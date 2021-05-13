配備提昇的豹力電旅 2021 年式 Jaguar I-Pace EV400 S 試駕

新在哪裡？

●2021 年式編成簡化為 EV400 S 單一車型，建議售價新台幣 346 萬元起

●升級固定式全景玻璃天窗及手機無線充電

●標準配備 ClearSight 可切換電子車內後視鏡、360 度 3D 環景顯影系統

●新增後方車流警示與碰撞預警輔助系統

●導入最新世代 Pivi Pro 智慧科技介面

●雙前座椅電動調整自 2020 年式的 10 向升級為 12 向

●Meridian 音響輸出功率自 380W 升級為 400W

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

×

×

× I-Pace 的車身長寬高為 4,682x2,011x1,565 (mm)，軸距則為 2,990mm。

×

× I-Pace 車頭飾蓋採用內凹式 3D 造型，上半部鏤空的設計可讓氣流從中間通過，創造更佳的空氣力學表現。

×

×

× 車頭承襲 C-X75 Concept 進氣口設計。

× I-Pace EV400 S 足踏 20 吋 Style 6007 亮澤閃光銀鋁合金輪圈，搭配尺碼 245/50R20 的 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV，試駕車選配要價新台幣 1.8 萬元的 5068 式亮黑色輪圈。

×

× I-Pace 採用隱藏式門把設計，當解鎖後可自動彈開，上鎖後則回覆平整狀態。

×

×

× I-Pace 運用 Fastback 設計，擁有同級車中少見的無 D 柱造型。

×

×

× 三幅式方向盤握感扎實，行駛時操作起來也相當厚重，左側設有可自訂的快捷按鈕。

×

× 12.3 吋全液晶顯示螢幕具備豐富的顯示模式，也擁有優異的判讀性。

× 2021 年式 I-Pace 導入 Pivi Pro 系統，新增 Android Auto 連接功能。

× 中控台的第二具觸控 5 吋螢幕，可顯示座椅通風功能調整、媒體音訊以及空調系統的操作。下方將排檔按鈕設於左側，右側為 ASPC 全地面起步輔助系統、 JaguarDrive 行車模式切換功能及 DSC 循跡動態穩定控制系統開關。2021 年式新增的手機無線充電功能位於面板下方的空間，還具備止滑設計。

×

×

× I-Pace 採用 Granied Leather 皮質座椅，雙前座支援 12 向電動調整，也附設 3 組記憶功能。

× 後座受惠於長達 2,990mm 的軸距，使腿部空間達到 890mm，不遜於更高一階的中大型 LSUV 車款，然而門框受限於造型，在上下車時略為影響腿部舒適度。

× 後座配備 2 組 USB 插槽及 1 組 12V 電源，下方還設有置物空間。

×

× B 柱後座出風口設計。

× 附表為本站實測座艙空間之數據。

× I-Pace 在標準狀態下具備 505 公升的行李廂置物空間。

× 附表為本站實測後行李廂空間之數據。

× 因為少了傳統燃油車的引擎，因此前艙額外提供一處 27 公升的置物空間，相較於傳統引擎車款使用便利性更具優勢。

× 2021 年式 I-Pace EV400 S 將原屬於 EV400 HSE 才搭載的固定式全景玻璃天窗列為標準配備，雖無遮陽簾設計，但在太陽直射下仍保持不錯的隔熱性。

×

×

×

×