▲ Porsche Cayenne 高性能車款測試中，傳奇車手親自操駕

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自從 2002 年發表以來，Cayenne 成為保時捷旗下高性能車款兼具日常實用性以及多樣性的代表，2006 年初亮相的第一代 Cayenne Turbo S 具有 383 kW（521 PS）的卓越動力表現，以及緊接著 2007 年更加運動感的 GTS 車型。Walter Röhrl 回望當時內部代號為 E1 的 Cayenne 第一代車型，他認為：「Cayenne 開起來就像是跑車版的越野車，在當時帶給許多人極大震撼。」而目前已經邁入最終測試及優化階段，讓此一量產車系更臻成熟的全新 Cayenne，保時捷也將一如往常地著重其性能表現，並在賦予超凡駕馭體驗的同時，絲毫不減其駕駛舒適度和日常實用性。全新 Cayenne 以 Cayenne Turbo Coupé 為基底打造，在設計和技術開發上更專注精進。





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底盤與控制系統全面調校 性能再升級





除了增強許多底盤及控制系統的性能之外，保時捷動態底盤控制系統（PDCC）主動式防滾穩定系統讓全新 Cayenne 在駕馭穩定性上有更精湛的表現，帶來全新而更性能導向的設計。「即便在快速過彎下，保時捷動態底盤控制系統（PDCC）系統也能讓車身維持平衡、穩定。」邀請 Walter Röhrl 來霍肯海姆賽道進行試駕，且全程參與新車開發過程的保時捷專業試車手 Lars Kern 解釋：「全面翻新的前軸大幅強化了新款 Cayenne 的操控性，與 Cayenne Turbo Coupé 相比，前輪輪緣現在寬了 0.5 英寸（約 1.25 公分），負外頃角度增加了 0.45 度，使得為此車型特別開發的全新 22 吋輪胎與地面有更多接觸面積。」





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令人期待的全新 Cayenne 目前仍隱藏在黑色偽裝外衣之下，但它出色的駕駛動力潛能已在 Walter Röhrl 心中鑄下深刻印象。伴隨著中置排氣尾管旁全新鈦金屬排氣系統催動而生的渾厚聲浪，這位保時捷品牌大使在霍肯海姆賽道上持續繞行，一圈接著一圈，對 Cayenne 不只驚艷，更是讚嘆不已：「就算面臨急轉彎道，這台車也始終展現出讓人嘆服的極高穩定性，轉向也超級精準。你會有種感覺，自己彷彿置身於小跑車上，而非一台大型豪華運動休旅中。」





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