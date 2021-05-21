北市成立加強版防疫專責旅館　統一管制全市疫苗

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柯文哲強調，北市疫情並未明顯擴大、但仍持續存在，請市民勿掉以輕心。他引述中央流行疫情指揮中心記者會數據，今日全國仍有315名新增案例，顯然國內的疫情仍持續蔓延中。
柯文哲隨後公布北市境內4個快篩站的最新檢測數據。昨（20）日北市萬華專案各快篩站共完成1147人篩檢工作，其中59位快篩陽性，佔5.1%。針對萬華專案的快篩陽性率，曾於14及15日達到11%、10%，但自18到20日連續三天則都在5%上下浮動。由於快篩數據能反映的是快篩前一周的大致感染狀況，他認為一開始北市確診的案例較可能與萬華茶藝館有關，而這周快篩測出來的則可能與母親節假期前後的人際傳染較有關。
許多市民關切各行政區的個案分布數據與現況，柯文哲也簡單說明。從記者會提供的數據看來，除萬華區的本土案例較多之外，其實本市各個行政區皆有本土及境外感染案例，而且各區數字都算平均。因此柯文哲呼籲，從現在起，請12行政區的市民朋友都要假設身旁會有感染者存在，持續做好個人防疫動作。
北市加強版防疫專責旅館 病毒攔截在社區外
柯文哲強調，由於近期北市疫情狀況較嚴峻，北市府的防疫旅館政策也提出新思維，並積極成立「北市加強版防疫專責旅館」，全力將病毒攔截在社區之外。
過去臺灣強調邊境管制，為了國外入境的旅客，各地方政府設立防疫旅館，這政策也證明是有效的。柯文哲指出，北市防疫旅館截至5月21日，共103家、6884間房，然而疫情已進入下一階段，因此現在北市防疫旅館將分為三類：一部分仍維持給國外入境旅客使用；另一部分則專收需要居家隔離的人員；而第三種就是專收快篩陽性及輕症者的「北市加強版防疫專責旅館」。
「北市加強版防疫專責旅館」目前共有4家、351間房，都會有醫護警力進駐。市府日前招募的退離職醫護人員主要就會調派到此處。黃珊珊也特別感謝臺北凱撒飯店自今日起加入北市防疫專責旅館的行列，為全市抗疫注入動能。
有媒體問到，有媒體報導市長在48小時拆彈，找到加強版的防疫旅館，並利用四招方式加強業者的意願?請問您如何做到?對此，柯文哲回應，因為他本身來自醫院，對整個醫療體系比較了解，所以一開始北市府發現疫情變化，就把防疫旅館分級，若有些轉成特殊功能，效率就會提高。包括一般防疫旅館、收治居家隔離的防疫旅館、收治幾乎100%確診者(快篩陽性、PCR陽性)的加強版防疫旅館。柯文哲說，其實加強版的防疫旅館幾乎就是臺灣版的方艙醫院，因為現在蓋方艙醫院來不及，最快就是徵召大型旅館，以及召募1000多位醫護人員，讓確診者先放進旅館，若有風吹草動變化，再轉回醫院。
北市府統一管制疫苗 統一調度、安排施打
由於北市疫情升溫，柯文哲表示，北市府目前將統一管制本市疫苗，他也要求北市相關醫療院所、以及防疫相關機構人員，包含防疫專責旅館、近期成立專責運輸快篩陽性民眾的防疫巴士、防疫計程車及救護車等相關人員都必須施打。北市衛生局也會針對其他有需求的人員列冊統一調度、安排施打。
柯文哲並向中央呼籲，希望近期運抵台灣的41萬劑疫苗能盡速配送至地方政府，務必提供保護給地方第一線防疫人員。
媒體詢問，侯友宜市長說新北醫護接種率42.7%，喊話中央說疫苗完全不夠，臺北市需要多少劑才夠?北市醫護有多少人要打?柯文哲表示，目前北市醫生跟護理師加起來大概4萬人，還包括營養師、呼吸治療師等等，大概6萬以上；他也知道疫苗不夠，所以為什麼他要嚴格管制，其他就是造冊處理，還是希望中央趕快做完流程發給地方，因為地方上戰場要彈藥。
