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110 年國中教育會考將在 5 月 15、16 日進行，而該國中生是應屆畢業生，也有跑班上課、因此影響 2 個班級，目前還沒釐清感染源頭，相關班級緊急停課；而且該國中有違法針對全校前 100 名的學生進行課後的晚自習，可能會成為防疫破口。
指揮官陳時中說，「新北的部分是有確診、有隔離，確診的人都會到醫院去，相關的班級都會停課、隔離，隔離的人就不去考了，安排兩週後補考，補考不會影響招生名額，會採外加方式。」
指揮中心發言人莊人祥則表示，因為該名確診的學生並非全校前 100 名，所以沒有參加此一晚自習，請大家不用擔心。而目前都有掌握學生在學校中的接觸者，該停的都有停課，其餘隔離的學生也都會在參加補考。
為因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19），國中教育會考全國試務會（以下簡稱本會）規劃相關防疫措施，在考試前掌握依法執行居家隔離、居家檢疫及自主健康管理（經醫院安排採檢未獲結果）的考生名單。
- 自主健康管理者：應於考前主動通報考區試務會，由考區試務會安排進行補行考試或於第二類備用試場應試。
- 居家隔離、居家檢疫、採檢結果尚未出來者：將併同大陸考場，於 110 年 5 月 29 日、30 日辦理補行考試。
文／盧映慈 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 疫情即時／板橋國中生確診還可以考會考嗎？陳時中：直接參加 2 週後補考