▲ 雖不到級距實力王，但 Kia 小改款 Stonic 有資格奪下最佳進步獎

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平心而論，2019 年 7 月正式在台發表的 Kia Stonic，在對手的強力夾擊下，沒有太多致命招式的 Stonic 沒有爆紅的成績，但這次在洞悉市場喜好、摸清楚對手實力之後，所做出的小改款車型可就不一樣，不僅導入 48V 輕油電動力，Stonic 車系所有車型全數標配 Level 2 自動駕駛等級的 ADAS 系統，締造了 CUV 級距最友善的Level 2 科技入手門檻，兩大武器強攻下，塑造出的產品價值確實重量。
與改款前相同，都採用 1.4L 與 1.0T 兩種動力配置，各動力車型也區分出兩種規格版本。不分動力規格等級，小改款 Stonic 全速搭載 Drive Wise 智慧安全輔助系統，試駕的 1.0T 智慧油電驚豔版頂規車型當然也不例外。
雖然從外觀部分，你很難看出改款的幅度何在，但可以確定的是，在 Stonic 1.0T 智慧油電驚豔版中，可獲得雙色車身、鋼琴烤漆的虎鼻式水箱罩、雙色 16 吋輪圈、雨滴感應雨刷、Push Start & Smart Entry 智慧感應啟動系統、Smart Key 智慧感應型遙控鑰匙等外觀可及的專屬配備。除了客觀條件，從自身角度欣賞，在當前 CUV 級距中，Stonic 也擁有名列前茅的造型美感，維持著 CUV 該有的緊湊與年輕，介於傳統休旅車與掀背車間的動感與均衡感，不該才是 CUV 該有的調調？
走進座艙，Stonic 的配備也不算差，不分車型等級就可以擁有儀表板內的 4.2吋彩色旅程電腦、四門電動窗（但只有駕駛座有 One Touch 防夾功能）、中控臺上方的 8 吋多媒體影音觸控系統、現代人最需要的無線 Apple CarPlay、6 支揚聲器等與便利、舒適、科技等相關的配備，而在試駕的 1.0T 智慧油電驚豔版車型上，又多了雙色原廠皮椅（非真皮、手動調整）、單區恆溫空調（可惜沒有雙區）等，雖然還不到盡善盡美，如天窗、雙區恆溫空調、後座出風口、電動座椅、360度環景等配備皆缺席，但環視對手，也沒有一款車能把上述配備一網打盡，就算有，價格也接近了中型休旅車級距，從此角度思考，此次的 Stonic 其實已經改得相當有誠意。
但其實這次的改款價值，主要出在下列兩項關鍵，其一，就是導入 48V 系統的1.0T 動力車型。從動力數據切入，可以發現改款前後的最大馬力相同，都是 120ps/6000rpm，不過最大扭力從 17.5kgm 增加到 20.4kgm，搭配上 1.0T 動力車型專屬的七速雙離合器自手排變速系統，不敢說比改款前車型的動力感受明顯多少，但至少整體的駕馭感是愉悅的，尤其試駕環境選擇在淡水小坪頂的山路上，刁鑽且上下坡度明顯的路況，Stonic 1.0T 車型動力輸出不顯軟弱，搭配上具備 Eco/Normal/Sport 三種模式的 Drive Mode 選擇，以及調校得宜的底盤設定，就算只是扭力樑後軸、就算隸屬 CUV 級距，但仍可以帶給人驚喜不斷的駕馭感，精準且俐落的畫過每一個彎道，帶一些輪胎的抗議聲，過彎的速度遠超過你對於這輛車一開始的想像。
當然，這是少數人比較重視的操控樂趣面，對於多數人著重的駕馭質感而言，透過 48V系統的幫助，怠速熄火再啟動時的引擎震動減少許多，雖然不敢說此三缸引擎有著堪比四缸引擎的運轉精緻度，但至少沒有明顯惱人的震動感。不過若真介意三缸引擎的先天物理特性，那也有 1.4L 的四缸引擎選擇，只不過動力感受沒有這麼暢快就是了，再者，1.0T 車型獨享的 19.9km/L 平均油耗，也是讓人想要一親芳澤的原因之一，這當然就歸功於 48V 輕油電的輔助，除了具備一般煞車動能回充功能以外，還具備滑行功能模式，可聰明判斷駕駛收油或煞車時是否可關閉引擎來提升油耗表現，盡可能的幫車主省下每一滴燃油。
第二關鍵，就是 Level 2 等級的 ADAS 系統，不分動力等級，都可以享有可在10~180km/h 速度區間作動的 SCC 智慧巡航系統（也就是常見的 ACC）、全速域的 LKA 車道維持輔助、LFA 進階行車道維持輔助（0~200km/h）、LDW 車道偏移警示系統、HBA 智慧遠近光燈調節系統、DAW 駕駛疲勞警示系統以外，驚豔版（1.4L & 1.0T）還多了 BCA 盲區防撞主動煞車輔助系統、BCW 盲區偵測警示系統、LCA 車道變換警示系統、RCCA 後方交通防撞主動煞車輔助系統、RCCW 後方交通防撞警示系統等，對於其所瞄著的年輕買家、有著較高車輛新科技接受意願的族群，應該更具吸引力；當然，也有實質的主動安全價值。
動力與安全科技的強化，搭配上挺出色的配備豐富度，這一次的 Stonic 進步讓人有感，當然，還需努力的品牌光環、不算優異的空間表現等，則是對手可以攻擊 Stonic 的缺點。但購車過程就是一個比較與抉擇，如果Stonic 的強項是你想要的車輛特色，那絕對可以一拍即合；若你希望購買的車是輛保守乖乖牌，那傳統的日系大廠，可能會比較符合你的需求。