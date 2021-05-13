配備提昇的豹力電旅 2021 年式 Jaguar I-Pace EV400 S 試駕

●2021 年式編成簡化為 EV400 S 單一車型，建議售價新台幣 346 萬元起
●升級固定式全景玻璃天窗及手機無線充電
●標準配備 ClearSight 可切換電子車內後視鏡、360 度 3D 環景顯影系統
●新增後方車流警示與碰撞預警輔助系統
●導入最新世代 Pivi Pro 智慧科技介面
●雙前座椅電動調整自 2020 年式的 10 向升級為 12 向
●Meridian 音響輸出功率自 380W 升級為 400W
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Jaguar 旗下的第一款純電動 SUV I-Pace 最早於 2016 年洛杉磯車展時以概念車之姿亮相，接下來於 2018 年 3 月正式發表量產版本後，先後獲得歐洲年度風雲車，成為品牌創廠第一款獲獎車型，後續也拿下 2019 世界風雲車、最佳設計及最佳綠能車等殊榮。台灣捷豹路虎選在 2019 年 10 月 8 日正式導入，提供 EV400 S (333萬) 與 EV400 HSE (377萬) 兩款編成，今年 4 月推出 2021 年式後，簡化為本次試駕的 EV400 S 單一編成，增添多項配備，建議售價為新台幣 346 萬元起。
外觀方面，2021 年式 I-Pace 採用源於 C-X75 概念超跑的設計風格，車頭配置 LED 頭燈組，前蓋設有近似 C-X75 的通風口，車側採用隱藏式門把，並運用 Fastback 流線造型使風阻係數達到 0.29Cd，足踏 20 吋 Style 6007 亮澤閃光銀鋁合金輪圈，車尾採用橫置 2 件式 LED 導光條燈組，車牌框位於保險桿當中。
I-Pace 的車身長寬高為 4,682x2,011x1,565 (mm)，軸距則為 2,990mm。
I-Pace 車頭飾蓋採用內凹式 3D 造型，上半部鏤空的設計可讓氣流從中間通過，創造更佳的空氣力學表現。
全 LED 頭燈內部以兩道 J Blade 造型導光條勾勒。
車頭承襲 C-X75 Concept 進氣口設計。
I-Pace EV400 S 足踏 20 吋 Style 6007 亮澤閃光銀鋁合金輪圈，搭配尺碼 245/50R20 的 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV，試駕車選配要價新台幣 1.8 萬元的 5068 式亮黑色輪圈。
充電座設於左前葉子板當中，採用 CCS1 Combo 規格，上方可對應 J1772 AC 充電，下方可對應 DC 充電，最高功率達到 50kW。
I-Pace 採用隱藏式門把設計，當解鎖後可自動彈開，上鎖後則回覆平整狀態。
車頂中的鯊魚鰭天線內建攝影鏡頭。
尾燈內部 LED 導光條排列彷若賽道中的彎道，下方 EV400 AWD 銘牌因選用要價新台幣 20,100 元的黑色外觀套件 (含窗框、銘牌、水箱罩) 而變為亮黑色。
內裝方面，I-Pace 運用前移式座艙設計，中控台配置最新世代 10 吋 Pivi Pro 智慧科技介面，儀錶板採用 12.3 吋高解析度數位化式樣，使實體按鈕數量減少，新年式列為標準配備的全景玻璃天窗、手機無線充電及 ClearSight 可切換電子車內後視鏡等配備則進一步提昇科技氛圍。
I-Pace 運用 Fastback 設計，擁有同級車中少見的無 D 柱造型。
三幅式方向盤握感扎實，行駛時操作起來也相當厚重，左側設有可自訂的快捷按鈕。
2021 年式 I-Pace 標準配備的 ClearSight 可切換電子車內後視鏡，是透過下方撥桿切換，在數位顯示狀態下可調整拍攝高度。
12.3 吋全液晶顯示螢幕具備豐富的顯示模式，也擁有優異的判讀性。
