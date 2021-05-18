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勿搶購物資、囤貨 規劃採買清單
而在指揮中心發布疫情升級後，不少民眾進超市搶購民生物資，大排長龍。諮商全聯會媒體與公共關係委員陳劭旻表示，防疫政策的出入限制首當其衝就是民生需求，民眾不妨認真檢視自己家中的糧食與民生物資存量是否足夠，或進一步依據習慣與當週外出行程，核對家中資源並列舉購買清單，以理性規劃取代焦慮性囤貨，進行真正必要的採買，也可避免非必要的人潮群聚。
勿轉傳社群內真假難辨訊息 以指揮中心訊息為準
諮商全聯會秘書長林上能指出，2020年有許多國外研究提到疫情壓力對身心健康的負面影響。產生焦慮、驚慌、無助等情緒，影響睡眠、食慾及身體不適，甚至是更多的菸酒需求，降低疫情中的生活品質及免疫力。民眾可以適度瞭解疫情變化，但避免接收過多的報導，也不轉傳社群中真假難辨的訊息，以指揮中心訊息為準，避免引發不必要的焦慮渲染。
勿過度關注新聞 找回嗜好、運動習慣
疫情升溫的「不可控感」常是民眾產生焦慮甚至無助感的關鍵。除了落實戴口罩、勤洗手、避免外出之外，也可試著將自己的關注焦點從對外界與他人的猜測，回到自己的身心關照上。例如：在家防疫期間，做些平常因忙碌而沒有做的事、從事自己的興趣嗜好與維持居家運動的習慣，讓自己即使待在家中也能夠同步維持身心健康。如此在混亂之中也能感受到控制感，更有能量一起面對疫情的變化。
資料來源：健康醫療網 疫情連環爆超焦慮 諮商心理師呼籲這樣做
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