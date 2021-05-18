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老人夜尿如廁釀危機？　飲食控制外需對症下藥

老人夜尿如廁釀危機？　飲食控制外需對症下藥
老人夜尿如廁釀危機？　飲食控制外需對症下藥

健康醫療網

2021-05-18 10:01:02

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】夜晚睡眠時起床解尿，是很多人都發生過的情形，但對於老年人而言，夜尿是造成老年人睡眠中斷的最主要原因，也是令老年人最困擾的排尿問題。高雄長庚紀念醫院泌尿科主任王弘仁表示，夜尿是指在晚上睡眠期間起來小便，而夜尿的發生比例隨著年齡增長而增高，每晚夜尿一次的40歲以上的族群約占65%，而60歲以上族群則約80%，若每晚解尿次數超過兩次，且尿量佔每日解尿量的三分之一以上，就叫做「夜間多尿」。

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夜間多尿成因多　老年人最該注意

王弘仁主任指出，夜間多尿成因多元。一種是膀胱儲尿量減少，這類患者可能因攝護腺異常，使膀胱產生肥厚、纖維化的現象，導致日間與睡間皆有頻尿狀況發生；二是因患者本身內科疾病所致，包含心臟衰竭、心臟病、糖尿病及呼吸中止症等，都會產生夜間多尿的症狀；第三種則是隨著老化，大腦中的抗利尿激素（ADH）分泌不足導致的夜間多尿。抗利尿激素是由腦下垂體分泌、調控，它的功能是讓睡眠期間的尿意減少，晚上的抗利尿激素分泌增加進而使睡眠期間尿意減少。但老年人因腦部功能隨年齡增長而退化，造成抗利尿激素分泌不足，夜間多尿的情形也就更加嚴重。而夜間多尿除了導致睡眠品質與精神不佳，最大的風險其實在於夜間如廁導致的跌倒骨折，嚴重可能對老年人造成生命威脅。 

作息調整並搭配藥物治療 更能改善症狀

老年人的夜間多尿症是需要多管齊下控制的疾病。王弘仁主任指出，過去治療主要以生活方式調整，晚上減少攝取含咖啡因、高糖分的飲料與高鹹、多油的食物或水分較多的水果。如果生活作息調整之後，仍無法有效改善夜間多尿症狀，可經由醫師評估使用口服抗利尿激素藥物。口服抗利尿激素藥物是人工合成的，與人體賀爾蒙很相近，它可以取代抗利尿激素的功能，讓我們夜間腎小管對水分的吸收增加，減低尿意。配合每晚飲食的控制、生活型態的調節，可以有效改善夜間多尿的症狀。 

紀錄排尿日記　主動求診泌尿科醫師

王弘仁主任呼籲，若要了解是否罹患夜間多尿症須透過排尿日記診斷。患者須先紀錄完整三天的解尿量與飲水量，透過排尿日記供醫師做精確的診斷，並提供患者正確的治療策略。因多尿症狀可能是綜合性的病因，甚至可能是解尿習慣不佳導致，因此若有任何解尿問題建議主動求診泌尿科醫師。



資料來源：健康醫療網 老人夜尿如廁釀危機？　飲食控制外需對症下藥

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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