用別人的糞便改變腸道菌？研究：糞便移植療法讓 9 成患者痊癒！

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作者：石黑成治



出版社： 時報出版



吃不胖的免疫力飲食法吃對食物╳調整腸道╳168斷食法，一定健康瘦下來！作者：石黑成治出版社： 時報出版

減肥成功的關鍵，在於你的腸內環境和荷爾蒙！由日本直腸外科醫師、知名醫學YouTuber石黑醫師告訴你，透過調整飲食與整腸，不僅能變瘦還能提升免疫力！本書內容皆由作者親身實證，並經過嚴謹的醫學研究證實有效，透過6種提升免疫力的食材，加上間歇性斷食與改善腸道環境的三大步驟，就能有效達成健康瘦身！和胰島素抗性相關的事情，還有一點大家都應該特別注意，那就是腸道菌的變化。腸道菌的變化和腸漏症以及慢性發炎的關聯性，而和慢性炎症有關的胰島素抗性，也和腸道菌的變化有密切的相關性。糖尿病是胰島素抗性的狀態。已經有許多研究報告指出，糖尿病患者和健康的人，兩者的腸道菌組成大不相同。有研究報告指出，因為在糖尿病患者體內，容易引起發炎的特定細菌數量增加，引起腸發炎的 LPS 也會上升，所以才會導致胰島素抗性。於是有人想到，如果能夠掌控腸道菌組成的比例，那麼不就可以改善糖尿病和胰島素抗性了嗎？糞便移植 (faecal microbiota transplant) 療法於二○一三年問世。這是由於抗生素對腸道菌出現問題的腸炎患者 (困難梭菌腸炎) 發揮不了作用。研究報告指出，如果把「正常人的糞便」以軟管注入的方式，「移植」到治療無效的患者腸內，竟然有高達 93.8％的患者能夠痊癒。移植後，患者的腸道菌恢復了多樣性 (種類)，而且腸道菌的組成也近似於移植到體內的正常人糞便。那麼移植糞便的方式，也能對胰島素抗性發揮效果嗎？關於這件事，還真的有對人進行過研究。研究過程中，9 名BMI 30㎏／㎡以上或腰圍超過 102 公分以上，或者患有糖尿病的代謝症候群患者，連續六個星期，用軟管把纖瘦者的糞便從鼻孔送到腸道進行移植。結果顯示，實驗對象對胰島素抗性的敏感度出現顯著改善。與此同時，實驗對象糞便中會製造丁酸的細菌也增加了。丁酸對腸道來說是重要的脂肪酸，能夠調整腸內的酸性程度，成為腸上皮細胞的養分，還能改善腸道發炎症狀的物質。此外，丁酸也是信使，藉由血液把腸內環境的狀況傳達給大腦。丁酸菌的數量增加意味著，透過糞便移植能有效增加好菌的數量。但根據《科學發展》美國2019年6月FDA公布了兩名病例，其中一名患者接受了他人捐贈的糞便，移植到自己的腸道中，因而感染超級大腸菌（能抵禦抗生素的大腸菌）因而死亡。於是當時FDA下令，目前正在進行中的臨床試驗一律暫停，這也是「糞便移植」中首起死亡案例，Therapeutic potential of fecal microbiota transplantationFecal microbiota transplantation in relapsing clostridium difficile colitis