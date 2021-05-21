中藥「清冠一號」獲緊急授權，治療患者「採陰速度」加快！哪些病人最對症？

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員生醫院中醫部部長林親怡醫師說明，清冠一號原用於採檢陽性患者身上，發現患者收治住院後連續使用，採陰速度會較未使用者快，國內也有不少使用案例，包括中榮、三總、長庚、慈濟等醫院，皆有合併清冠一號治療患者的經驗。
清冠一號藥材有哪些？適用於哪種病人身上？
林親怡醫師指出，清冠一號配方中的藥材，中醫常用於熱性咳喘、黃痰、哮喘等病人身上。此配方以魚腥草居多，主要作用是處理肺熱喘咳。荊芥、防風多用於感冒，有「解表」作用，可讓感冒消退加快，幫助免疫力。板藍根針對咽喉疼痛、利咽消腫有明顯效果。桑葉、薄荷可清宣解表。栝蔞能起到化痰作用。厚朴則幫助呼吸道氣血順暢。
林親怡醫師提醒，清冠一號雖然取得緊急藥證，但各人體質並不相同，不建議民眾自行購買或配藥。醫師指出，新冠病毒在分類上屬於寒症，唯其能夠快速入裡化熱，引起一連串黃痰、高燒、高熱、發汗等症狀，此時介入清冠一號等藥方才較適合。不建議所有人都採取預防性使用，須由中醫師開立處方。
提升免疫力減少群聚風險 籲民眾勿亂買網路中藥
林親怡醫師指出，台灣的科學中藥必須有GMP認證，保證其有效安全。不過，針對防疫並非只有清冠一號可用，例如可根據「玉屏風散」的藥方組成，製作香包掛在通風處，起到防疫、驅蟲效果。林親怡醫師提醒，面對新冠肺炎，最重要的仍是加強自身免疫力，避開群聚接觸等風險因素。若有高風險症狀不建議自行就醫，應聯繫衛生單位或1922通報處理。
衛福部提醒，民眾不可自行至中藥房、網路及其他通路購買來路不明宣稱清冠一號之中藥方，以免誤服不明藥物導致傷害。請民眾配合做好各項防疫措施及個人防護工作，共同守住防疫陣線。
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