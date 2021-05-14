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Ford Kuga ST-Line No.032 ---- 雙前座門板均有中控鎖按鈕，使用更便利

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-14 18:55:40

本站長期測試 Ford Kuga 已超過 7 個月，累積將近 9,000 公里的里程，全車各項機能的操作與使用均有心得，本文將分享雙前座門板的控制介面設計與使用體驗。 

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首先看到駕駛座門板的控制介面，自最前端起依序為電動收折/電動調整後視鏡、電子式後座兒童安全鎖及 Global Open 一觸式電動防夾四門車窗，在後視鏡部分，圓盤箭頭區塊負責角度調整，左上方為後視鏡後折，右上則為電子式後座兒童安全鎖，鎖定後將使後座乘客無法使用電動窗，也無法從車內開門，最下方兩側則作為指定需調整角度的鏡片之用。

駕駛座側的中控鎖按鈕設於門把手旁邊，上方為解鎖，下方為上鎖，上鎖後會點亮指示燈，便於確認狀態。至於副駕駛座的控制面板僅有車窗升降按鈕，不過卻與駕駛座同樣擁有中控鎖按鈕，在部分需要由副駕駛來操作中控鎖的情況時，無需像未搭載的車款般，將身體移動至駕駛座側來操作，可直接在座位上操作，便利性相當不錯。

整體來說，第三代 Kuga 的雙前座門板控制介面，具有相當就手的位置與傾斜角度，按鈕的回饋質感也達到水準之內，而副駕駛也享有中控鎖按鈕的設定，使便利度更上層樓。

本週使用情形方面，Kuga ST-Line 主要由小七哥本人駕駛，作為日常代步與公務往返等之用，行駛路段以台北市區為主，也包含約 1/3 的高速公路，自前一次加滿 95 Plus 無鉛汽油後，累積行駛約 391.9 公里再添加 47.88 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 8.185km/L。 

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