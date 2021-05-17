▲ 2021 年 5 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！

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全新 BMW 5系列全台試駕活動展開。

× 全新 BMW 5系列全台試駕活動展開。

全新BMW 3系列現正提供 BMW Yours多元智選 9,900 元低月付分期方案，本月購車更享一年乙式全險。

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本月入主全新 BMW 1系列、2系列Gran Coupé 指定車型加贈 Apple iPhone12 Pro 256GB。

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BMW

車型



方案內容



全新世代BMW 1系列



本月交車指定車型加贈Apple iPhone 12 Pro 256GB•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險



全新世代BMW 2系列Gran Coupé



本月交車指定車型加贈Apple iPhone 12 Pro 256GB•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險



全新BMW 2系列 Active Tourer/



BMW 2系列 Gran Tourer



本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】0頭款、0首付多元分期方案或 100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



全新BMW 3系列



本月交車指定車型贈送1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險



全新BMW 3系列Touring



•【輕鬆駕馭專案】100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



全新BMW 4系列



•【輕鬆駕馭專案】100萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



全新BMW 5系列



本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



全新BMW 6系列Gran Turismo



本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



旗艦房車BMW 7系列



本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】360萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅



旗艦跑車BMW 8系列



•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案





全新BMW X1



本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】0頭款、0首付多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



BMW X3 白金領航版



本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



BMW X4 白金領航版



本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】低月付9,900元起多元分期方案或 150萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



全新BMW X5



本月交車加贈1年乙式全險•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率



全新BMW X6



•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送3年牌燃稅



旗艦休旅BMW X7



•【輕鬆駕馭專案】180萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險



BMW M3



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率



BMW M4



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率



BMW M5



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案



BMW M8



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案



BMW X3 M



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險



BMW X4 M



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃0利率、贈送1年乙式全險



BMW X5 M



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案



BMW X6 M



•【輕鬆駕馭專案】200萬60期0利率•【租賃禮馭專案】提供3年租賃方案





BMW Care 夏日健診活動即日開跑。

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預約免費車輛檢查:

空調系統功能檢查

冷卻系統

冷卻風扇功能

輪胎胎面、胎壓(含備胎)及胎紋深度檢測

電瓶及發電機效能

雨刷系統

原廠零件75折起優惠

BMW Lifestyle生活精品、加裝品特惠禮遇

寵愛媽咪就趁現在 本月購車送萬元家電。

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eMoving

Ford Kuga 獲選為「2021 最佳國產中型 SUV」，特別推出眾「萬」所歸專案。

× Ford Kuga 獲選為「2021 最佳國產中型 SUV」，特別推出眾「萬」所歸專案。

Ford Ranger黑甲騎兵特仕版最終優惠。

× Ford Ranger黑甲騎兵特仕版最終優惠。

凡於 2021 年 5 月 31 日前完成下訂 Ford Focus 或 Focus Active，若遇候車逾三個月，Ford 將提供六年原廠保固。

× 凡於 2021 年 5 月 31 日前完成下訂 Ford Focus 或 Focus Active，若遇候車逾三個月，Ford 將提供六年原廠保固。

「Ford熱銷玩咖專案」。

× 「Ford熱銷玩咖專案」。

Ford 福特

福特六和推出「Ford Kuga眾萬所歸」專案，於五月份入主 Ford Kuga 即贈丹麥皇室御用品牌 B&O Beosound A1 便攜式藍牙音響（市值 9,990）；入主 EcoBoost®180旗艦型再享六年不限里程原廠保固。





Ford Ranger所推出的「New Ford Ranger黑甲騎兵特仕版」，在進駐全台 Ford 展示間同時，在五月延續銷售熱潮，並祭出最終優惠價 99.3 萬。





