細部配備提升　2021 年式 Ford Ranger 運動型再升級

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Ford Ranger 全車系 21 年式包含運動型／全能型／職人型三個等級，售價分別是新台幣 104.8 萬、119.8 萬以及 149.8 萬元起，保持原先不變。外觀上 21 年式車型同樣採用家族式六角形水箱護罩，並以鍍鉻飾件強化美式風格，並新增後座隱私玻璃，同時運動型更新增 Cargo Management 套件，在貨斗處增加兩個固定扣環使得全車扣環增加至六組，提升裝載的變化應用。
運動型新增 Cargo Management 套件，在貨斗處增加兩個固定扣環使得全車扣環增加至六組。
21 年式 Ford Ranger 依舊維持 237mm 離地高度與 800 mm 最大涉水深度，以及最大裝載量超過 1,000 公斤，在運動型擁有 29˚ 進入角／22˚ 穿越角／26˚ 離去角的越野表現。
動力部分全車系採用 2.0L 直列四缸柴油渦輪引擎，職人型／全能型為單顆渦輪設定，最大馬力 170ps//3,500rpm、最大扭力 42.8kgm/1,750-2,250rpm；運動型為雙渦輪設定，最大馬力 213ps//3,750rpm、最大扭力 51.0kgm/1,750-2,000rpm。
21 年式新增後座隱私玻璃。
Ford Ranger 自 2011 年正式導入國內市場已有 10 年的時間，期間經歷數次的改款分別逐步導入更多的舒適性與安全配備，輔以更完整的車型編制迎合不同面向需求的消費者。現行 Ranger 已屆改款末期，此次新推出的 21 年式車型雖然變化不大，但藉由細部的配備調整應能再提升買氣。