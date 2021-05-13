馬力性能提升 Alpine A110 Légende GT 2021 限量登場

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A110 Légende GT 2021 外觀上提供 Mercury Silver 與 Abyss Blue 兩款車色選擇，配備 18 吋 Grand Prix 鑽石切削鋁合金輪圈、淺金色 Alpine 字標以及金色煞車卡鉗，與兩款車色形成強烈的對比，車尾則換上半透明的 LED 導光條樣式尾燈組與標準板 A110 做出區隔。
車內分別在中控台、儀表板和冷氣出風口上採用專屬的銅色車縫線，配備 6 向可調 Sabelt 琥珀色或黑色皮質座椅、限量編號銘牌及方向盤 12 點鐘指示，車頂篷則使用 Dinamica 材質鋪陳來提升質感。其餘配備還包括了前後停車雷達，倒車攝影和 Focal 音響系統...等，滿足日常的使用需求。
動力方面，此次 A110 Légende GT 2021 以 Légende 車型為基礎，同樣採用 1.8 升 TCe 直列四缸渦輪增壓引擎，經過重新調校之後最大馬力來到 292hp 以及 32.6kgm 的峰值扭力，在唯一搭載的七速雙離合器變速箱以及輕量化車體助力下，原廠宣稱 0-100km/h 加速可在 4.4 秒內達成，極速可至 250km/h。
國內市場方面，Alpine 品牌目前並無總代理正式導入，2017 推出迄今亦無貿易商自行引進，因此車迷暫時無法一親芳澤。