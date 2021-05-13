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台東馬偕紀念醫院過敏免疫風濕科黃奕帆醫師表示，台東地區類風濕性關節炎患者約2,000名，但因東部面積幅員廣大，偏鄉民眾較無法取得完整衛教資訊，實際就醫人數偏低，需要再加強衛教宣導。由於患者常常將類風濕性關節炎誤認是痛風，自行服用止痛藥或草藥偏方的患者相當普遍，容易導致病情惡化。其實痛風是尿酸結晶沉積在關節腔內造成的發炎性關節炎，造成單一關節紅腫熱痛，跟個人體質與飲食習慣息息相關；類風濕性關節炎則以手指腳趾多關節疼痛感為主，疼痛時間可能持續數個月，還會伴隨晨間僵硬及多關節腫脹。
東部風濕專科醫師不足 前進偏鄉辦衛教講座效果顯著
黃奕帆醫師說，台灣東部高齡人口多，不太使用網路獲取醫療資訊，因此類風濕性關節炎患者常延誤就醫，門診就很常看到高齡患者坐著輪椅來看診。為了鼓勵患者提高疾病意識及積極就醫，台東馬偕醫院過敏免疫風濕科團隊每個月會前進偏鄉或部落，舉辦一到二場類風濕性關節炎衛教講座。由於參加者大多是年紀大的阿公、阿嬤，講座現場會透過簡單的衛教說明及圖片展示，讓民眾可以輕易分辨痛風及類風濕性關節炎的差異；另外也有專人翻譯成原住民語言給阿公阿嬤聽，提醒他們不要自己亂買止痛藥，身體不舒服應儘早到醫院檢查。黃奕帆醫師表示，到偏鄉或部落舉辦講座雖然辛苦，但收穫也很多，每次舉辦完講座就會發現有民眾乖乖到醫院看診。
積極就醫 類風濕性關節炎達標治療非夢事
黃奕帆醫師指出，類風濕性關節炎如果沒有及時接受治療，發炎的關節將會漸漸變形、失去功能，嚴重可能失能影響生活品質。目前治療類風濕性關節炎的方式多元，專科醫師會評估患者關節活動度來提供適合的治療藥物：對於病情較輕微者，會開立消炎止痛藥或類固醇來改善，若止痛效果不好或副作用太大，就會建議使用疾病修飾抗風濕藥物進行治療，若半年內無法控制病情惡化，則會調整使用生物製劑或口服小分子藥物，對於有生育計劃或哺乳的女性患者，目前也有適合的生物製劑可以使用。
黃奕帆醫師提醒，類風濕性關節炎患者一定要定期回診，好好接受藥物治療，千萬不要自行停藥或隨意使用偏方，避免病情惡化！
資料來源：健康醫療網 小黃運將開車手卡卡 竟是類風濕性關節炎惹禍！
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