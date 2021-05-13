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小改款 Hyundai Santa Fe 現身！ 經濟部能源局 2021 年 4 月份油耗測試出爐

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-13 15:55:40

經濟部能源局今日 5/13 公佈 2021 年 4 月份油耗測試數據，在國產車部分無任何車款送測，本月以進口車的小改款及新年式車型為主。

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在進口小客車方面，可以見到 Hyundai Santa Fe 小改款車型以 2.2 升全新 Smartstream 柴油引擎現身，排氣量較現行的 2,199cc 降至 2,151cc，另外也可見到近期導入的第四代 Audi A3/S3、小改款 Audi Q2、BMW M3/M4 Competition、Mercedes-AMG GT Black Series、小改款 Peugeot 5008 及 Porsche 911 Turbo 等車型送測。

小改款 Hyundai Santa Fe 採用 2.2L Smartstream 柴油渦輪引擎，引擎本體採用鋁合金材質打造，重量減輕 19.5 公斤，並配備 2,200 bar 噴射系統，搭配 8 速濕式雙離合變速器(8DCT)，可以產生 202ps 最大馬力以及 440Nm 峰值扭力，繳出 16.0~17.3km/L 的平均油耗成績。
在進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 車型部分，可見到貿易商平行輸入的全新第四代 Toyota Sienna 車系，較總代理和泰汽車導入的車型多出 XSE 運動版及 AWD 四輪驅動選項，此外也有近期導入的第四代 Kia Carnival、新年式 BMW X5 M50i 及 Suzuki Carry 等車款完成測試。關於各品牌新車上市的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。

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