  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

老是偏頭痛、肩頸腰背痠痛？　中醫「小扁針」舒緩佳

老是偏頭痛、肩頸腰背痠痛？　中醫「小扁針」舒緩佳
老是偏頭痛、肩頸腰背痠痛？　中醫「小扁針」舒緩佳

健康醫療網

2021-05-17 13:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近來中醫診間常見很多病人主訴手肘痛到無法提東西和扭毛巾，不然就是常頭痛及肩膀舉不起來和手腳痲，可見很多人著實長期被疼痛所苦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
肌肉長期緊繃引起痠痛　中醫稱為「勞損」

安南醫院中醫部唐偉誠醫師表示，現代人因生活忙碌又低頭滑手機、工作時都需要用電腦打字。此外，也有不少朋友工作上常需要搬重或長時間姿勢不良，使肌肉長期緊繃引起痠痛，中醫稱這類疾病為「勞損」，而這類病人在中醫診間非常普遍。

小扁針治療　筋骨痠痛可獲得緩解

唐偉誠醫師說，中醫臨床上可考慮以「小扁針」治療。「小扁針」又稱「小針刀」，是一種將中醫針灸的「針」和西醫手術的「刀」合為一體之醫療器具，意即將針灸針的針尖改為寬度 0.45 mm 的扁形刀刃，融合「針」、「刀」兩者特色及優點，因此可收雙重療效。

在治療時僅以小扁針快速處理病人諸多痛點，患處會感覺有一陣痠脹疼痛感，因此小扁針治療時間短，不若針灸時須將針留身上一段時間；治療後，扎針處可能會出現瘀青或比較疼痛的針刺反應，約1～7天後自行消退，消退同時病人筋骨痠痛程度也同步獲得緩解。

這些不適情況　皆可用小扁針治療　

唐偉誠指出，適合接受小扁針治療情況的疾病有人體肌肉、肌腱、神經、血管等軟組織損傷，包括五十肩、網球肘、媽媽手、扳機指、偏頭痛、膏肓痛、頸椎及腰椎骨刺所引起的肩頸或腰背痠痛、梨狀肌症候群、退化性關節炎、肘隧道症候群、腕隧道症候群與坐骨神經痛等神經受壓迫造成的麻痺疼痛，以上情形的病人皆可嘗試接受小扁針治療來舒緩痠痛。

對症下藥　專業諮詢避免憾事發生

唐偉誠醫師補充提到，一般民眾若患有軟組織損傷或前述疾病時，需經由具有治療經驗之中醫師審慎診治，再配合正確醫學診斷，才能獲得最合適治療才能有最佳療效。



資料來源：健康醫療網 老是偏頭痛、肩頸腰背痠痛？　中醫「小扁針」舒緩佳

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.89%11.11%
2021-05-17-2021-05-20

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.41%2.59%
2021-05-14-2021-05-17
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