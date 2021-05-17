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雖不到級距實力王，但 Kia 小改款 Stonic 有資格奪下最佳進步獎

雖不到級距實力王，但 Kia 小改款 Stonic 有資格奪下最佳進步獎
▲ 雖不到級距實力王，但 Kia 小改款 Stonic 有資格奪下最佳進步獎

2GameSome - 有車賞

2021-05-17 19:25:00

就像我們常提及的，只要是市場某級距有著超熱賣的明星，其他同級對手往往都需拿出更強戰力對應，若不想跟隨主流，從其他對手挑選往往也會有不錯收穫。以屢屢創銷售紀錄的 Toyota Corolla Cross 所處的 CUV 市場而言，若不想跟風開制服車，環視同級對手個個也都是強棒。不信？看看這次我們試駕的 Kia 小改款 Stonic 如何？

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試駕車款為 Kia Stonic 1.0T 智慧油電驚豔版，售價為新台幣 85.9 萬元起。
試駕車款為 Kia Stonic 1.0T 智慧油電驚豔版，售價為新台幣 85.9 萬元起。
平心而論，2019 年 7 月正式在台發表的 Kia Stonic，在對手的強力夾擊下，沒有太多致命招式的 Stonic 沒有爆紅的成績，但這次在洞悉市場喜好、摸清楚對手實力之後，所做出的小改款車型可就不一樣，不僅導入 48V 輕油電動力，Stonic 車系所有車型全數標配 Level 2 自動駕駛等級的 ADAS 系統，締造了 CUV 級距最友善的Level 2 科技入手門檻，兩大武器強攻下，塑造出的產品價值確實重量。

與改款前相同，都採用 1.4L 與 1.0T 兩種動力配置，各動力車型也區分出兩種規格版本。不分動力規格等級，小改款 Stonic 全速搭載 Drive Wise 智慧安全輔助系統，試駕的 1.0T 智慧油電驚豔版頂規車型當然也不例外。

雖然從外觀部分，你很難看出改款的幅度何在，但可以確定的是，在 Stonic 1.0T 智慧油電驚豔版中，可獲得雙色車身、鋼琴烤漆的虎鼻式水箱罩、雙色 16 吋輪圈、雨滴感應雨刷、Push Start & Smart Entry 智慧感應啟動系統、Smart Key 智慧感應型遙控鑰匙等外觀可及的專屬配備。除了客觀條件，從自身角度欣賞，在當前 CUV 級距中，Stonic 也擁有名列前茅的造型美感，維持著 CUV 該有的緊湊與年輕，介於傳統休旅車與掀背車間的動感與均衡感，不該才是 CUV 該有的調調？

Tiger Eyeline 造型的 LED 頭燈。
Tiger Eyeline 造型的 LED 頭燈。
標配前後霧燈。
標配前後霧燈。
1.0T 車型專屬雙色車身設計。
1.0T 車型專屬雙色車身設計。
車頂架為 Stonic 全車系標配。
車頂架為 Stonic 全車系標配。
LED 尾燈。
LED 尾燈。
右側單出排氣尾管造型。
右側單出排氣尾管造型。
Stonic 1.0T 智慧油電驚豔版專屬的 16 吋輪圈，配備 195/55R16 規格輪胎。
Stonic 1.0T 智慧油電驚豔版專屬的 16 吋輪圈，配備 195/55R16 規格輪胎。
走進座艙，Stonic 的配備也不算差，不分車型等級就可以擁有儀表板內的 4.2吋彩色旅程電腦、四門電動窗（但只有駕駛座有 One Touch 防夾功能）、中控臺上方的 8 吋多媒體影音觸控系統、現代人最需要的無線 Apple CarPlay、6 支揚聲器等與便利、舒適、科技等相關的配備，而在試駕的 1.0T 智慧油電驚豔版車型上，又多了雙色原廠皮椅（非真皮、手動調整）、單區恆溫空調（可惜沒有雙區）等，雖然還不到盡善盡美，如天窗、雙區恆溫空調、後座出風口、電動座椅、360度環景等配備皆缺席，但環視對手，也沒有一款車能把上述配備一網打盡，就算有，價格也接近了中型休旅車級距，從此角度思考，此次的 Stonic 其實已經改得相當有誠意。

簡潔的座艙設計，質感與設計感都具一定水準。
簡潔的座艙設計，質感與設計感都具一定水準。
無線 Apple CarPlay 配備，切合許多現代人使用需求。
無線 Apple CarPlay 配備，切合許多現代人使用需求。
驚豔版車型才配備有單區恆溫空調系統。
驚豔版車型才配備有單區恆溫空調系統。
沒有 360 度環景，但有倒車顯影系統。
沒有 360 度環景，但有倒車顯影系統。
沒有後座出風口，只有 USB 充電座。
沒有後座出風口，只有 USB 充電座。
驚豔版車型才有雙色皮革座椅。
驚豔版車型才有雙色皮革座椅。
前門版置物空間，配備有置杯設計。
前門版置物空間，配備有置杯設計。
後座空間表現平平，與同級對手比較屬中段班。
後座空間表現平平，與同級對手比較屬中段班。
標準乘坐狀態下後廂容積為 352 公升。
標準乘坐狀態下後廂容積為 352 公升。
後座椅背傾倒後，最大置物空間可達 1155 公升。
後座椅背傾倒後，最大置物空間可達 1155 公升。
但其實這次的改款價值，主要出在下列兩項關鍵，其一，就是導入 48V 系統的1.0T 動力車型。從動力數據切入，可以發現改款前後的最大馬力相同，都是 120ps/6000rpm，不過最大扭力從 17.5kgm 增加到 20.4kgm，搭配上 1.0T 動力車型專屬的七速雙離合器自手排變速系統，不敢說比改款前車型的動力感受明顯多少，但至少整體的駕馭感是愉悅的，尤其試駕環境選擇在淡水小坪頂的山路上，刁鑽且上下坡度明顯的路況，Stonic 1.0T 車型動力輸出不顯軟弱，搭配上具備 Eco/Normal/Sport 三種模式的 Drive Mode 選擇，以及調校得宜的底盤設定，就算只是扭力樑後軸、就算隸屬 CUV 級距，但仍可以帶給人驚喜不斷的駕馭感，精準且俐落的畫過每一個彎道，帶一些輪胎的抗議聲，過彎的速度遠超過你對於這輛車一開始的想像。

