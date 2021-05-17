▲ 2021 年 5 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

車型
方案內容
|全新世代BMW 1系列
|本月交車指定車型加贈Apple iPhone 12 Pro 256GB•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險
|全新世代BMW 2系列Gran Coupé
|本月交車指定車型加贈Apple iPhone 12 Pro 256GB•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險
|全新BMW 2系列 Active Tourer/
BMW 2系列 Gran Tourer
|本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】0頭款、0首付多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|全新BMW 3系列
|本月交車指定車型贈送1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險
|全新BMW 3系列Touring
|•【輕鬆駕馭專案】100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|全新BMW 4系列
|•【輕鬆駕馭專案】100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|全新BMW 5系列
|本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|全新BMW 6系列Gran Turismo
|本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|旗艦房車BMW 7系列
|本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】360萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅
|旗艦跑車BMW 8系列
|•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案
|全新BMW X1
|本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】0頭款、0首付多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|BMW X3 白金領航版
|本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|BMW X4 白金領航版
|本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|全新BMW X5
|本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率
|全新BMW X6
|•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅
|旗艦休旅BMW X7
|•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險
|BMW M3
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率
|BMW M4
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率
|BMW M5
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案
|BMW M8
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案
|BMW X3 M
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險
|BMW X4 M
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險
|BMW X5 M
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案
|BMW X6 M
|•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案
「2021 BMW 夏季健診活動」
- 預約免費車輛檢查:
- 空調系統功能檢查
- 冷卻系統
- 冷卻風扇功能
- 輪胎胎面、胎壓(含備胎)及胎紋深度檢測
- 電瓶及發電機效能
- 雨刷系統
- 原廠零件75折起優惠
- BMW Lifestyle生活精品、加裝品特惠禮遇
BMW Accessories: BMW 精選原廠加裝品/BMW 3系列(G20)飾光水箱護罩/ BMW M Performance Parts 特惠禮遇
立即線上預約BMW保養維修服務：https://sol.bmw.com.tw/
