▲ 台鈴eReady 防疫措施升級 五月跨界玩優惠

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五月持續推出「eReady Fun資費折抵Fun膽專案」，不只現金購車就送 5000 元資費折抵金、或信用卡購車祭出 36 期零利率，以上方案皆再加贈「安耐曬防曬組」。此外，eReady 主張的「新美好移動體驗」Lifestyle 生活態度，也在五月份與您隨行，消費者將能在台灣各大零售貨架上發現 eReady 的身影出現在「優雅食星太郎點心麵X洛克人X系列人氣手遊ROCKMAN X DiVE」聯名包裝上；在此期間，eReady 更與知名餐飲外送業品牌 foodpanda 合作，凡至 eReady 全台門店賞車，即贈送您外送 8 折優惠折扣碼。
台鈴 eReady 全面升級門店防疫措施
除了積極配合政府的各項防疫規範外，台鈴 eReady 嚴格把關消費者的健康安全，全面升級全台各門店的防疫措施。門店人員持續嚴格落實防疫規範，包含全天候戴上口罩、一天量多次體溫、定時噴灑酒精消毒，及實名登錄，提供消費者安全且無負擔的賞車環境，除此之外，全台 eReady 門店設置的換電站也都有定期定時使用酒精消毒，讓所有 PBGN 的事主，換電安心。
eReady 五月購車方案
- 即日起購入 eReady Fun 享有「資費折抵 Fun 膽專案」，現金購車就送 5000 元「資費折抵金方案」或是透過信用卡「分期零利率方案」最多 36 期分期購車零利率方案。更再加碼贈送資生堂「安耐曬金鑽高效防曬露 A（3X版）」和「安耐曬金鑽高效防曬噴霧A」乙組。
- 即日起購入 eReady Run，再享 eReady 專屬三件交車禮，包含專屬個性風格安全帽、對角兩爪手機架與 NFC 智慧鑰匙卡套。
- 購車享現金優惠外，台鈴 eReady 也提供信用卡購車優惠分期，旗下車款 Fun、Run 兩款車型以皆可享有最多 36 期分期購車零利率方案，日付 69元~82 元起，銅板價即可入主。
- 即日起，在全台指定超商購買「優雅食星太郎點心麵X洛克人X系列人氣手遊ROCKMAN X DiVE」聯名商品，完成任務就有機會抽中 eReady Fun。
- 來店完成試乘賞車即送 foodpanda 外送 8 折優惠折扣碼。