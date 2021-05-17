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慢性疲勞症候群好發族群多在年輕成人，女性患者與男性患者的比例約為 2：1，且在疲勞的情況下，免疫力也會跟著變差，可能同時還會有嘴破、頭痛、肌肉酸痛等表現，疲累造成的病症也很多種。
當出現「睡不掉的累」讓人無法透過休息得到改善，導致活動水平明顯下降，還會影響人的精神狀態。但對於這種現況並沒有一個很好的解決方式，馬偕醫院中醫科陳光偉主任建議：「可適時給自己一些額外的補充品，有些人會選擇喝茶，也會喝用黃耆、西洋蔘、枸杞、紅棗泡成精力湯來補氣。」
適應原植物中富含豐富多醣體！有助提高免疫力
而像是老師、醫師、護理師整天工作都在講話，很容易「耗氣」，其實只要是覺得累、虛都可以作些補養。只是有些人本來長時間都在喝茶，沒有什麼改善的感覺怎麼辦？醫師建議「草本植物」或許是個不錯的方式。
陳光偉解釋：「其實植物用於保健已經很久了，在醫療還沒那麼發達治病也都是靠植物，植物中有多醣體，確實會提高免疫力！」而研究指出，含「適應原」的草本植物，對於恢復疲勞的效果也是比較好的，包括像高麗蔘、刺五加、瓜拿納等，都是適應原草本植物。
【「適應原」草本植物小檔案】
- 可調節身體對抗外來壓力的能力，降低壓力造成的傷害，如抗疲勞、抗憂鬱。
- 可提升工作效率和思考邏輯。
- 非預支提取儲備能量，事後不需花更多的休息時間才能恢復精神。
- 對人體不會造成危險性，調整回最佳的平衡狀態。
額外補充品來活化肝臟！3原則破除心中疑慮
草本植物的營養價值，隨著科技進步，也越來越多以萃取的方式製成便於實用的產品，像是透過SOM技術分析草本植萃每種營養元素、基因圖譜化完整定性每個成分，並且依照人體合適的需求搭配出合適的配方，平衡身體失調問題，回復身體應有的最佳狀態。
對於民眾疑問吃這些保健產品真的有效嗎？陳光偉也說明：「疲勞一般就是肝臟的酵素不夠高，無法好好消化代謝，所以補充這些東西也是在活化肝臟。」若真的有疑慮可從三大方向著手：
- 選擇比較大的牌子比較不會有問題
- 自己實際感受一下身體有沒有感覺
- 把商品成分記下來給醫師看看，由醫師來評估、建議
陳光偉坦言：「某些健康食品、中藥、草藥不是能治百病，對於某些身體狀況、疾病確實藥物有時候沒那麼有效，搭配健康保健品如果會正確使用，某些療效其實是不輸於藥品。」或許透過更天然植物的方式，幫助身體調整回最佳的平衡狀態。
藉由適應原成分可從細胞到系統，修復慢性疲勞帶來的隱形傷害，讓身體慢慢恢復最佳狀態。
文、王芊淩／圖、何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 工作一整天「耗氣」常感到疲憊！「適應原」對抗免疫失調有幫助嗎？