2021 年式 eMOVING 電動自行車全新上市，除了性能和配備升級外，更推出全新春夏新色，Shine主打顏色鮮明的天空藍與湖水綠、Bobe則以知性的簡約白與都會藍，本月購車還送萬元伊萊克斯完美管家吸塵器，指定車款再享最高 2,000 元購車金。今年最高補助加上購車優惠，Shine最低 36,000 元起、Bobe最低 33,000 元起，本月購車還贈送萬元伊萊克斯完美管家吸塵器，指定車款再享最高 2,000 元購車金。
福特六和推出「Ford Kuga眾萬所歸」專案，於五月份入主 Ford Kuga 即贈丹麥皇室御用品牌 B&O Beosound A1 便攜式藍牙音響（市值 9,990）；入主 EcoBoost®180旗艦型再享六年不限里程原廠保固。
Ford Ranger所推出的「New Ford Ranger黑甲騎兵特仕版」，在進駐全台 Ford 展示間同時，在五月延續銷售熱潮，並祭出最終優惠價 99.3 萬。
福特六和在五月持續延長「Ford Tourneo Connect熱銷玩咖專案」以及「Focus等待美好專案」。凡於5/1至5/31止，於Ford經銷據點完成下訂 Ford Tourneo Connect 旅玩家新車之準車主，且符合活動規範者，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），Ford將致贈美國百年歷史戶外露營品牌Coleman玩咖野營組，包含野營必備的Coleman輕鬆摺疊長椅及Coleman氣墊床。
「Focus等待美好專案」同樣延續至2021年5月31日止，凡於專案期間內於Ford經銷據點完成下訂Ford Focus或Ford Focus Active新車之車主，且符合活動規範者，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），Ford將於交車後提供車主新車六年原廠保固。
零利率專案 (活動期間：2021/5/1~2021/5/31)
車種
年式
分期零利率內容
RX車系
ALL
120萬 40期
其他 (排除LM300h)
(UX車系、NX車系、ES車系、RC車系、LC車系、LS車系、IS車系等)
ALL
100萬 40期
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
|
RX、NX、UX、IS、ES車系
3年
① 10%② 20%③ 30%
低月付款依頭款與折價調整
55%
|① 保留付清 ② 再分期 ③ CPO購回
|
- 全新推出貸款專案，主打低頭款、低月付輕鬆入主 LEXUS，以 333 簡單好記的主軸，提供消費者更多樣且彈性的付款方式。
② 3：3種頭期款選擇
③ 3：到期後提供3種處置方式
- 月付款會頭期款不同有所調整，可至經銷商個別詢問。
- 經銷商購回：由原販賣經銷商代付尾款，餘額轉為新車頭款或匯予客戶；車輛購回限制三年里程數未超過4.5萬公里，超過里程數以每公里3元計算；其餘條件詳如專案合約書
- 和潤保留專案承作及最終解釋之權利。
專案車型
期數
頭款
月付款
尾款
到期後處置
|
RX、NX、UX
、IS、ES車系
3年
保證金0元起
依保證金調整(租購)
30%
|① 保留付清② 續租原車③ 再租新車
|
- 針對法人所設計，主打「3年期、3成尾款、3種期滿選擇，專案最低保證金0元起，零成本輕鬆入主LEXUS，使公司節稅最大化，為最適合法人的L-finesse專案。
- 專案對象及類型：36期租購專案，法人/個人客戶均適用。
- 專案含3年乙式全險、LEXUS 2.0代步車、不含維修。
- 月租金報價請至經銷商洽詢，車輛折價依經銷商實際提供之折扣為準。
- 和運保留專案承作及最終解釋之權利。
車型
車價
期數
月租金
保證金
到期購回價
LM300H(七人座)
367 萬
60
61,900
73.4 萬
20%
73.4 萬
44
76,000
90 萬
25%
90 萬
36
83,950
110 萬
30%
110 萬
LM300H(四人座)
500 萬
60
81,150
100 萬
20%
100 萬
44
99,350
125 萬
25%
125 萬
36
117,800
125 萬
25%
- 專案贈送：3年6萬公里6次定保，四人座加碼贈送首年乙式車體險。
- 專案需支付定額保證金，租賃期滿後無息退還全額保證金。
- 專案保險內容包含：乙式車體險、車體免追償、竊盜險(10%自負額)、第三人責任(500/1000/100)、乘客險(600萬)、駕駛人傷害險(600萬)、竊盜免折舊、竊代車、超額(1000萬)、強制險。
- 專案期間承租車輛進廠維修或出險超過24小時，和運租車將提供同級代步車(依合約顯示為準)，並需事先與和運服務專員預約。
- 承租車款如需加裝配件、含維修、調整保險內容、期數或頭款金額，和運租車將另提供客製化專屬報價，請洽和運租車服務人員。
- 和運租車保有專案承作及最終解釋權利。
新增不換車低月租金方案
|方案
|適用車款
|月租金
|彈性自由配(3年換開3台新車)
|SELECT+
|NX200菁英/ES200豪華/UX200菁英PLUS折/RX300豪華(限首年)
|33,300
|ELITE
|RX300豪華/NX300h豪華/ES300h尊榮/ES250 F-SPORT
|44,100
|PASSION
|LC500/RC F賽道版
|167,900
|低額輕鬆選(1台愛車開3年)
|全車系
|彈性自由配
月租金87折
2. 訂閱式網站預計5/17改版上線
為慶祝LUXGEN持續獲得國際高度肯定，以及消費者的支持與信賴，推出一系列榮耀共享優惠：凡於5/1(六)至5/31(一)止，入主LUXGEN全車系即享限時限量豪華「露營套件」（價值40,080元），包含車頂架、車側帳、車尾帳、車用充氣床墊組，再送最高2萬元的旅遊禮卷。同步再享免費升級「PM2.5健康對策濾網」、「終生回廠免費臭氧殺菌」等超值服務，更加碼「榮耀試乘」抽獎活動，凡本月來店賞車試乘，即有機會抽SHARP AIoT智慧空氣清淨機（價值17,900元），活動相關詳情請洽各經銷公司。
