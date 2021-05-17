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Suzuki 在日本累積售出 2,500 萬輛汽車

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-17 15:55:40

Suzuki 近日宣布在日本市場達成新車累積銷量 2,500 萬輛的里程碑。

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圖為 1955 年推出的 Suzulight。
Suzuki 在 1955 年 10 月時推出第一款量產汽車 Suzulight，此後發展多款不同用途的小型車，包含 1961 年時推出的 Carry、1964 年時推出的 Carry Van，1970 年時推出的第一代 Jimny，1979 年時推出的 Alto 掀背車，1993 年時推出的 Wagon R，2013 年時推出的 Spacia 及 2014 年時推出的 Hustler 等，也替其他日本品牌以 OEM 方式代工生產 K-Car (輕自動車)。

Suzuki 經過 65 年又 7 個月的時間，在日本市場累積售出 2,500 萬輛新車，目前販售的主要車款中，Alto 的累積產量約為 524 萬輛，Wagon R 的累積產量約為 481 萬輛，Carry 的累積產量約為 467 萬輛，Every 的累積產量約為 325 萬輛，Fronte 的累積產量約為 159 萬輛，Spacia 的累積產量約為 101 萬輛。

Suzuki 指出，小型車憑藉容易駕駛且具高度經濟性而受到許多消費者歡迎，無論日常代步通勤、購物、出遊或工作等用途均相當適合，在偏遠地區也可作為取代巴士及火車的運輸載具。Suzuki 承諾將會持續打造超越消費者期待的作品。

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