微波食物安全嗎？會不會致癌？毒理教授：比起輻射更要小心４風險

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毒物專家、中原大學教授招名威表示，大多數人對輻射的認知就是會造成身體的危害，但其實輻射也有種類之分，微波爐所放出的輻射與一般民眾所認知的核電廠、核廢料的輻射大不相同，沒有「氚」等放射性能量，不會破壞人體的DNA，更沒有致癌的風險。
不僅種類不同，微波爐的輻射量也非常低，和一般電波差不多，目的僅在於釋放熱能，使得食物中的水分活躍、摩擦進而產生熱能，因此也不會殘留在食物當中。
綜合上述，不論是微波爐使用的距離、次數、微波時是否望著微波爐，都不會對人體造成直接或間接傷害，也不會有累積的傷害。
比起微波爐輻射 更要小心４風險
不過即便微波爐、微波食物對人體沒有傷害，並不代表微波食物完全沒有用餐安全的疑慮。招名威教授指出，微波加熱食物還是有潛藏的風險，民眾應多加留意。
隔夜菜隔夜菜是大多數民眾使用微波爐加熱的餐點，招名威教授提醒，隔夜菜從準備到微波都應留意細節，也建議民眾先準備好便當再進行用餐，避免細菌滋生，造成細菌感染、食物中毒，引起腹痛、腹瀉等不適。
反覆加熱沒吃完或是其他原因，許多民眾會把食物再次微波加熱，招名威教授提醒，食物每經過一次處理，營養就會流失一次，即便再營養的食材也會漸漸變成沒什麼營養，且也又增加一次細菌孳生的機會，如同隔夜菜中的隔夜菜，細菌感染、食物中毒風險再增加，應盡量避免。
保鮮膜、塑料包裝保鮮膜和塑料包裝等主要是有熱能溶出塑化劑的風險，保鮮膜材質常見如PE、PMP、PVC、PVDC，後兩者在製作上以往會使用塑化劑，現已立法不得使用，因此保鮮膜使用時應先注意材質，避免來路不明的保鮮膜。而便利商店的塑料包裝則通常無安全疑慮。不過，塑料包裝要一個個記著也很麻煩，招名威教授建議掌握一個觀念即可，那就是「能不用就不用」。
微波時間微波時間相較之下較沒有食安上的疑慮，不過還是得注意，微波時間過短，食物會內熱外冷，口感不佳。但是也別因為擔心微波不夠就將時間設定過長，此舉恐怕會讓食物中的水份過度流失，變得難以下嚥。招名威教授就分享，以前曾沒注意微波時間，冷凍饅頭微波過久，從冰塊變成石頭的經驗。
微波留意內容物，４種物品小心爆炸！
除了微波時應留意潛藏風險，將食物送進微波爐內時也要注意內容物，相信多數民眾都知道金屬類的物品禁止放進微波爐，避免爆炸。
較少人知道的是蛋、栗子、葡萄等有殼、有皮等密封的食物也要避免，避免食物爆炸。如前述提到微波會使得食物內部水份活躍產生熱能，這些封閉型的食物會讓水份在內部不斷的累積、無法釋放、膨脹，最後爆炸，如同氣球一樣。
招名威教授也分享，以前學生時期曾把蛋拿去微波，沒想到取出後沒多久蛋竟然爆炸，濺得整個廚房都是蛋汁的慘痛經驗。提醒民眾微波時務必留意食材及包裝。
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