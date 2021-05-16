Toyota Corolla Cross No.009 ---- 雖傳統但易上手，排檔與駐車煞車

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Corolla Cross 排檔時需按下排檔頭上的 Shift lock，入檔回饋力道適中，駕駛能很清楚目前檔位的位置。Corolla Cross 採用無段式變速系統，排檔方式提供 P、R、N、D 共四個檔位來控制車輛的前行與倒退，排檔時需按下排檔頭上的 Shift lock，入檔回饋力道適中，駕駛能很清楚目前檔位的位置，輔以儀表板上的檔位顯示，基本上不需要轉頭就可以操作。除此之外，為了讓駕駛能夠對應不同的路況，Corolla Cross 也提供手動模式，排入 D 檔後向左排入才能進入 M 模式，此時並不需要按下換檔按鈕就能進行升檔或降檔的動作，往上排即為升檔、往下排則為降檔，且排檔後排檔桿會復位，配合時速與引擎轉速方能達到最理想的換檔效率。
Corolla Cross 採用傳統機械式駐車煞車系統，但較特別的是採用足踏的方式操作，用力踩下即可完成煞車，反之再用力踩下就會自動歸位，而這項設計目前市面上較少見，與排檔桿不同需要較花費時間來適應。另一方面，Corolla Cross 駐車煞車同樣是傳統的機械式操作，但較特別的是採用足踏的方式操作，用力踩下即可完成煞車，反之再用力踩下就會自動歸位，而這項設計目前市面上較少見，與排檔桿不同需要較花費時間來適應。但也因此，在少了常見的手煞車拉柄機構，使車室的整體視覺變得更大，也比較不佔空間的運用。綜合來看，Corolla Cross 操作介面趨於傳統，適合大多數消費者的使用習慣，而機械式的操作在後續養護上也不必擔心，相當符合本身國民車的定位。
本週使用方面， 本文刊出之前 Corolla Cross 主要用於新北、台北市區行駛，並於周末假日時南下至中部，約有 40% 的路途為高速公路，因此在行駛 454.7 公里之後於 5/11 添加了 32.98 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現四捨五入後約為 13.8km/L，與行車電腦顯示的油耗值差異不大。
本周 Corolla Cross 在行駛 454.7 公里之後於 5/11 添加了 32.98 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 13.8km/L。