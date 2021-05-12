韓系豪華旅行車　Genesis G70 Shooting Brake 官網亮相

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根據官方的敘述，G70 Shooting Brake 採用類雙門轎跑的車頂線條設計，擁有相當流線動感的造型，同時增加後方的行李廂空間，使得實用機能表現更上層樓。外型上，在車頭部分採用 Genesis 品牌家族特徵的六角盾形 Crest Grille 水箱罩設計以及四條上下水平線的 LED 頭燈，而尾燈也與頭燈相呼應，同樣採用水平線條薄型 LED 設計，並延伸到尾門上，創造出獨特的視覺感受。
內裝方面維持 G70 既有的鋪陳設計，但官方表示因行李廂空間較房車增大 40%，且後座可以根據 4:2:4 比例傾倒，因此更能滿足載物的使用需求。動力方面尚未明朗，但從官方照片可以得知將配置 2.0L T-GDI 汽油渦輪增壓四缸引擎，最大輸出達 256hp 以及 36kgm 的水準，且將提供 AWD 四驅系統。至於是否有其他動力配置，還有待官方公布。
Genesis 在今年夏季進入歐洲後，首波推出的車款為 G70 房車及 GV70 休旅車，接著再推出 G80 房車及 GV80 休旅車，第一年內也會帶來 3 款電動車。銷售網路方面，Genesis 會在英國倫敦、德國慕尼黑及瑞士蘇黎士啟用實體店面，並透過網路商店來與顧客接觸，另外也會提供 Genesis Personal Assistant 個人化服務，期盼透過全面性的經銷通路攻入傳統豪華品牌雲集的歐洲市場。