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Porsche Cayenne 高性能車款測試中，傳奇車手親自操駕

▲ Porsche Cayenne 高性能車款測試中，傳奇車手親自操駕
▲ Porsche Cayenne 高性能車款測試中，傳奇車手親自操駕

2GameSome - 有車賞

2021-05-21 18:55:00

保時捷豪華跑旅 Cayenne 全新高性能車款的原型車，正披上密不透風的偽裝造型，馳騁在德國霍肯海姆賽道 (Hockenheimring) 上，由兩度摘下世界拉力錦標賽冠軍的保時捷品牌大使 Walter Röhrl 操駕。

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自從 2002 年發表以來，Cayenne 成為保時捷旗下高性能車款兼具日常實用性以及多樣性的代表，2006 年初亮相的第一代 Cayenne Turbo S 具有 383 kW（521 PS）的卓越動力表現，以及緊接著 2007 年更加運動感的 GTS 車型。Walter Röhrl 回望當時內部代號為 E1 的 Cayenne 第一代車型，他認為：「Cayenne 開起來就像是跑車版的越野車，在當時帶給許多人極大震撼。」而目前已經邁入最終測試及優化階段，讓此一量產車系更臻成熟的全新 Cayenne，保時捷也將一如往常地著重其性能表現，並在賦予超凡駕馭體驗的同時，絲毫不減其駕駛舒適度和日常實用性。全新 Cayenne 以 Cayenne Turbo Coupé 為基底打造，在設計和技術開發上更專注精進。

底盤與控制系統全面調校 性能再升級

除了增強許多底盤及控制系統的性能之外，保時捷動態底盤控制系統（PDCC）主動式防滾穩定系統讓全新 Cayenne 在駕馭穩定性上有更精湛的表現，帶來全新而更性能導向的設計。「即便在快速過彎下，保時捷動態底盤控制系統（PDCC）系統也能讓車身維持平衡、穩定。」邀請 Walter Röhrl 來霍肯海姆賽道進行試駕，且全程參與新車開發過程的保時捷專業試車手 Lars Kern 解釋：「全面翻新的前軸大幅強化了新款 Cayenne 的操控性，與 Cayenne Turbo Coupé 相比，前輪輪緣現在寬了 0.5 英寸（約 1.25 公分），負外頃角度增加了 0.45 度，使得為此車型特別開發的全新 22 吋輪胎與地面有更多接觸面積。」

令人期待的全新 Cayenne 目前仍隱藏在黑色偽裝外衣之下，但它出色的駕駛動力潛能已在 Walter Röhrl 心中鑄下深刻印象。伴隨著中置排氣尾管旁全新鈦金屬排氣系統催動而生的渾厚聲浪，這位保時捷品牌大使在霍肯海姆賽道上持續繞行，一圈接著一圈，對 Cayenne 不只驚艷，更是讚嘆不已：「就算面臨急轉彎道，這台車也始終展現出讓人嘆服的極高穩定性，轉向也超級精準。你會有種感覺，自己彷彿置身於小跑車上，而非一台大型豪華運動休旅中。」

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
21.74%78.26%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.6%8.4%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

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2021-05-20-2021-05-22

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2021-05-18-2021-05-21
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