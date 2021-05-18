新增 V12 旗艦動力 Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 登場

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Mercedes-Maybach S 680 4MATIC 採用代號 M 279 的 5,980cc V12 雙渦輪增壓汽油引擎，於 5,250~5,500rpm 間可輸出 612hp 最大馬力，於 2,000~4,000rpm 間可輸出 900Nm 峰值扭力，此具引擎在 S 680 4MATIC 中首度搭配四輪驅動配置，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.5 秒完成，極速為 250km/h，在 WLTP 標準之下的平均油耗數字約為 6.95~7.46km/L，行駛每公里平均排放 304~326 公克的二氧化碳。
Mercedes-Maybach S-Class 軸距相較一般 S-Class 加長 18mm 的軸距，以獲取更優異的後座空間。在外觀上，Mercedes-Maybach S-Class 標準配置 20 吋鋁圈，亦可以選擇 21 吋香檳杯的大餅式造型。C 柱上則有可發光的 Maybach 專屬徽飾，用來與一般的 S-Class 區分開來。原廠也提供共達 10 種配色的雙色外觀烤漆設計，選配價為 14,875 歐元 (約合新台幣 50.7 萬元)。
全車每張座椅都支援加熱/通風、按摩功能，並配備加熱扶手和門板，確保車輛在寒冷的冬天也能提供溫暖的空間。後座兩張舒適型豪華座椅椅背支援 19 度~44 度之間調整，椅面也可以向前延伸，下方具擁電動腿靠，且還有小腿按摩功能，奢華程度不在話下。而出現在 Coupe 車型上的安全帶延長器也應用在 Mercedes-Maybach S-Class 上，讓乘員不必再轉頭抓取安全帶。
此外，新世代的 MBUX Interior Assist 多媒體智慧系統此次後座乘客也能利用手勢功能，來控制遮陽簾、閱讀燈的啟閉，同時系統也會自動辨識手部位置，自動打開車內照明。而標準配置的氣壓懸吊新增一項原廠所稱的 Maybach 模式，提供比起一般 S-Class 在 Comfort 模式之下還要更舒適且流暢的行車質感。