福特六和在五月持續延長「Ford Tourneo Connect熱銷玩咖專案」以及「Focus等待美好專案」。凡於5/1至5/31止，於Ford經銷據點完成下訂 Ford Tourneo Connect 旅玩家新車之準車主，且符合活動規範者，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），Ford將致贈美國百年歷史戶外露營品牌Coleman玩咖野營組，包含野營必備的Coleman輕鬆摺疊長椅及Coleman氣墊床。





「Focus等待美好專案」同樣延續至2021年5月31日止，凡於專案期間內於Ford經銷據點完成下訂Ford Focus或Ford Focus Active新車之車主，且符合活動規範者，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），Ford將於交車後提供車主新車六年原廠保固。





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Lexus 凌志

2021/5/1~2021/5/31)

車種



年式



分期零利率內容



RX車系



ALL



120萬 40期



其他 (排除LM300h)



(UX車系、NX車系、ES車系、RC車系、LC車系、LS車系、IS車系等)



ALL



100萬 40期





專案車型



期數



頭款



月付款



尾款



到期後處置







RX、NX、UX、IS、ES車系



3年



① 10%② 20%③ 30%



低月付款依頭款與折價調整



55%



① 保留付清 ② 再分期 ③ CPO購回









全新推出貸款專案，主打低頭款、低月付輕鬆入主 LEXUS，以 333 簡單好記的主軸，提供消費者更多樣且彈性的付款方式。

月付款會頭期款不同有所調整，可至經銷商個別詢問。 經銷商購回：由原販賣經銷商代付尾款，餘額轉為新車頭款或匯予客戶；車輛購回限制三年里程數未超過4.5萬公里，超過里程數以每公里3元計算；其餘條件詳如專案合約書 和潤保留專案承作及最終解釋之權利。

專案車型



期數



頭款



月付款



尾款



到期後處置







RX、NX、UX



、IS、ES車系



3年



保證金0元起



依保證金調整(租購)



30%



① 保留付清② 續租原車③ 再租新車









針對法人所設計，主打「3年期、3成尾款、3種期滿選擇，專案最低保證金0元起，零成本輕鬆入主LEXUS，使公司節稅最大化，為最適合法人的L-finesse專案。 專案對象及類型：36期租購專案，法人/個人客戶均適用。 專案含3年乙式全險、LEXUS 2.0代步車、不含維修。 月租金報價請至經銷商洽詢，車輛折價依經銷商實際提供之折扣為準。 和運保留專案承作及最終解釋之權利。

車型



車價



期數



月租金



保證金



到期購回價



LM300H(七人座)



367 萬



60



61,900



73.4 萬



20%



73.4 萬



44



76,000



90 萬



25%



90 萬



36



83,950



110 萬



30%



110 萬



LM300H(四人座)



500 萬



60



81,150



100 萬



20%



100 萬



44



99,350



125 萬



25%



125 萬



36



117,800



125 萬



25%



萬

專案贈送 ： 3 年 6 萬公里 6 次定保，四人座加碼贈送首年乙式車體險。 專案需支付定額保證金，租賃期滿後無息退還全額保證金。 專案保險內容包含：乙式車體險、車體免追償、竊盜險(10%自負額)、第三人責任(500/1000/100)、乘客險(600萬)、駕駛人傷害險(600萬)、竊盜免折舊、竊代車、超額(1000萬)、強制險。 專案期間承租車輛進廠維修或出險超過24小時，和運租車將提供同級代步車(依合約顯示為準)，並需事先與和運服務專員預約。 承租車款如需加裝配件、含維修、調整保險內容、期數或頭款金額，和運租車將另提供客製化專屬報價，請洽和運租車服務人員。 和運租車保有專案承作及最終解釋權利。

方案



適用車款



月租金



彈性自由配(3年換開3台新車)



SELECT+



NX200菁英/ES200豪華/UX200菁英PLUS折/RX300豪華(限首年)



33,300



ELITE



RX300豪華/NX300h豪華/ES300h尊榮/ES250 F-SPORT



44,100



PASSION



LC500/RC F賽道版



167,900



低額輕鬆選(1台愛車開3年)



