旅車，第一年內也會帶來 3 款電動車。銷售網路方面，Genesis 會在英國倫敦、德國慕尼黑及瑞士蘇黎士啟用實體店面，並透過網路商店來與顧客接觸，另外也會提供 Genesis Personal Assistant 個人化服務，期盼透過全面性的經銷通路攻入傳統豪華品牌雲集的歐洲市場。

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