除上述優惠外，再享特定車款優惠好禮：入主 URX 七人座與七人樂活款即可免費升級 LUXGEN LINK+智聯系統，功能包含 AR 遠端控制、PM2.5 一鍵清新、一鍵服務、車況檢視與AI手機鑰匙／數位鑰匙分享等。此外，URX與U6 GT全車系再享免費升級原廠導航（價值10,000元）：具有NAVI導航Google地圖，聲控輸入地點，並透過手機拋轉功能至車內的大螢幕上，僅需藍芽配對即可輕鬆操作。
Luxgen 自 2021 年 5 月 17 日起至 7 月 31 日止全面展開「2021 LUXGEN FOYU夏日健檢」活動，預約回廠即享免費「全車安全檢查」、「車室O3臭氧清淨除菌服務」，再送限量「開基鹿耳門媽鑰匙圈」祈求出入平安，數量有限送完為止；因應炎炎夏日來襲，Luxgen 特別推出「URX 頂上型出風口」優惠方案：凡於活動期間內裝置頂上出風口設計，可享超值加購價 5,000 元，大幅強化第三排冷房效果。
2021 LUXGEN FOYU 夏日健檢除了提供免費全車安全檢查外，包含：前瞻科技、引擎室、底盤、剎車、輪胎等專業檢測，同步祭出符合夏季高溫的指定油化品供車主選購，以及指定零配件與鈑噴等超值優惠；回廠消費滿額再享最高18,000元的各車型配件－「納智捷專屬大禮包」；同時更換4條正新輪胎，即贈送MAXXIS精美雨傘；此外，車主透過「即時保母」APP預約保修，回廠履約且消費滿300元還可獲得紅利點數1000點。
即日起至 6/30 更換馳加牌全系列機油或道達爾全合成機油，同時搭配愛車健檢，並依店家指示操作上傳消費工單及愛車照片至會員平台者，即會發送煞車油電子優惠券〈效期一年〉。除了提供煞車油優惠券之外，凡於6/30前完成上述活動流程者，即可獲得旅遊禮券雙重抽獎資格。首抽將抽出十名可免費獲得價值新台幣5,000元旅遊禮券的中獎者，第二重抽除了於6/30前完成上述活動流程外，並於馳加官方粉絲團活動主貼文底下留言分享保養心得及於馳加店內拍攝之保養車輛照片，即有機會免費獲得價值新台幣10,000元面額之旅遊禮券。主辦單位將在7/12於馳加官方粉絲團 (https://www.facebook.com/TIREPLUSTAIWAN/) 公佈中獎名單。
|中華三菱五月優惠內容
|乘用車外促
|COLT PLUS
51.9萬~55.9萬
|GRAND LANCER
61.9萬~77.9萬
|OUTLANDER
2WD 88.9萬~110.9萬
4WD 107.9萬
|ZINGER
64.9萬~76.9萬
|ZINGER PICK UP
精采型 61.9萬
晶鑽型 65.9萬
|E-VERYCA
87.9萬
|中華菱利
|得利卡
|日本原裝進口
四驅渦輪跑旅首選
21年式全新上市
ECLIPSE CROSS
|OUTLANDER PHEV進化上市
Peugeot、Citroen 總代理寶嘉聯合秉持品牌經營初衷於 2021 年 5 月 1 日至 6 月 30 日推出「老朋友•夏之獻禮」零配件優惠活動，針對 2015 年 12月 31 日前領牌的 Peugeot、Citroen 老朋友們提供四大主題零件最低7 折 起專屬優惠。
「老朋友•夏之獻禮」零配件優惠活動以照顧老朋友、呵護愛車角度出發，將提供車身外觀、懸吊系統、排氣系統及配件等四大主題零件老朋友專屬優惠，內容包括：
- 首次領牌日為2011年1月1日(含)-2015年12月31日(含) 之PEUGEOT、CITROËN車主，即享「老朋友•夏之獻禮」四大主題零件8折優惠。
- 首次領牌日為2010年12月31日(含)以前之PEUGEOT、CITROËN車主們，即享「老朋友•夏之獻禮」四大主題零件7折優惠。
福斯商旅啟動多項財務方案，包括針對自行車產業的「熱血圓夢專案」以及醫療、長照相關產業的「行無礙專案」所提供超值方案。凡符合上述產業之車主，即日起入主最佳進口大型 MPV 車款 T6.1 Caravelle 即可享 100 萬元 60 期超低利率優惠方案，並另外贈送第五年基礎保固。這波優惠購車方案不只個人車主，即使營業車也能享有。
- TOYOTA優惠方案：
車種
優惠方案
ALTIS、RAV4、SIENTA
|TOYOTA淨享生活* 三重好禮：
全車系
|高額0利率*
準時定保送5年14萬公里全車延保
- 零利率：
車種
分期內容
國
產車
ALTIS (含HYBRID油電版)
60萬30期0利率(貸款總額)
SIENTA
60萬30期0利率(貸款總額)
YARIS
60萬30期0利率(貸款總額)
VIOS
40萬40期0利率(貸款總額)
COROLLA CROSS
50萬30期0利率(貸款總額)
進
口車
PRIUS PHV
60萬30期0利率(貸款總額)
COROLLA SPORT
60萬30期0利率(貸款總額)
C-HR
60萬30期0利率(貸款總額)
RAV4 (含HYBRID油電版)
50萬30期0利率(貸款總額)
CAMRY汽油(含HYBRID油電版)
40萬30期0利率(貸款總額)
ALPHARD
24萬24期0利率(貸款總額)
PRADO
24萬24期0利率(貸款總額)
PRIUS
24萬24期0利率(貸款總額)
PRIUS α
24萬24期0利率(貸款總額)
- 其他分期：
車種
分期專案 –
不含租賃、大口車輛 (營業車適用)
VIOS、YARIS - 「幸福小資」分期專案*
頭款1萬元，首年日付50元
C-HR、COROLLA SPORT - 「潮世貸」分期專案*
60萬84期，月付7,999元
營業車汰舊換新專案
SIENTA、VIOS
顧客利率 3.99%
72期全額貸