▲ Porsche Mobil 1 Supercup 正式啟用再生燃料 蒙地卡羅站賽事周末登場

我是廣告 請繼續往下閱讀

×

今年邁入第 29 屆的保時捷 Mobil 1 Supercup，將與 FIA 一級賽車方程式 (Formula 1) 八場歐洲巡迴賽事共同舉行，911 GT3 Cup 配置的 375 kW (510 hp) 4.0 升自然進氣引擎也將首度使用埃索再生賽車燃料 - 由再生及生質原料為基礎調製而成的合成燃料，並於 2022 賽季時採用氫氣以及可再生電能製成的新世代燃料eFuels。保時捷與埃克森美孚藉由這項合作，不僅持續累積在可再生燃料領域的寶貴經驗，更希望藉此找出，未來適合所有消費者使用的新世代燃料。





×

Porsche Mobil 1 Supercup 專案經理 Oliver Schwab 表示：「Porsche Mobil 1 Supercup 的2021 賽季擁有兩大亮點；這是我們首度在摩納哥開賽，這條地形特殊的賽道沒有賽前測試的空間，可想而知，本屆 Porsche 911 GT3 Cup 將會是一場不容失誤的艱鉅挑戰。再者，這也是我們首度在保時捷賽車上使用埃克森美孚的埃索再生賽車燃料，整個團隊與車手們都躍躍欲試、非常期待。就單圈時間來看，蒙地卡羅街道型賽道路幅十分狹窄，嚴峻程度絕不亞於義大利的 Monza 賽道。我相信我們將見證 Supercup 史上最引人入勝的開幕。」





×

Team GP Elite 車隊的荷蘭籍車手 Larry ten Voorde 將以挑戰衛冕之姿，角逐此次摩納哥回合賽事冠軍寶座，他的競爭對手包括含去年亞軍，BWT Lechner Racing 車隊的盧森堡籍車手 Dylan Pereira 與同隊土耳其籍車手 Ayhancan Güven，以及兩位 Rookie、ProAm 組別賽事常勝軍：Team GP Elite 車隊的荷蘭籍車手 Max van Splunteren，與 Nebulus Racing by Huber 車隊的挪威籍車手 Roar Lindland。本屆賽事的新面孔還有英國保時捷傾力支持的 Porsche Carrera Cup Great Britain 衛冕冠軍，來自 Parker Revs Racing 車隊的英國籍 20 歲年輕車手 Harry King。





×

保時捷與埃克森美孚用於保時捷 Mobil 1 Supercup 的再生燃料分兩階段進行測試。首先，在本次賽季中，保時捷賽車將使用由廚餘製成，混合了不同成份的先進生質燃料。第二階段，則是於 2022 年賽季時，引進智利 Haru Oni 試驗工廠生產的 eFuel 燃料。若被當前市面上的乘用車燃油標準採納，eFuel 可以降低至多 85% 的溫室氣體排放量。





×

今年度保時捷 Mobil 1 Supercup 賽季的開幕賽將於本週日 (2021 年 5 月 23 日)10:30(CEST 中歐夏令時間)開賽。電視頻道 Eurosport、Sky Sport 與線上串流服務平台 f1tv.formula1.com 都會提供即時現場轉播。也歡迎保時捷車迷們追蹤 Porsche Mobil 1 Supercup 的 Instagram (@PorscheSupercup) 及Facebook (@PorscheSupercup)及Twitter (@PorscheSupercup/@PorscheRaces)、等社群媒體平台瞭解最新賽事動態。



