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洪峰還沒到？本土又新增312例　陳時中：假日多忍耐別出門

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）

今健康

2021-05-21 20:00:00

今健康／郭家和

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本土個案新增312例　陳時中籲「暫時別到臺灣來」

中央流行疫情指揮中心公佈，本日（21）新增COVID-19本土個案312例，新北市144例，板橋區37例最多。臺北市127例，萬華區60例。桃園市13例、基隆市9例、臺中市及彰化縣各5例，高雄市4例，宜蘭縣2例，屏東縣、南投縣、雲林縣各1例。

指揮官陳時中指出，目前正值疫情高峰，大部份傳染可以找到相關源頭，屬於多發性的社區感染階段，出現確診的區域縣市也增加。陳時中也呼籲國外人士暫時「不要到臺灣來」，減少台灣檢驗量能的負擔。

今日確診個案中，萬華活動史相關仍然偏高，有107例，茶藝館相關有73例，關聯不明仍有72例。目前全臺縣市只剩下花蓮縣、臺東縣、嘉義縣市、以及離島的連江縣、金門縣、澎湖縣無確診個案。然而，傳出有個案採檢完搭乘台鐵，最後確診為陽性，引發國人憂慮篩檢者的移動傳染風險，同班車的民眾是否需要篩檢及隔離？



採檢後有3天「空窗期」　健保APP將可查詢篩檢結果

針對採檢後等候通知的3天「空窗期」，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，民眾接受採檢之後，會收到社區監測通報流程與注意事項。篩檢後要避免出入公共場所、搭乘大眾運輸，外出應全程配戴口罩，3天後確定陰性才能搭乘大眾交通。

至於篩檢陽性者，會逐一通知收治與隔離方式。不過近期快篩陰性大量增加，增加檢測結果通知困難，健保署與疾管署已進行合作，會將篩檢資料上傳至個人健保快易通APP中，民眾可直接透過快易通系統查詢篩檢結果。

院內感染又增加　全臺醫院都要普篩？

有胸腔重症醫師發文指出，我國60歲以上確診者佔三分之一，將成為醫療量能最大的衝擊。專家諮詢小組召集人張上淳回應，60歲以上長者是感染高風險族群，重症及死亡率偏高。現階段的治療指引除了抗病毒藥物，在呼吸困難等急性症狀時，也可使用類固醇降低死亡率。新指引也加入單株抗體藥物，國內的治療選項基本上與世界同步。

此外，院內感染頻傳，近期新北市三重醫院、部立台北醫院皆有確診個案傳出，全臺醫院是否皆比照台大進行普篩？醫療應變組副組長羅一鈞表示，台大醫院確診個案為工務室同仁，足跡遍及院內各單位，因此緊急啟動全院普篩。其他院內感染的醫護人員，少數本身有高風險區域活動史，尚難釐清是院內傳染還是社區感染，但皆會在第一時間進行篩檢、匡列、隔離作業，建立起足夠的防火牆，並非每一起院內感染事件，都需要全院普篩。

抗疫成敗在民眾　陳時中：假日多忍耐少出門

由於本土案例仍持續攀升，指揮官陳時中呼籲，現階段是抗疫重要時間，外出時不佩戴口罩者將嚴厲取締，也會針對假訊息即時澄清並徹底偵辦。疫情升溫期間，陳時中呼籲民眾，周末假日盡量待在家中，減少不必要的外出，唯有國人齊心協力才能抗疫成功。





以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
21.74%78.26%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.6%8.4%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.11%24.89%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.09%21.91%
2021-05-18-2021-05-21
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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