水腫非水喝多，恐是心肝腎警訊！醫教４招防水腫，盡早檢查為上策！

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大灣健全診所家醫科醫師王威傑表示，鬧水災的關鍵不是因為水太多，而是在於地勢太過低漥、排水不良、疏散出問題等原因所造成。同樣的道理，水腫的問題往往因為器官、血管等出現問題，導致水循環運送異常、局部堆積，應找出原因並改善。
心臟問題：王威傑醫師說明，像心臟是負責血流的重要器官，透過血流將血液、水份等運送到身體各處。從動脈至微血管，再從微血管到靜脈然後回收，如同抽水馬達一般。過程中若心臟這顆抽水馬達出現問題，如心臟衰竭，便難以從周邊抽水回來，也就容易堆積在身體周邊，造成雙腿水腫。
血管問題：若是身體有靜脈曲張、局部發炎等循環不良情況，如同水管堵塞一般，不僅水份容易在某處堆積，也容易在中途出現小規模的外洩、滲透、滯留，出現水腫的情況。血液從微血管進入靜脈過程中也會有壓力差，需透過瓣膜等協助降低，當中若出現問題也容易出現水腫，如久站或遺傳引起的靜脈瓣膜受損等。
肌肉問題：前述提到的，降低微血管進入靜脈過程的壓力差，也需要肌肉協助，當肌力不足也可能出現水腫，例如肌少症、老年族群因活動少，導致肌肉量減少。
淋巴問題：淋巴主要功能，在於將溢流出的水份抽回血管，使水份能順利回到心臟，因此淋巴出現異常也會出現水腫，例如需切除淋巴的癌症患者。
肝、腎問題、營養不良：血液中的白蛋白不足，也會使得滲透壓過低，讓血液中的水份外流至周邊組織形成水腫。常見出現肝硬化等肝功能不佳者，因為白蛋白是由肝臟所分泌。另外營養不良也是風險因素之一。除此之外，腎功能不佳者也容易引起蛋白尿，使得血中白蛋白流失。而腎臟也是過濾、排除水份和雜質的主要關卡，若腎臟出現腎衰竭等問題，也會影響排水，出現水腫的情況。
常見良性原因：不過身體出現水腫也有部分原因屬於良性，例如懷孕或是部分藥物出現的副作用，像是血壓藥、血糖藥、荷爾蒙藥物都有可能。雖絕大多數屬於良性，但若情況太嚴重，應與醫師討論、評估是否更換藥物或停藥，不可擅自停藥。
按壓脛骨兩側檢查水腫，單、雙側原因各不相同！
水腫和肥胖相似，要自行初步評估是否有水腫，可用食指按壓小腿脛骨兩側，在按壓5~10秒後觀察恢復的情況。若是有輕微凹陷約0.5公分但隨即恢復，屬於輕微的水腫；凹陷若約為1公分，10秒內恢復則為中度；凹陷約1.5公分通常則需要10~20秒內才有辦法恢復，為重度水腫；凹陷若為2公分，往往則會超過20秒，此為極重度水腫。
不過即便知道水腫的嚴重程度，也無法得知原因，若想初步了解可能原因，可兩腳脛骨都做按壓測試。若雙側皆有出現水腫的情況，往往是全身性的問題，如心臟功能不佳影響全身；而單側則通常為局部問題，如局部淋巴水腫等。
醫教４招防水腫，盡早檢查為上策！
預防水腫出現，建議民眾日常應保持良好的生活習慣，包括了多喝水，避免血液濃度過高影響血液循環。平常也應培養運動習慣，除了再更進一步提升血液循環，也可避免肌肉退化導致血液從微血管進入靜脈出現問題。日常營養也應留意均衡，避免因營養不良出現白蛋白不足的情況。而平躺時也可以將腳墊高於心臟，有助於血液回流。
王威傑醫師也提醒，如前述水腫原因繁多，這些方式雖都有助於改預防水腫，但未必能針對水腫問題進行改善，例如因為肌少症、肌力不足導致血液從微血管進入靜脈時出現異常，光靠喝水並無法改善，需透過醫療用彈性襪才行。水腫不單僅是影響外觀、固定部位水腫也容易因長期摩擦，進而出現反覆破皮、感染的情況，且更有可能是身體的警訊，若有出現水腫應盡早就醫檢查才是上策。
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