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安南醫院中醫部唐偉誠醫師表示，現代人因生活忙碌又低頭滑手機、工作時都需要用電腦打字。此外，也有不少朋友工作上常需要搬重或長時間姿勢不良，使肌肉長期緊繃引起痠痛，中醫稱這類疾病為「勞損」，而這類病人在中醫診間非常普遍。
小扁針治療 筋骨痠痛可獲得緩解
唐偉誠醫師說，中醫臨床上可考慮以「小扁針」治療。「小扁針」又稱「小針刀」，是一種將中醫針灸的「針」和西醫手術的「刀」合為一體之醫療器具，意即將針灸針的針尖改為寬度 0.45 mm 的扁形刀刃，融合「針」、「刀」兩者特色及優點，因此可收雙重療效。
在治療時僅以小扁針快速處理病人諸多痛點，患處會感覺有一陣痠脹疼痛感，因此小扁針治療時間短，不若針灸時須將針留身上一段時間；治療後，扎針處可能會出現瘀青或比較疼痛的針刺反應，約1～7天後自行消退，消退同時病人筋骨痠痛程度也同步獲得緩解。
這些不適情況 皆可用小扁針治療
唐偉誠指出，適合接受小扁針治療情況的疾病有人體肌肉、肌腱、神經、血管等軟組織損傷，包括五十肩、網球肘、媽媽手、扳機指、偏頭痛、膏肓痛、頸椎及腰椎骨刺所引起的肩頸或腰背痠痛、梨狀肌症候群、退化性關節炎、肘隧道症候群、腕隧道症候群與坐骨神經痛等神經受壓迫造成的麻痺疼痛，以上情形的病人皆可嘗試接受小扁針治療來舒緩痠痛。
對症下藥 專業諮詢避免憾事發生
唐偉誠醫師補充提到，一般民眾若患有軟組織損傷或前述疾病時，需經由具有治療經驗之中醫師審慎診治，再配合正確醫學診斷，才能獲得最合適治療才能有最佳療效。
資料來源：健康醫療網 老是偏頭痛、肩頸腰背痠痛？ 中醫「小扁針」舒緩佳
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