媒體詢問，市長昨天表示，醫護打疫苗「由不得你」，但楊志良醫生認為在法律上，地方沒有強制力，北市未來要如何執行?柯文哲強調，因為這些要治療確診者的醫護人員，在過去一段時間幾乎沒有疫情，所以可打可不打；但現在若要照顧確診者，醫護不只要照顧自己，也不讓自己能變成破口。所以他感謝北市全體醫護人員的體諒跟支持，也包括他的太太陳佩琪，太太一直都很支持他，他很感謝。
周末假日 呼籲市民待在家
針對市府大樓各相關局處同仁是否有確診情事，黃珊珊強調北市府做好萬全規劃，絕不會因任何機關出現確診個案而停擺。針對出現陽性確診的同仁個案，都依中央規定，匡列接觸者、進行環境清消、並改採異地或居家辦公，也會調動其他人力來支援工作。無論是市民或是市府員工，大家都要做好自己的防護。如此一來，無論在哪裡，每個人都是一個防疫泡泡。
媒體詢問，北市目前徵到的退離醫護最新數字是多少？會不會有專責防疫旅館上線，卻人力不足或人力過剩的問題？黃珊珊說明，目前徵到1542名，這些醫護人員都會再訓練，目前專責防疫旅館還是由原本安心檢疫所的關懷天使上線，不足的部分就先請其他醫院支援。現在將近700多人住在相關的安心檢疫所跟防疫旅館，每個地方都有醫護同仁，都有做清消管理。柯文哲補充，重點不是只有空間，包括裡面人員的流程也要訓練，即使是醫護人員，碰到需要隔離的病人時，穿戴等等SOP都需要訓練。
媒體詢問，社福中心員工、新工處外包、違建拆除大隊，還有立委的助理確診，會加強公部門管制嗎?黃珊珊說，目前按照疫調醫師建議去匡列，做好相關調查與清消。公部門會盡量維持運作，就好像醫院有院內感染也不會整個停止運作，相關案例會確實做好清消做好以及事後的監控。
媒體詢問，北市大突然強制學生撤離宿舍，傳出有人發燒?北市大明顯違反規定?對此，蔡炳坤指出，北市大校區宿舍老舊，不符合防疫需求所採取的因應措施，這幾天有關單位都密切討論，找尋最適合方式。在不違反中央規定下，因地制宜，以市長談到能回家就回家，留下來以一人一室為原則來處理。蔡炳坤強調，其實大多數學生都返家，其他要返家的同學，今天下午有3部防疫專車送他們回去。包括宜花東專車13位，中部以南專車17位，以北8位，全程戴口罩、梅花座、不得飲食、配置校安人員用最嚴謹的方式平安回家。至於其他留下來的110位，學生，這些有境外生或離島生，或一部分想留下來的學生，都會在天母校區做最好安置，一人一室為原則，請學校務必做好相關的作為。
媒體詢問，指揮中心定調開車時兩人必須戴口罩，市長有不同看法嗎?柯文哲認為，這好像就你在家要不要戴口罩，這只能訴諸常識判斷。就看你們的熟識度，有沒有感染危險的判斷。
媒體詢問，新北市關閉戶外公園等活動空間，北市是否跟進？黃珊珊表示，公園處已經下達命令，北市公園內的體健跟遊樂設施，只要跟小朋友接觸到的設施都會到停止到5月28日。
媒體詢問，中央給的防疫協助夠嗎?集中檢疫所和篩檢站是否變成全是地方責任?柯文哲說，因為局面一直變化，以前沒有遇到的問題，他也只能把他過去當重症醫生的經驗，跟行政組合。像是他建立臺灣版的方艙醫院，這在書上都不會有，都是臨時發明出來。未來大家就互相幫忙撐過去，從數字看起來，臺北疫情沒有一直蔓延開來，看能否壓下來。
最後，因為過兩天就是周末假日，柯文哲也呼籲市民朋友，雖然北市沒有實施封城，但還是拜託國民合作，請盡量留在家裡，也給予萬華朋友鼓勵打氣。
資料來源：健康醫療網 北市成立加強版防疫專責旅館 統一管制全市疫苗
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