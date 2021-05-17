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台鈴eReady 防疫措施升級 五月跨界玩優惠

台鈴eReady 防疫措施升級 五月跨界玩優惠
▲ 台鈴eReady 防疫措施升級 五月跨界玩優惠

2GameSome - 有車賞

2021-05-17 20:55:00

在防疫時期，全台 eReady 門店防疫措施全面升級。

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五月持續推出「eReady Fun資費折抵Fun膽專案」，不只現金購車就送 5000 元資費折抵金、或信用卡購車祭出 36 期零利率，以上方案皆再加贈「安耐曬防曬組」。此外，eReady 主張的「新美好移動體驗」Lifestyle 生活態度，也在五月份與您隨行，消費者將能在台灣各大零售貨架上發現 eReady 的身影出現在「優雅食星太郎點心麵X洛克人X系列人氣手遊ROCKMAN X DiVE」聯名包裝上；在此期間，eReady 更與知名餐飲外送業品牌 foodpanda 合作，凡至 eReady 全台門店賞車，即贈送您外送 8 折優惠折扣碼。

台鈴 eReady 全面升級門店防疫措施

除了積極配合政府的各項防疫規範外，台鈴 eReady 嚴格把關消費者的健康安全，全面升級全台各門店的防疫措施。門店人員持續嚴格落實防疫規範，包含全天候戴上口罩、一天量多次體溫、定時噴灑酒精消毒，及實名登錄，提供消費者安全且無負擔的賞車環境，除此之外，全台 eReady 門店設置的換電站也都有定期定時使用酒精消毒，讓所有 PBGN 的事主，換電安心。

eReady 五月購車方案

  1. 即日起購入 eReady Fun 享有「資費折抵 Fun 膽專案」，現金購車就送 5000 元「資費折抵金方案」或是透過信用卡「分期零利率方案」最多 36 期分期購車零利率方案。更再加碼贈送資生堂「安耐曬金鑽高效防曬露 A（3X版）」和「安耐曬金鑽高效防曬噴霧A」乙組。
  2. 即日起購入 eReady Run，再享 eReady 專屬三件交車禮，包含專屬個性風格安全帽、對角兩爪手機架與 NFC 智慧鑰匙卡套。
  3. 購車享現金優惠外，台鈴 eReady 也提供信用卡購車優惠分期，旗下車款 Fun、Run 兩款車型以皆可享有最多 36 期分期購車零利率方案，日付 69元~82 元起，銅板價即可入主。
  4. 即日起，在全台指定超商購買「優雅食星太郎點心麵X洛克人X系列人氣手遊ROCKMAN X DiVE」聯名商品，完成任務就有機會抽中 eReady Fun。
  5. 來店完成試乘賞車即送 foodpanda 外送 8 折優惠折扣碼。
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