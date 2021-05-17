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【MotoGP戰報：法國站】小馬哥Marquez歸位！雨晴混戰摔車收場，Ducati再度包辦冠亞軍

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-05-17 10:55:20

MotoGP法國站於排位賽就開始忽晴忽雨，這也讓排位成績充滿戲劇表現，最終由Quartararo、Vinales、Miller拿下前三起跑位置，而Marquez與Rossi也有第六第九表現，但才開賽雨勢就變大，進站換車讓排位順序出現大洗牌，Marquez因而站上第一位置，但最後因摔車而退賽。

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忽晴忽雨的法國讓MotoGP於排位賽就充滿戲劇性，最後由Quartararo、Vinales、Miller拿下前三起跑位置，而Marquez與Rossi也有第六和第九表現，這對車迷來說無疑非常興奮，同時更期待能於正賽有著亮眼表現。

正賽起跑Miller以優異表現成功取得領先，Quartararo與Vinales則在後方緊追，而Marquez也挺進在後方努力拼搏，Rossi位置也有有所上升但卻被Morbidelli發生碰撞而掉位。此時雨勢開始落下，車手也收到可進站換車通知，此時持續倒楣的Rins又再度摔車。

開賽四圈就因下雨而需進站換車，Miller因超速被判罰兩次長圈，Quartararo則因烏龍跑到Vinales棚也被判罰長圈。
開賽四圈就因下雨而需進站換車，Miller因超速被判罰兩次長圈，Quartararo則因烏龍跑到Vinales棚也被判罰長圈。
Marquez因進站換車讓排名領先。
Marquez因進站換車讓排名領先。
而這一換車也讓原本順序大洗牌，首先Miller因進站實超速而被判罰兩次長圈，Quartararo則因搞烏龍跑到Vinales棚也被判罰長圈。而在換車後Marquez則回到車迷與他自己都期待的領先位置，不僅如此還與後方車手保有一段距離，正當車迷還處於奮狀態Marquez卻不甚發生轉倒，而這一摔也讓他排名掉到18。

隨著Marquez退出Quartararo處於領先排名，並與後方Miller擁有一大段安全距離，但Miller圈數比Quartararo快上許多，即便被判兩次長圈仍能追上Quartararo，在此之後天氣開始放晴，賽道路面也陸續轉乾，選擇軟胎的Quartararo則因此出現衰退問題，因此Miller則順利超越再度奪回領現排名。另一方面重回賽場的Rins在比賽中後段又再度轉倒，而於18名拼命追趕的Marquez也不幸再次摔車退賽。由於Quartararo輪胎衰退因而讓Zarco有了超越機會，不過好在最後還是能保住第三名成績。

經過法國戰後積分排名分別為Quartararo（80分）、Bagnaia（79分）、Zarco（68分）、Miller（64分）、Vinales（56分）。

Rins本站摔兩次車。
Rins本站摔兩次車。
Quartararo因後來雨停場地變乾及軟胎等導致無法抵擋後方攻勢。
Quartararo因後來雨停場地變乾及軟胎等導致無法抵擋後方攻勢。
摔車讓Marquez調至第18，不停追趕最終還是再度摔車退賽。
摔車讓Marquez調至第18，不停追趕最終還是再度摔車退賽。
圈數比Quartararo快上許多的Miller最終成功奪下冠軍。
圈數比Quartararo快上許多的Miller最終成功奪下冠軍。
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