2021 年式 I-Pace 導入 Pivi Pro 系統，新增 Android Auto 連接功能。
中控台的第二具觸控 5 吋螢幕，可顯示座椅通風功能調整、媒體音訊以及空調系統的操作。下方將排檔按鈕設於左側，右側為 ASPC 全地面起步輔助系統、 JaguarDrive 行車模式切換功能及 DSC 循跡動態穩定控制系統開關。2021 年式新增的手機無線充電功能位於面板下方的空間，還具備止滑設計。
置杯架中間設有可放置手機的凹槽，掀起中央扶手後可見到擁有植絨的置物空間，內部提供 USB Type-A、USB Type-C 及 12V 充電插座，也可安裝 Nano SIM 卡。
前後行李廂蓋的開關均整合於駕駛座左側面板當中，圖示近似 Land Rover 車款，其中前行李廂為手動開啟，但附液壓撐桿，後行李廂為電動開啟。
I-Pace 採用 Granied Leather 皮質座椅，雙前座支援 12 向電動調整，也附設 3 組記憶功能。
後座受惠於長達 2,990mm 的軸距，使腿部空間達到 890mm，不遜於更高一階的中大型 LSUV 車款，然而門框受限於造型，在上下車時略為影響腿部舒適度。
後座配備 2 組 USB 插槽及 1 組 12V 電源，下方還設有置物空間。
後座中央扶手內部提供 2 個具夾緊功能的置杯座。
B 柱後座出風口設計。
附表為本站實測座艙空間之數據。
I-Pace 在標準狀態下具備 505 公升的行李廂置物空間。
附表為本站實測後行李廂空間之數據。
因為少了傳統燃油車的引擎，因此前艙額外提供一處 27 公升的置物空間，相較於傳統引擎車款使用便利性更具優勢。
安全防護方面，2021 年式 I-Pace 新增後方車流警示與碰撞預警輔助系統，並標準配備 360 度 3D 環景顯影系統，另外也具備雙前座正面/側面氣囊、車側全尺寸氣簾、EBA 緊急煞車強度輔助系統、駕駛疲勞警示、DSC 循跡動態穩定控制系統、RSC 車身防翻滾控制系統、EBD 電子煞車分配控制系統、LDW / LKA 車道偏移警示及保持輔助系統、BSA 盲點偵測系統、ACC 主動式定速含車流排隊輔助功能、AEB 自動煞車輔助系統及後方車輛接近警示系統等，在 Euro NCAP 測試中獲得 5 顆星評價。
2021 年式 I-Pace EV400 S 將原屬於 EV400 HSE 才搭載的固定式全景玻璃天窗列為標準配備，雖無遮陽簾設計，但在太陽直射下仍保持不錯的隔熱性。
動力配置方面，I-Pace EV400 S 擁有前後軸各 1 具永磁式電動馬達構成四輪驅動，最大馬力達到 400ps，峰值扭力來到 696Nm 之譜，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.8 秒完成。續航表現方面，I-Pace 採用 90kWh 容量的鋰電池，在 WLTP 測試之下具有 470 公里的最大續航力，透過 7KW AC 家用壁掛式充電器約需 10 多小時可充飽，若以 100kW DC 充電則需約 40 分鐘可充至 80% 電量。
駕駛 I-Pace 上路，旋即發現其駕駛介面乃至於駕馭感受均猶如傳統燃油車般的熟悉與順暢，即便少去高亢的引擎排氣聲浪，然而 I-Pace 整體的動力與底盤回饋，展現出行雲流水程度，而 NVH 隔音工程表現亦屬上乘，懸吊系統處理坑洞及碎震的能力也合乎豪華車應有的水準。
在順暢舒適的乘駕之外，I-Pace 也可藉由 Jaguar Drive 行車模式系統啟用動態方格旗模式，使油門的踩踏反應會變得相當靈敏，kick-down 之下可獲取 400ps 動力全數釋放，而安裝於底盤的電池模組更帶來 50:50 前後配重，滿足熱血操駕的需求。
Jaguar I-Pace 推出迄今已超過 3 年，卻仍具有濃郁的科技與未來感，同時保有成熟且流暢的駕馭特性，在性能與續航力方面的表現也達到水準之上的程度，新年式車型將編成簡化，並增加多項配備，持續站穩其在豪華電動休旅級距中獨樹一幟的地位。