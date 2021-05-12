5+2 版本降臨　小改款 Volkswagen Tiguan Allspace 正式登場

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在這次小改款 Tiguan Allspace 上，車頭方面導入最新的家族化的造型設計與 IQ.LIGHT LED 矩陣頭燈技術，內建動態式的 LED 方向燈。車尾同樣換上新式的倒 L 形 LED 尾燈，尾門左下方也新增 Allspace 銘牌來辨別身分。在德國市場方面提供 Life，Elegance 和 R-Line 三個車型編制，Elegance 即標配 19 吋鋁圈與三區恆溫空調、數位觸控空調面板、HUD 全彩抬頭顯示器...等等，R-Line 車型則有 R 專屬徽飾、多功能皮質運動方向盤、Digital Cockpit Pro、19 吋或 20 吋鋁圈。
相較於標準軸距的 Tigaun，因加長 22mm 的車身，使得在五人座配置上，後行李廂空間為 760 至 1,920 公升，七人座的容積則為 700 至 1,755 公升。而第三排座椅在海外市場為選配，美規車型只有前驅版本可以選擇。
動力方面 Tiguan Allspace 分別搭載三款 TSI 汽油渦輪引擎與兩款 TDI 柴油引擎，全數配置 7 速 DSG 雙離合器變速箱，4MOTION 全輪驅動則為選配裝置。
Tiguan Allspace 預計於墨西哥 Puebla 工廠生產，率先供應歐洲、北美與南美市場，同時中國大陸市場專屬的 Tiguan L 也將隨後推出，並於上海工廠製造。國內市場方面，第二代小改款 Volkswagen Tiguan 於今年 3 月推出，以多元的車型編成吸引國內消費者，累積訂單迅速突破 1,500 張，足見 Tiguan 產品表現深受國內消費者的喜愛，而在海外市場推出之後，相信不久後也會與國內消費者見面。