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高壓防疫生活引頭痛、失眠、胃痛　楊聰財５招改善「新冠壓力症後群」！

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-21 18:00:00

武漢肺炎（新冠肺炎）在台灣爆發，確診數日日破百，疫情幾乎延燒全台各地，即便不少人已在家工作、確實作好防疫，但內心還是相當恐懼，甚至已經嚴重影響到心理狀態，健康也亮起紅燈。

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救護車不斷呼嘯而過，女子高壓防疫生活引失常

今健康編輯團隊透過通訊採訪的方式，聯繫到住在萬華區的友人上班族Ｓ小姐。Ｓ小姐為確保自身及他人安全，已向公司申請在家工作。她透露，現在萬華區有如災難電影一般，路上幾乎看不到什麼人影，時不時就會有救護車經過，就連大半夜戴著耳塞也聽得到救護車鳴笛的聲音。加上新聞不斷的報導萬華的消息、當日確診數又增加多少，而家人為了生活還是得外出，就算全面作好防疫，還是擔心百密一疏。種種累積下來不堪負荷，近日她發現自己已經擔憂到出現了頭痛、失眠、胃痛等狀況，甚至比以往更不斷的洗手、噴酒精，日前還出現了皮膚發炎的情況。如此高強度的警戒心、個人防疫讓人尊敬，但面對看不見的敵人，也已讓她身心俱疲，嚴重影響生活，讓人十分心疼。

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「害怕」是人類生存本能，高壓影響健康恐為全面性。

面對疫情嚴峻的恐懼形成的壓力，不單僅僅發生在Ｓ小姐身上。楊聰才診所院長/精神科楊聰財醫師表示，害怕和恐懼是人類與生俱來的生存本能，為的是防備周遭可能發生的危險得以生存，這波疫情災難稍有不慎足以致命，對人所帶來的壓力自然也會有別於以往。而這樣的高壓生活往往不僅影響情緒和行為改變，讓人出現焦慮、躁鬱、甚至是出現強迫症等心理疾病，也容易造成荷爾蒙失調、引起頭痛、失眠、食慾不振、免疫力下降等各種健康問題，影響層面非常廣泛，可謂全面性的影響。更讓人擔心的是，許多民眾不善於「坦承」自己的壓力，認為自己沒問題、不該有問題，壓抑的情緒無法得到妥善的處理，往往讓狀況愈加嚴重。

防疫也得做好心理消毒，５招改善武肺壓力症候群

面對嚴峻疫情，防疫不能鬆懈，但也不能讓自己持續過著高強度的壓力生活，從中取得平衡並有效面對很重要，楊聰財醫師建議可從「P.E.A.C.E」（平靜）５個方向著手改善。

１．遵守政策（Policy follower）

楊聰財醫師表示，沒有任何一場戰爭是穩贏不輸的，取勝的關鍵在團結，作戰時聽從同一位指揮官的指令顯得格外重要，可降低恐懼、避免手足無措。建議確實遵守防疫政策，政策宣布到哪就遵守到哪，避免自己胡亂作為破壞防疫，或是自己超前部署讓自己身心俱疲。

２．促進安全感（Enhance the safety）

民眾心中的恐懼往往出自於不斷報導同樣的負面消息，但其實在這疫情不斷升溫之際，過多同樣的負面消息僅會帶來壓力，無助於防疫，建議民眾日常以指揮中心發布的消息為主作更新即可，如當日確診人數以及實名制、如何購買口罩等實際作為公布為佳。

３．接納情緒（Accept your emotion）

接納情緒是高壓生活中最重要的步驟，允許並接納，了解情緒來源，更有助調整負面情緒。建議在緊張的當下立即告訴自己停下來、深呼吸、轉念，以協助安定身心。而日常與信賴的人閒聊、討論也有助於更了解自己的情緒、來源、改善方法。若還是不舒服，可撥打免費諮詢專線1925（依舊愛我）尋求專家協助。

４．改變習慣（Change the habits）

改變習慣讓心理保持彈性，更有助於身心正向發展，建議可將改變習慣視為重要的事情，並邀請親友一同響應。例如將滑手機的習慣改變為與家人互動、親友聯繫，或是分享口罩穿搭等同時兼具防疫與時尚的作法，任何不起眼的小事都能變得有趣。

５．投入生活（Engage in life）

專注在目前的生活，不僅能引導自己更順利度過疫情，也能轉移對於未來過度注視反帶來的恐慌。建議可多培養其他興趣，如看繪畫、看電影、分享心情撰寫文章等興趣，避免過度專注及討論疫情狀況。

楊聰財醫師提醒，對抗疫情不僅僅是對抗現實的病毒災難，心理也要作好消毒工作，適度的掌握資訊並執行，好好的過生活，才是有效應對的良好方法。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
16.67%83.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.79%8.21%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
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73.88%26.12%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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78.05%21.95%
2021-05-18-2021-05-21
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