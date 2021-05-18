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疫情連環爆超焦慮　諮商心理師呼籲這樣做

疫情連環爆超焦慮　諮商心理師呼籲這樣做
疫情連環爆超焦慮　諮商心理師呼籲這樣做

健康醫療網

2021-05-18 09:01:00

【健康醫療網／編輯部整理】近日疫情升級，雙北市已進入社區第三級警戒，甚至公布停課到5/28的消息，其他縣市也陸續傳出確診個案，民眾焦慮不安，即使不外出，多數人還是得正常上下班與人群接觸。諮商心理師公會全國聯合會理事長黃雅羚指出，焦慮的情緒源自於自身無法控制的事情，面對當前的動盪感到焦慮不安是非常正常的，且適度的焦慮也能幫助我們提高警覺，但過度的焦慮反而會影響身心健康與免疫力。

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但若在焦慮的當下，專注於自己可掌握的事物，如落實戴口罩、洗手、不出門，並嘗試放下不能掌握的因素，如關注每日確診數字，就能讓自身在疫情當中找到控制感，保有正向的能量，並與親朋好友互相支持，一起平安度過疫情。

勿搶購物資、囤貨　規劃採買清單

而在指揮中心發布疫情升級後，不少民眾進超市搶購民生物資，大排長龍。諮商全聯會媒體與公共關係委員陳劭旻表示，防疫政策的出入限制首當其衝就是民生需求，民眾不妨認真檢視自己家中的糧食與民生物資存量是否足夠，或進一步依據習慣與當週外出行程，核對家中資源並列舉購買清單，以理性規劃取代焦慮性囤貨，進行真正必要的採買，也可避免非必要的人潮群聚。

勿轉傳社群內真假難辨訊息　以指揮中心訊息為準

諮商全聯會秘書長林上能指出，2020年有許多國外研究提到疫情壓力對身心健康的負面影響。產生焦慮、驚慌、無助等情緒，影響睡眠、食慾及身體不適，甚至是更多的菸酒需求，降低疫情中的生活品質及免疫力。民眾可以適度瞭解疫情變化，但避免接收過多的報導，也不轉傳社群中真假難辨的訊息，以指揮中心訊息為準，避免引發不必要的焦慮渲染。

勿過度關注新聞　找回嗜好、運動習慣

疫情升溫的「不可控感」常是民眾產生焦慮甚至無助感的關鍵。除了落實戴口罩、勤洗手、避免外出之外，也可試著將自己的關注焦點從對外界與他人的猜測，回到自己的身心關照上。例如：在家防疫期間，做些平常因忙碌而沒有做的事、從事自己的興趣嗜好與維持居家運動的習慣，讓自己即使待在家中也能夠同步維持身心健康。如此在混亂之中也能感受到控制感，更有能量一起面對疫情的變化。



資料來源：健康醫療網 疫情連環爆超焦慮　諮商心理師呼籲這樣做

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

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2021-05-17-2021-05-20

周玉蔻搶先在疫情指揮中心公布前透露確診人數，您認為政府是否應該要開罰？

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96.59%3.41%
2021-05-17-2021-05-19
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