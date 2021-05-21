美感與質感的甜蜜點，尾門上掀的MAZDA3 / MAZDA6就是帥！

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於是乎，搶眼的外觀與鮮明的定位才該被擺在選購愛車時的第一位，而就汽車設計手法言，修長的線條與挺翹的車尾向為營造俐落意象與動感神髓的不二選，無論純種跑車、掀背車或旅行車，皆因如此筆觸而成車迷魂縈夢牽的繆斯女神，只不過多數人購車仍需考量理性與日常，當權衡了品牌、價格、空間表現與實用性之後，要帥又得夠好載，除了掀背車與與旅行車，再無理所當然的完美選項。
美感，源自律動
偏偏MAZDA獨擅此道，就拿同擁上掀式尾門設計的MAZDA3與MAZDA6 Wagon來說，無論何者皆保有流麗滑順的輪廓，而單就MAZDA3而言，其以簡馭繁的設計主軸，卻能透過精心規劃的鈑件角度析出剔透光影閃耀，再配合前蹲後跳的鮮明腰線上揚，體現靜駐不動卻看似躍動的蟄伏律動，行至車尾迅速收攏的掀背樣態，一旦搭上厚實到彷彿誇耀的C柱線條，無論距離多遠都能輕易辨識MAZDA3的存在，一如寶石恆久閃耀。
若將焦點轉至MAZDA6 Wagon，動人曲線同樣傳承得性感且妖嬈，割捨了多餘綴飾，日式美學及匠造工藝在這張修長畫布更恣意揮灑出率性筆觸，並透過曲面折射演繹成一道又一道的賁張線條，在保有日常用車的餘裕與美好同時，更利用旅行車的絕美姿態帶來優雅洗鍊的誘人媚態，而這，正是MAZDA6 Wagon總令人回眸再三的絕佳理由。
質感，品味非凡
在過往，手握百萬購車預算其實更像是試煉，空間、動力、配備滿意了，但難免顧此失彼隨車附上廉價感，所幸MAZDA從不自滿，向以日式匠藝為志的品牌方針，內化成一輛又一輛的簇新車款，而且絕不容敷衍將就。舉例而言，當坐進MAZDA3座艙，你會率先感受那股同級僅見的溫潤與飽滿，觸手可及的多是軟質膠料與皮革所共構的優異質感，特別是這天的拍攝車還配上旗艦進化型專屬的酒韻紅中控台與真皮座椅，雙色化鋪陳更帶出耐人賞玩的質感非凡，再加上與外觀呼應同樣極簡概念下的清爽視覺呈現風格，身處MAZDA3座艙，旋即感受卓爾不凡格局與風範，放眼中型掀背車級距，即便德系豪華品牌叫陣依舊難撄其鋒。
至於一旁的MAZDA6 Wagon同樣將座艙幻化人文空間，源自黑艷版的酒韻紅撞色僅停留在真皮座椅，適時為中控台保留更多的沈靜安定之美，連同2,750mm軸距所帶來寬裕空間使然，坐進MAZDA6 Wagon，整座車室彷彿洗鍊雋永的當代藝術館，一切刻意的塗抹與炫耀，在MAZDA6面前終將相形見絀。
動感，如絲如緞
所謂質感，指的該是工整態度的鉅細彌遺呈現，正因如此，品味一款車精緻與否，行駛時的反應與回饋當然同樣深深影響氣質與觀感，拿MAZDA3與MAZDA6 Wagon來說，精巧擺置於車頭的那具2.0L SKYACTIV-G動力單元，不僅志在帶你領略人馬一体的馳騁快感，更同時營造出如絲滑順的頂尖乘坐體感，任何轉速傳達耳際的都是餘韻甜酣，導入身體心領神會的全成柔和律動，與或溫吞或躁動的同級對手相較，差距豈止千里之遙？
與此同時，MAZDA3或MAZDA6 Wagon各自懸吊設定仍舊以和諧勻稱作為奉行原則，緩行深厚內斂，疾駛如魚得水，至於G力導引控制技術+(G Vectoring Control Plus)則讓每個指令每個動作更滑順自然，快開時激情奔放，巡航時優雅從容，連同MRCC全速域主動車距控制巡航系統在內的i-ACTIVSENSE主動安全科技相助，無論都會走行抑或山海悠遊更顯安心輕鬆，就像雙手雙腳的延伸，如此自然而然，卻又揮灑自若。
形象，源於欲望
身為當代車迷是幸福的，當造車工藝越見成熟而隨行科技越發體貼人心，若以「交通工具」為主要觀點出發，選擇起來其實比起過往總來得輕鬆許多，但也正因如此，作為你我身邊最能象徵自我性格與獨到風格的鮮明配件，難道就該僅止於「交通工具」機能而已，不應賦予更多形而上的感性體驗與賞心悅目的視覺享受？
MAZDA3與MAZDA6 Wagon顯然正為此而生，無論外觀設計面，或是座艙質感面，甚至駕馭體感面皆然，其在在展現這個日系品牌企圖走出一條矯矯不群的路，那是已然超越「需求」而更近似「欲望」的方向，展現實力之餘同時更具魅力，企盼成為茫茫車海中那唯一能與車主琴瑟和鳴的伴侶，從而將美感與質感內化成為每一輛MAZDA的品牌印記，而後，自成每位車主散發予人的卓絕品味。