Stonic 1.0T 智慧油電驚豔版搭載 1.0 升渦輪增壓直列三缸汽油引擎，具備 120ps/6000rpm 最大馬力與 20.4kgm/2000~3500rpm 最大扭力輸出。
Stonic 1.0T 智慧油電驚豔版搭載 1.0 升渦輪增壓直列三缸汽油引擎，具備 120ps/6000rpm 最大馬力與 20.4kgm/2000~3500rpm 最大扭力輸出。
48V 輕油電的電池設置於後廂底板下。
48V 輕油電的電池設置於後廂底板下。
1.0T 車型配備七速雙離合器自手排變速箱。
1.0T 車型配備七速雙離合器自手排變速箱。
Drive Mode 提供 Eco/Normal/Sport 三種模式選擇。
Drive Mode 提供 Eco/Normal/Sport 三種模式選擇。
加速表現不拖泥帶水，進化關鍵出在於引擎怠速熄火再啟動時的引擎震動減少許多。
加速表現不拖泥帶水，進化關鍵出在於引擎怠速熄火再啟動時的引擎震動減少許多。
面對彎道時展現優異的操控樂趣，超乎既有想像。
面對彎道時展現優異的操控樂趣，超乎既有想像。
當然，這是少數人比較重視的操控樂趣面，對於多數人著重的駕馭質感而言，透過  48V系統的幫助，怠速熄火再啟動時的引擎震動減少許多，雖然不敢說此三缸引擎有著堪比四缸引擎的運轉精緻度，但至少沒有明顯惱人的震動感。不過若真介意三缸引擎的先天物理特性，那也有 1.4L 的四缸引擎選擇，只不過動力感受沒有這麼暢快就是了，再者，1.0T 車型獨享的 19.9km/L 平均油耗，也是讓人想要一親芳澤的原因之一，這當然就歸功於 48V 輕油電的輔助，除了具備一般煞車動能回充功能以外，還具備滑行功能模式，可聰明判斷駕駛收油或煞車時是否可關閉引擎來提升油耗表現，盡可能的幫車主省下每一滴燃油。

透過 48V 輕油電科技輔助，原廠宣稱平均油耗可達 19.9km/L 的水準。
透過 48V 輕油電科技輔助，原廠宣稱平均油耗可達 19.9km/L 的水準。
儀表板內的 4.2 彩色螢幕可顯示當前動力流狀態。
儀表板內的 4.2 彩色螢幕可顯示當前動力流狀態。
第二關鍵，就是 Level 2 等級的 ADAS 系統，不分動力等級，都可以享有可在10~180km/h 速度區間作動的 SCC 智慧巡航系統（也就是常見的 ACC）、全速域的 LKA 車道維持輔助、LFA 進階行車道維持輔助（0~200km/h）、LDW 車道偏移警示系統、HBA 智慧遠近光燈調節系統、DAW 駕駛疲勞警示系統以外，驚豔版（1.4L & 1.0T）還多了 BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、BCW 盲區偵測警示系統、LCA 車道變換警示系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統、RCCW 後方交通防撞警示系統等，對於其所瞄著的年輕買家、有著較高車輛新科技接受意願的族群，應該更具吸引力；當然，也有實質的主動安全價值。

Stonic 此次小改款全車系都配備 Level 2 等級的 ADAS 系統。
Stonic 此次小改款全車系都配備 Level 2 等級的 ADAS 系統。
標配可在10~180km/h 速度區間作動的 SCC 智慧巡航系統（也就是常見的 ACC）、全速域的 LKA 車道維持輔助、LFA 進階行車道維持輔助（0~200km/h）等安全輔助科技。
標配可在10~180km/h 速度區間作動的 SCC 智慧巡航系統（也就是常見的 ACC）、全速域的 LKA 車道維持輔助、LFA 進階行車道維持輔助（0~200km/h）等安全輔助科技。
動力與安全科技的強化，搭配上挺出色的配備豐富度，這一次的 Stonic 進步讓人有感，當然，還需努力的品牌光環、不算優異的空間表現等，則是對手可以攻擊 Stonic 的缺點。但購車過程就是一個比較與抉擇，如果Stonic 的強項是你想要的車輛特色，那絕對可以一拍即合；若你希望購買的車是輛保守乖乖牌，那傳統的日系大廠，可能會比較符合你的需求。

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