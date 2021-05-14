3大穿鞋問題，醫：別老穿同一雙！對鞋、腳、身體傷害都不小。

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太舒適：
輝馥診所主治醫師許嘉麟表示，足部健康和鞋子關係密切，不少人挑鞋多會選擇舒適的鞋款，但其實因人體軟組織是由肌肉、肌腱、韌帶所組成，適度的反覆刺激可促使結構強壯，過度的保護反而會失去該有的功能。
舉例來說，支持度、保護力、抗壓力等設計都相當良好的跑鞋，就無法增強組織功能，也容易使得足部無法支持跑步時地面帶來的衝擊。
穿同雙：
穿鞋的另一個常見問題就是長期穿同一雙鞋子，這問題首當其衝的就是鞋子不斷耗損，鞋底磨損最為常見。鞋底出現磨損時，容易失去該有的支撐度，使得走路時腳部出現傾斜等不良情況，足部結構自然也會逐漸隨之改變，形成結構改變情況不斷加劇、鞋子不斷磨損的惡性循環，而此問題也更會造成身體中線偏移。
穿不對：
打球穿球鞋，慢跑穿慢跑鞋，不同的運動都需要專屬功能的鞋子，不論何種運動都不應混用。例如籃球鞋的設計會特別保護腳踝，在其他活動上會較不靈活；慢跑鞋在設計上則會較為輕盈，但腳較容易扭傷。若各種場合都穿同一種鞋，將提高受傷的機率。
足部健康不僅限於腳，身體也會受到影響。
許嘉麟醫師指出，人體肌肉、筋膜是一體的，前述兩個問題，不僅會影響足也會影響到身體健康，例如足底筋膜炎、脛後肌肌腱炎甚至會上升影響到膝蓋，甚至更遠的部位。醫師分享，日前診間就曾遇過臀部疼痛的年輕人就診，問題就是出在腳部，該患者的球鞋表面保養得很好，但鞋底卻早已耗損，長期不斷在姿勢不良卻不自覺的情況下運動，導致運動傷害已波及到了臀部。
另一方面，不少女性也會有長期穿高跟鞋的習慣或需求，這樣的族群容易會有姆指外翻的問題，若又為扁平足、久站、鞋頭太小，這些風險因子越多機率就會越高。
除此之外，台灣的氣候潮濕，長期穿同一雙鞋也會使得鞋子沒有足夠的時間透氣，濕氣會不斷累積，也容易引起黴菌滋生，造成細菌感染等足部疾病。
買鞋時留意４重點，比好看、舒適更重要！
了解穿鞋不能單看舒適、不宜久穿同雙後，許嘉麟醫師也建議，為了足部及身體健康，購買鞋子時可從目的、腳長、腳寬、足弓做選擇。
目的：
如前述所提到的，不同的運動應使用不同的鞋子，在購買時可先思考是為何而買，若是為了美觀或收藏，穿來運動時也應留意場合。
腳長：
腳的長度其實會依時間不同而有所差異，建議在晚上、下班時丈量，為的是取最大值，此時腳部會因使用而較為腫脹，有時可能會差到半號，懷孕等血液循環較差的族群會更明顯，網購的族群應多注意。現場購買者，建議將腳頂到底，以一指能插入為原則。
腳寬：
亞洲人的腳大多為「寬楦頭」及「扁平足」，歐美鞋常見為尖頭鞋，容易使腳部不適，建議挑選鞋款時可留意有特別標註寬楦頭相關資訊的鞋款。
足弓：
高低足弓可能造成內外旋問題，在挑選鞋墊時可列入考量範圍，若無特別明顯，確定是足部問題所引起，則無需特別在意。
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