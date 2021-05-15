郭恭克曝投資關鍵字　台股別懼高！熱到Q3、留意Q4轉折

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現任鉅豐財經資訊執行長的郭恭克指出，2021年的台股將是極樂與極悲的一年，也是資產重分配的一年；因為在股市大漲皆大歡喜之餘，全球物價情勢將可能出現變動，一旦物價攀升得太快太高，就是衝擊股市的高度警訊。
原物料股 還會繼續往上走
郭恭克觀察，過去20年的芝加哥期貨交易所全球商品指數（CRB）走勢，在景氣擴張的正常階段通常會介於2百到3百之間，2008年7月最高點是473，而這一波CRB指數到5月5日為204。所以，他預期在第2季甚至到第3季，全球疫情如果沒有持續惡化，總體經濟還是會慢慢上來，物價也還會持續上升。
CRB代表的是19種大眾物資的期貨報價，背後其實就代表眾多的原物料類股；股價經過急漲之後一定會回檔休息，由於一般原物料股走的大景氣循環，不會一波就走完，待消化浮額之後，應該還會持續上漲。
郭恭克認為，今年第3季如果CRB指數沒有到250以上，就代表原物料的行情還會繼續，因此台股絕對不會只有萬7、萬8。加上在這一波高點時，台股的航空母艦台積電股價才回到610元左右，顯示這一波指數並非由台積電所創造，而是一般的傳產與金控類股貢獻；因此等到原物料休息之後，台積電、電子類股可能還會重新接棒將指數墊高。
郭恭克指出，若是物價情勢漲得太快，代表經濟景氣擴張將進入第4階段，偏向末期，通常會伴隨著股市的最高點出現；這時，投資人會失去戒心，大股東也很可能會趁機調節長期持有的股票，而這個時間點可能會出現在第4季。
投資人應該適時保住戰果，而不是不斷地衝鋒陷陣，因此大家心中一定要牢記「物價、物價、物價」。今年的物價如果攀得太高、速度太快，就是股市高度警訊。他特別提醒：「當你享受極樂時就要知道，如果逃得比人家還慢，可能就要留下來收拾股市這一波盛宴的殘局。」
至於資金轉進傳產股，電子股近期的市場焦點也從半導體相關轉為面板族群後，護國神山台積電是否仍有行情值得期待，也引發討論。郭恭克以每股盈餘做為分母，每股的資本支出做為分子計算的「盈餘再投資率」顯示，台積電去年EPS（每股稅後純益）達19.97元，股本約2千5百億元，今年資本支出3百億美元，今年的盈餘再投資率為162%。對照台積電在2009年的盈餘再投資率是96%，近幾年幾乎都是倍數（高於100%）表現，接下來3年更有總額達到1千億美元的資本支出，雖是一個天文數字，但也顯示經營者對台積電長期展望很樂觀。
偉哉台積電 後年更大爆發
此外，台積電近期法說會釋出的獲利性指標，包括毛利率和營業利益率，幾乎都達到2008年以來的最高點。營業利益率代表本業的獲利指標，雖然今年第一季稍微下降，第二季也可能再降1、2個百分點，但不會造成太大影響。若觀察營收，台積電第一季以美元計算年增25%，新台幣計算成長率約為17%；也就是說扣除匯率問題，台積電第一季的營收成長率其實仍與去年全年營收年增25%相當。
目前的消息指出，台積電先進製程中5奈米產能，大概到2022年下半年才會開始投入市場，至於5奈米以下在全球又居於絕對領先的地位；因此，他預期，台積電應該在2023年營運大爆發時，另一波的股價大行情才會真正爆發出來。
郭恭克也以企業財務評價角度分析，台積電現在每年的盈餘再投資率幾乎都是接近1.5倍的情況之下，除非獲利性指標大幅下降，或是市場競爭者結構改變，也就是只要三星沒有大幅度地超越台積電，台積電在未來兩三年後，EPS絕對不會只有目前的19元，很可能在未來3年內就會看到台積電的EPS超越30元；除非全球經濟出現大幅的萎縮，更可以樂觀期待未來5年內，看到台積電稅後盈餘破兆元的成績。
因此郭恭克建議，投資人若是真的不懂得怎麼挑股票，「趁著台積電大幅回檔的時候去買就對了！」因為就技術面分析，從2015年到2021年之間，台積電其實曾經多次跌破季線，2013年以來甚至8次跌破年線，因此不應在意某些分析師將季線視為個股生命線的觀點。做為長期投資者，反而不必在全市場最熱的時候追高台積電，而是在市場上比較悲觀、瞬間回檔幅度很大、跌破季線或是甚至更深的時候進場，「跌愈深代表愈安全」。
營業利益率 選股必要指標
此外，今年首季財報相繼出爐，不少受惠後疫情市場反彈的個股都繳出了漂亮的成績單，成為投資選股的重要參考指標。郭恭克點出，依季報表現選股，首先要注意的是毛利率、營業利益率等本業獲利性指標，再者是稅後盈利率，而他個人最重視的則是表彰本業獲利的營業利益率。
另外，投資人也要關注季報中有沒有過多的存貨或是應收帳款。如果營收成長幅度很大，存貨、應收帳款當然可能也會提高，但這兩者提高的比率不能高過營收太多，超過太多的話就會影響公司現金流。尤其電子股，由於產業鏈長，著重個股表現，在挑選投資標的時，應該要特別注意營運數據確實是在成長階段，獲利指標甚至長期現金流量比較穩定的公司。
至於近期市場大熱門的中鋼，隨著公布第一季獲利逾130億元、第二季盤價續漲後，股價攻勢凌厲，吸引不少存股族重新關注。郭恭克認為，從全球鋼鐵價格指數和亞洲鋼鐵價格指數來觀察，目前已經接近但尚未觸及2008年的高點，而亞洲報價甚至比全球還來得低，所以中鋼調整盤價是合理的。可以預期的是，中鋼第二季還會更好，今年確實會是很不錯的年度。
但郭恭克也提醒投資人，中鋼的定位上仍是景氣循環股，盡量不要去追在看起來EPS很高、股價本益比很低，而應該觀察的指標是股價淨值比，與股價淨值比的歷史高點比較。中鋼的股價淨值比高點落在2008年的2.8倍，因此以目前股價淨值比約2倍觀察，還是在合理範圍。
除了觀察營業利益率、現金流、股價淨值比，郭恭克也認為，雖然高股息常吸引投資人注意，但現金股息殖利率，嚴格說來並不是一家公司股票評價高低最重要的比率。若很在意現金股息，他建議投資人不如注意公司長年的配息是不是穩定，不要只看單一年度。股利政策最好是維持穩定或是緩步上升，而非單一年度拉得很高，否則就會因為計算出當年度具有高現金股息殖利率，產生「股價很便宜」的誤解，而忽略日後基本面反轉的風險。