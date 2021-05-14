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傅彬貴主任解釋，氣喘是一種現代人常見的呼吸道慢性病，國內目前共約有200萬名氣喘患者，成年族群盛行率約11%，但多數患者罹患氣喘卻不自知，常誤以為是一般感冒或過敏，而未積極治療。傅彬貴主任分析，氣喘的核心機轉其實是肺部慢性發炎，明顯症狀包含胸悶、咳嗽、夜咳不止、多痰等，氣管長期被痰悶住，最後才出現喘鳴、呼吸困難。當感冒、咳嗽逾一個月未癒，或夜間尤其清晨時分常咳醒的民眾，應多一分警覺，當心可能是氣喘所致。
傅彬貴主任提到，氣喘目前尚無法治癒，僅能長期服藥穩定控制，以避免氣喘急性惡化。部分患者平時可能無明顯症狀產生，誤以為氣喘已痊癒而自行停藥，恐導致氣道再次陷入不穩定的狀態，一旦遇到外在環境刺激、過敏原或氣溫劇烈變動等因素，氣喘即可能再次復發，甚至更惡化。
應急藥物救命也致命 氣喘長期穩控才是王道！
傅彬貴主任說，氣喘藥物依機轉可分為緩解型與控制型兩種。緩解型藥物用於緩解急性症狀或可能令氣喘惡化的症狀，如前面提到的短效型吸入劑，其目的在於擴張呼吸道、改善缺氧、抑制呼吸道發炎，通常做為氣喘急性發作的「救命藥」，過度依賴使用，不但無益於氣喘治療，甚至可能增加急診、死亡風險；控制型藥物主要用於長期控制與治療，藉由改變影響氣喘發作的因子，如呼吸道慢性發炎，達到預防急性發作、避免肺功能惡化的效果。在氣喘治療上規律使用控制型藥物，才能幫助患者穩定控制氣喘，而控制型藥物中又以吸入型類固醇最具效果，與口服型類固醇不同的是，吸入型類固醇直接作用於呼吸道而非全身，劑量遠比口服類固醇小，故不必擔心全身性副作用。
傅彬貴主任提醒，所有具氣喘症狀的患者皆應正視氣喘疾病，無論症狀輕重都應主動尋求專科醫師治療，避免氣喘更惡化。只要積極配合醫師，長期穩定服藥控制、定期回診追蹤，將氣喘穩定控制好，仍可與氣喘和平共處，保有良好生活品質。
資料來源：健康醫療網 氣喘泡澡胸悶竟成植物人 醫籲：正確治療氣喘很重要
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