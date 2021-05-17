【MotoGP戰報：法國站】小馬哥Marquez歸位！雨晴混戰摔車收場，Ducati再度包辦冠亞軍

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忽晴忽雨的法國讓MotoGP於排位賽就充滿戲劇性，最後由Quartararo、Vinales、Miller拿下前三起跑位置，而Marquez與Rossi也有第六和第九表現，這對車迷來說無疑非常興奮，同時更期待能於正賽有著亮眼表現。
正賽起跑Miller以優異表現成功取得領先，Quartararo與Vinales則在後方緊追，而Marquez也挺進在後方努力拼搏，Rossi位置也有有所上升但卻被Morbidelli發生碰撞而掉位。此時雨勢開始落下，車手也收到可進站換車通知，此時持續倒楣的Rins又再度摔車。
而這一換車也讓原本順序大洗牌，首先Miller因進站實超速而被判罰兩次長圈，Quartararo則因搞烏龍跑到Vinales棚也被判罰長圈。而在換車後Marquez則回到車迷與他自己都期待的領先位置，不僅如此還與後方車手保有一段距離，正當車迷還處於奮狀態Marquez卻不甚發生轉倒，而這一摔也讓他排名掉到18。
隨著Marquez退出Quartararo處於領先排名，並與後方Miller擁有一大段安全距離，但Miller圈數比Quartararo快上許多，即便被判兩次長圈仍能追上Quartararo，在此之後天氣開始放晴，賽道路面也陸續轉乾，選擇軟胎的Quartararo則因此出現衰退問題，因此Miller則順利超越再度奪回領現排名。另一方面重回賽場的Rins在比賽中後段又再度轉倒，而於18名拼命追趕的Marquez也不幸再次摔車退賽。由於Quartararo輪胎衰退因而讓Zarco有了超越機會，不過好在最後還是能保住第三名成績。
經過法國戰後積分排名分別為Quartararo（80分）、Bagnaia（79分）、Zarco（68分）、Miller（64分）、Vinales（56分）。