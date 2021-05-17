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神祕家族買下乖乖　南仁湖 10年營收成長10倍！

鍾育霖
▲鍾育霖13年前與父親鍾嘉村一起創業，陸續將高雄客運、乖乖、南仁湖等著名公司納入旗下版圖。（圖／財訊雙周刊）

文/財訊雙周刊

2021-05-17 08:30:00

三十七歲的鍾育霖，十三年前與父親鍾嘉村一起創業；近年來陸續將高雄客運、乖乖、南仁湖等著名公司納入旗下版圖，成為南台灣迅速躥起的企業集團。

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如果要說台灣的神祕集團，發跡於高雄的三地集團絕對榜上有名。創立於2008年的三地，創辦人鍾嘉村白手起家，十年內突然躥起，陸續併購高雄客運、北基加油站、南仁湖、乖乖等知名老牌企業，並借殼裕豐國際上市。事業版圖橫跨地產、能源、交通、觀光育樂、休閒食品等，集團營收從2021年的10億元，至2020年的120億元，10年成長逾10倍。

行事低調的鍾嘉村，2019年底因買下國民品牌乖乖而首次浮上媒體版面；當時各大媒體都想找他，卻不得其門而入，連照片都只能搜尋網路舊圖。3年後，鍾嘉村的兒子鍾育霖專訪時，才知道鍾嘉村已半退休，事業多數交給13年前一起創業的鍾育霖打理。

喜讀史書　復古的商場文青

37歲的鍾育霖是鍾嘉村長子，他熱愛閱讀歷史故事，尤其是民國史；不只愛收集老照片，平日還會融入造形。採訪拍照過程中，不斷問說可否以一身長袍馬褂入鏡，「我跟你說，長袍馬褂的顏色很講究不能亂配，藍色、黑色才是學者的慣穿色，我有40套唐裝、40套長袍馬褂，生日、動土日必備。」

鍾育霖不單喜好舊式穿著，連事業歷程都跟一般企業二代不同。「大家都叫我企業二代，不過我應該更接近1.5代。」其實，鍾嘉村全家1998年移民加拿大，2008年鍾嘉村回台，2008年創立三地集團；鍾育霖在同年也隨父親返國一起創業，那時才24歲。

精準布局　台南土地翻倍漲

返台後，鍾嘉村經過朋友引介投入自辦市地重劃行業，最經典的代表戰役是拿下高雄22公頃文山特區，以及台南國平重劃區、屏東演藝廳重劃區。鍾育霖說，他父親喜歡開發土地，自己則鍾情建築。鍾育霖成立三地建築，不只向父親買土地，自己也培養買地、找地的功力。他從在屏東興建4戶的透天建案開始，公司規模愈來愈大。他說，起初也曾被騙過，老練的建材商和建築師看他年輕不懂，硬是被加價3成，幸好有同業提醒他才恍然大悟。

2015年開始，鍾育霖每年都會推出一個建案，總銷不超過3億元。為了快速在市場建立知名度，2019年他決定入主紡織業裕豐國際，2020年更名三地開發地產，6個新案共40億元的總銷全數完售，增加他的信心。今年，鍾育霖預計928檔期會在原高雄客運自立路站區的2千2百坪基地，針對首購族群，推出單價約30萬元的造鎮式90億元大案。

「一坪30萬元，高雄很便宜齁？」高雄的地掌握在少數人手上，市區地少又貴，沒什麼原料所以沒有什麼新房。鍾育霖舉例，台南的地一坪30萬元，房價一坪可以賣20萬元；高雄的地要60萬元，也是賣20萬元，大家當然去台南。

多年前，鍾育霖早就布局台南，如今光是持有土地的地價已經漲兩三倍，包含建地和工業地，台南是公司未來推案重心，於仁德、安南、安平等有3萬坪建地、近4萬坪工業地，會依序開發住宅和廠辦。

另一方面，市地重劃不易、土地整合難度增高，2012年起三地集團開始朝向多角化經營。鍾育霖說，當時朋友介紹高雄客運本業不賺錢，家族有紛爭派系多，紛紛求售，評估後發現早期客運站多半在精華地區，且為自有資產，決定購入去改造。

「我不裁員，留用專業經理人，先把帳透明化，整合財務，研究路線去競標，再來，活化閒置土地，將小站先簡單蓋店面出租，或是蓋住宅、商用不動產等；接著想要掏空，或是從公司撈錢的人覺得沒意思求去。」沒想到竟然改造成功，本業開始小賺錢，於是思考將此模式複製到下個公司。

鍾育霖舉例，好比乖乖、北基加油站都是二、三代紛爭，股權又分散；南仁湖是二代無意經營。原始股東變成專業經理人，如乖乖的總經理廖宇綺是第三代，南仁湖前董事長李清波、副董事長鄭宜芳原是夫妻創業，三地入主後，有商場長才的鄭宜芳被留任。

鍾育霖表示，乖乖去年已經轉虧為盈，目前任務是將品牌年輕化、多方聯名合作，如與台鹽合推出「乖乖喝水」瓶裝水，並增設寶寶食品與健康食品線，1.2萬坪的中壢乖乖廠即將活化蓋廠辦，原產線搬至嘉義。

併購改造　老乖乖展新風貌

南仁湖除了既有的屏東海生館、國道休息站，也將重新整修小墾丁渡假村；明年進軍台中，經營ROT的海生館；並承租富邦人壽高雄龍華國小地上權的商場4個樓層，新開海洋館；也會積極去爭取國內商場經營，最近正著手投標屏東舊酒廠BOT＋OT案。

北基國際過去長年虧錢，三地看上有一半的據點為自有資產選擇入主，將過去37個據點增設至60個，近來與台達電攜手，站站建置快速充電樁網絡。而旗下高雄客運、嘉義客運、台南府城客運，以及台東普悠瑪客運，逾6百輛的公車將逐步更換成為低底盤電動車。日前三地還確定投資台南將軍、七股沿海一帶養殖漁塭發展漁電共生光電廠，建置總面積約330公頃，總裝置容量235MW，完成後會是全台最大漁電共生太陽光電場域。鍾育霖證實，三地仍在積極談其他併購案，即將公告。

歷史人物中，鍾育霖喜歡劉備，因為劉備善於整合不同人的優勢、善用人才，所以他每個事業版圖，皆全由專業團隊各自管理，再向他報告。現在鍾育霖連買地也不用向父親報備。記者問「你爸對你真放手？」鍾育霖說，他父親最常對他說「面子問題！」意思是叫他不能輸，怎麼做都可以。

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