全車系



彈性自由配



月租金87折





×

Luxgen 納智捷

×

馳加汽車

本月購買中華三菱乘用車就送LG CordZero A9快清式無線吸塵器。

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Mitsubishi 三菱





中華三菱五月優惠內容



乘用車外促



買三菱 好速吸！本月入主送LG乾吸濕拖神器：凡5月領牌購買COLT PLUS、GRAND LANCER、OUTLANDER、ZINGER PICKUP、ZINGER、ECLIPSE CROSS、OUTLANDER PHEV任一車種，即可獲得【LGCordZero™A9+快清式無線吸塵器+智慧雙旋濕拖吸頭】。(市值20,700元，型號：A9P-LITE+V-DDMOPNZ)

「買三菱 月月抽LG蒸氣電子衣櫥」：凡5月領牌購買COLT PLUS、GRAND LANCER 、OUTLANDER、ZINGER PICKUP、ZINGER、ECLIPSE CROSS、OUTLANDER PHEV任一車種即可均可參加「月月抽 LG蒸氣電子衣櫥」。(市值44,900，型號：E523WR) COLT PLUS



51.9萬~55.9萬



COLT PLUS超值價51.9萬元起，2萬1低頭款即可入主

百萬豪華車等級電動尾門車型55.9萬元，輕鬆享有【One touch快倒後座椅、高IQ感應鑰匙、PUSH START智慧觸控啟動系統、鑽帶方向燈附遙控電動收摺】

潮有型特仕車53.2萬元，不只超值再加碼高顏值：運動化飾板、車頂行李飾架、15吋躍野雙肋式鋁圈+大型輪拱、Push Start、Fast Key、晶片防盜，把帥當成標準配備

超值全能小轎旅比你想的更PLUS，安全守護全面提升，全車系標配ASC車身動態穩定系統、TCL循跡防滑控制系統、HSA陡坡起步輔助系統、ESS智慧型緊急煞車輔助系統、LED日間行車燈、光感應自動啟閉頭尾燈，安全升級更超值。 GRAND LANCER



61.9萬~77.9萬



全車系標配6SRS，驚嘆型限時優惠價61.9萬元起。

OUTLANDER



2WD 88.9萬~110.9萬



4WD 107.9萬



OUTLANDER環景特視版限量上市，搭載Panasonic多功能觸控音響主機及360度環景輔助系統，增加行進中的視野，降低碰撞的風險，專案價103.9萬元起。

高額60萬0利率實施中！ ZINGER



64.9萬~76.9萬



ZINGER新登場，質感與實用性兼具！全車系標配USB充電功能，並搭載SCC智慧防護系統，以及多項主被動安全配備！

高額50萬0利率實施中 ZINGER PICK UP



精采型 61.9萬



晶鑽型 65.9萬



全新ZINGER PICK UP採用一體式鈑金貨台設計，搭配耀眼的日行燈與17吋鋁合金輪圈，專業質感更加值。專屬「青松綠」新車色，增添商場活力色彩，讓商車表現更多彩多姿

『精彩有禮』專案：5/30前購買精采型並完成領牌者送匠心貨斗飾框(價值10,000元)，防護之外更顯品味。即刻入主新國民皮卡ZINGER PICK UP ！ E-VERYCA



87.9萬



電動商用車，售價87.9萬(已扣除貨物稅補助)，二人座載貨大空間

安心充電方案：購車贈20米基本免費安裝及隨車充電器

高效能低污染/0油耗更精省/保養超簡單省錢無負擔/政府補助推廣優惠超利多 中華菱利



中華大菱利A210超能載全新登場：貨台加長、輪胎加大、載重量950KG同級最大

手排自排都有喔! 得利卡



三菱得利卡全新進化三級跳，全新登場－動力提升／安全進階／外型進化

領先同級車 配備雙SRS

２萬１低頭款

日本原裝進口



四驅渦輪跑旅首選



21年式全新上市



ECLIPSE CROSS







21年式全新上市，新世代Dynamic Shield 2.0外型設計，大器外觀，車長自4,405mm→4,545mm，行李廂空間增加15%，提供主流SUV等級的空間表現。全新9吋觸控多媒體主機，支援智慧手機連結、中文化顯示，使用更便利。新增副駕駛座電動座椅，搭配座椅加熱功能，讓副駕駛座乘客備感貼心。

