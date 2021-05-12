新台幣 157 萬元起 Mini Frozen Brass Edition 五門掀背正式在台上市

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Mini Frozen Brass Edition 以中世紀歐洲藝術的黃銅設計為設計靈感，在外觀中包括頭燈外框、Union Jack 英國旗式樣 LED 尾燈外框、水箱護罩外框、引擎蓋賽車飾條、車門與尾門把手、廠徽、環窗腰線以及車側英國旗式樣飾條均採用黃銅色處理，足踏 17 吋 Cosmos Spoke 黑色輪圈。車色部分，Midnight Black (黑色)、Pepper White (白色)、British Racing Green IV (綠色)及 MINI Yours Enigmatic Black (藍黑) 共 4 款。
內裝方面，Mini Frozen Brass Edition 具備 MINI Yours 跑車式真皮方向盤，儀錶台採用 MINI Yours 內裝飾板 Fibre Alloy Illuminated，座椅選用 Cross Punch 真皮材質。另外也標準配備 Mini 整合式數位儀錶、MINI Visual Boost 6.5 吋觸控螢幕、原廠中文導航系統、無線 Apple CarPlay 整合系統
動力配置方面，Mini Frozen Brass Edition 以 Mini Cooper 為基礎，搭載 1,499cc 直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，於 4,500~6,500rpm 間可輸出 136hp 最大馬力，於 1,500~4,100rpm 間可輸出 220Nm 峰值扭力，搭配 7 速 Steptronic 雙離合器自手排變速箱及前輪驅動，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8.3 秒完成。
Mini 車系在國內市場向來受到喜愛英倫風格的消費者歡迎，本次推出的 Mini Frozen Brass Edition 以中世紀歐洲藝術的黃銅設計為設計靈感，相信也會引起新的話題。