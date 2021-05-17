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預定 2021 夏季量產　全新一代 BMW 2 Series Coupé 預告登場

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-17 19:55:40

BMW 官方日前宣布全新一代 2 Series Coupé 已經正式進入最終測試階段，依舊維持緊湊型的雙門設定，提供後輪以及 50:50 車身配重，並首波公開 M240i xDrive 車型配置了四驅系統與直列六缸引擎，最大馬力達 374hp。而原廠也表示 2 Series Coupé 最快將在 2021 年夏季開始量產，也就是說距離正式公開已不遠。

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現行代號 F22 的 2 Series Coupé 車系最早為 2013 年登場，並接替 1 Series Coupé 入門後驅雙門轎跑的地位。在外觀上，可以看出全新一代 2 Series Coupé 依舊維持長車頭、短車尾的轎跑設定，且原廠宣稱設計細節上會向經典的 2002 車型致敬，同時進氣壩、Air Curtain 導流孔都經過更優異的空體力學考量，使車身前段在高速行駛時較前代減少了 50% 的浮力。

根據原廠提供 2 Series Coupé 的測試照顯示，車頭部分維持了扁平式的雙腎形水箱護罩設計，車尾則採用與現行車款相似的設計，牌照位置依然保留在尾廂蓋上，高階車型也透過新式的 LED 尾燈組、雙邊圓形尾管與 M 款空力套來強調運動氣息。

動力方面，原廠公布 M240i xDrive 搭載代號  B58 3.0L 直列 6 缸 TwinPower Turbo 汽油單渦輪引擎，搭配運動化 8 速手自排與 xDrive 四驅系統，最大馬力為 374hp。底盤部分原廠也指出 M240i xDrive 更搭載 M Sport 運動化差速器，透過多段變化的差速器鎖定，擁有優異的過彎精準度，使車輛動態更富饒駕駛樂趣。

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