旗艦型搭載S-AWC超能全時四輪控制系統。

NHTSA 5顆星安全雙料冠軍，獲得國際多項大獎：日本GOOD DESIGN大獎、日本2019 RJC年度風雲車，2019 俄羅斯年度新車大獎!

全車系標配：1.5TDGI缸內直噴渦輪引擎、AYC主動式彎道動態控制、全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧剎車輔助含行人偵測功能、7SRS環艙氣囊、LDW車道偏移警示、AHB智慧遠光燈。

5月購車獨享優惠：90萬高額貸款優惠、5年或15萬公里保固、LG乾吸濕拖神器交車禮 OUTLANDER PHEV進化上市



日本原裝進口．雙動能SUV。

享受電動車的加速與寧靜、環保與經濟，更擺脫充電的里程焦慮，說走就走的自由，即刻體驗! 純電經濟里程52公里不須加油，插電式混合動力，SAWC四輪驅動更安全穩定，體驗電動新生活。

5月購車獨享優惠：5萬購車金、安心充電方案(總價值5.5萬)、100萬高額貸款優惠、車電分離專案，享低月租3,199元優惠價，同時再享2萬配件禮及LG乾吸濕拖神器二選一。

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Citroen/Peugeot 雪鐵龍/寶獅

Peugeot 、Citroen 總代理寶嘉聯合秉持品牌經營初衷於 2021 年 5 月 1 日至 6 月 30 日推出「老朋友•夏之獻禮」零配件優惠活動，針對 2015 年 12月 31 日前領牌的 Peugeot 、Citroen 老朋友們提供四大主題零件最低7 折 起專屬優惠。





「老朋友•夏之獻禮」零配件優惠活動以照顧老朋友、呵護愛車角度出發，將提供車身外觀、懸吊系統、排氣系統及配件等四大主題零件老朋友專屬優惠，內容包括：





首次領牌日為2011年1月1日(含)-2015年12月31日(含) 之PEUGEOT、CITROËN車主，即享「老朋友•夏之獻禮」四大主題零件8折優惠。

首次領牌日為2010年12月31日(含)以前之PEUGEOT、CITROËN車主們，即享「老朋友•夏之獻禮」四大主題零件7折優惠。

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Volkswagen 福斯商旅

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Toyota 豐田

TOYOTA優惠方案：

車種



優惠方案



ALTIS、RAV4、SIENTA



TOYOTA淨享生活* 三重好禮：



大金除菌空氣清淨機(市價17,800元) 最高60萬0利率* 準時定保送5年14萬公里全車延保* 全車系



高額0利率*



準時定保送5年14萬公里全車延保





零利率：

車種



分期內容







國



產車



ALTIS (含HYBRID油電版)



60萬30期0利率(貸款總額)



SIENTA



60萬30期0利率(貸款總額)



YARIS



60萬30期0利率(貸款總額)



VIOS



40萬40期0利率(貸款總額)



COROLLA CROSS



50萬30期0利率(貸款總額)























進



口車



PRIUS PHV



60萬30期0利率(貸款總額)



COROLLA SPORT



60萬30期0利率(貸款總額)



C-HR



60萬30期0利率(貸款總額)



RAV4 (含HYBRID油電版)



50萬30期0利率(貸款總額)



CAMRY汽油(含HYBRID油電版)



40萬30期0利率(貸款總額)



ALPHARD



24萬24期0利率(貸款總額)



PRADO



24萬24期0利率(貸款總額)



PRIUS



24萬24期0利率(貸款總額)



PRIUS α



24萬24期0利率(貸款總額)





其他分期：