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【新冠肺炎】本土暴增29例　萬華地區高警戒

【新冠肺炎】本土暴增29例　萬華地區高警戒
【新冠肺炎】本土暴增29例　萬華地區高警戒

健康醫療網

2021-05-14 18:01:01

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今日又公布本土新增29例，創下單日新高。自5月11日至14日，共確診64例本土病例，因足跡遍及11縣市，引發全台恐慌。指揮官陳時中今（14）日說明，今日新增宜蘭傳藝場群聚1例、獅子會群聚5例、萬華茶藝館群聚16例，另外還有7例尚無查出相關性，其中案1272、1273為昨晚公布的和平醫院確診案。

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7例感染源不明　尚不會提高警戒至第三級

雖然今日暴增29例，但指揮官陳時中說還不會將社區警戒提高至第三級，因為人多、足跡複雜，有些個案關聯性還沒調查清楚，疫調有相當困難，畢竟大家對個人行程都比較隱晦，需要時間和其他資料才能讓疫調比較完全。今日公布的7例染源不明，其中案1266、1267屬於家庭親密接觸，不算社區群聚，因此尚不會升級。

驚覺爸爸染疫自己未被匡列　南部女自行就醫採檢確診

今日宜蘭傳藝場新增一起案1278，獅子會群聚新增5起，案1264、1271、1275、1276、1289，其中案1289為南部案例，為案1229之女兒，日前有北上與家人共聚，陳時中說，先前未被匡列是因為案1229疫調時表示自己兒女都在國外沒有接觸，所幸案1289發現爸爸確診後有警覺，自行就醫後採檢確診。

案1276為新北國中生，相關班級已停課隔離，沒辦法參加本次會考，將會再安排兩週後的補考，也不會影響招生名額。

萬華地區傳播機率高　積極擴大篩檢

萬華茶藝館今日新增16例，案1263、1269、1270、1272、1273、1277、1279、1280、1281、1282、1283、1284、1285、1287、1288、1290，其中案1272、1273為昨晚公布的和平醫院確診者。萬華茶藝館群聚持續擴大，今日也公布更詳盡的足跡，確切小吃店地址與7處宮廟進香行程。

陳時中表示：「有幾把火燒得非常旺，例如萬華地區燒得特別旺，但這邊人際間接觸太頻繁，戴口罩機率低，互相傳播可能性變高，算是可預期內的發展。」目前將盡快把有染疫的人找出隔離，指揮中心也與北市府密切討論，積極設立篩檢站，擴大篩檢，當地民眾只要覺得有需要就可以去篩檢，都是公費。

陳時中表示，與北市府討論後，會採用兩套方式快篩，先排除一些人，也先找出一些確診者，縮短等候時間。莊人祥說明，抗原快篩適用於發病五天內的患者，但沒有症狀時採檢會有很高的機率偽陽性、偽陰性，僅能做為參考，因此篩檢過後都匯再通報核酸檢測，就目前情況看來，可以用在萬華地區輔助判斷，但沒有流行的地區用就不適宜。

萬華地區疫情延燒，除了人際接觸較頻繁之外，專家諮詢小組召集人張上淳也說，這些個案就流病資料相關看起來都相關，與英國變種病毒株相同，在體內繁殖會比較大量，容易造成傳播。陳時中也呼籲當地的藥師，若有遇到一些低調患者想購買成藥，請鼓勵他們去篩檢，若確診也將發給藥師通報獎金。

發病早不代表感染源　稱指標病例

案1217的基隆女性，是否為整串的第一個感染源？陳時中回應，雖然她發病日期比較早，但誰是第一個還沒有整體資料可以判定，今天也有一位是5/2發病，但病毒潛伏期不等，不能以發病日期作為判斷。如案1202、1203被稱為指標病例，代表第一個被找到的，不是第一個發病或是源頭，源頭可能因為種種原因沒有被找出來。

記者會中有人提問，總統府疑似有一位接觸者、台北市228紀念館閉館等消息，為何今日沒有公布？莊人祥表示，每天下午2點的記者會是彙整前一天晚上6點前的個案，還有一個晚上及早上可以進行疫調，到隔天下午疫調比較清楚才會公布，一天任何時間都會有人確診，所以時間上會有一些落差。

陳時中也再次呼籲民眾盡快下載「臺灣社交距離App」。







資料來源：健康醫療網 【新冠肺炎】本土暴增29例　萬華地區高警戒

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