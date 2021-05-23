新冠肺炎／本土增287校正回歸170例　篩檢陽性率再上升

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中央流行疫情指揮中心表示，今日新增287例COVID-19本土病例，以及170例本土個案為上周之校正回歸個案。新增個案仍以新北市142例最多，臺北市77例，桃園市23例，屏東縣、南投縣各8例，宜蘭縣6例，基隆市、臺中市及彰化縣各5例，臺南市2例，花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、新竹縣、新竹市、雲林縣各1例。
校正回歸的170個案，以臺北市88例最多，其市為新北市73例，彰化縣6例，宜蘭縣、新竹市及雲林縣各1例。今天發布的個案中與萬華活動史相關161例、茶藝館相關25例、某社團相關5例、水果商相關11例、關聯不明70例、疫調中66例。
指揮中心一連兩日公布校正回歸個案數，分別為昨日400例，今日170例，合計兩天校正回歸個案分佈中，新北市共有292例，臺北市為261例，臺中市5例，桃園市2例，彰化縣7例，新竹市、宜蘭縣、雲林縣各1例。
從個案分佈日期來看，校正回歸後5月16日為257例，5月17日為441例，5月18日為355例，5月19日為391例。5月20日為375例，5月21例為363例，5月22日為353例。
北市篩檢陽性率仍高 中央補助PCR設備採購
指揮中心也公佈各縣市快篩站量能與陽性比率，台北市4個快篩站由5月19日最低的4.4%，又回升至5月22日的8.8%，顯示疫情可能尚未趨緩。新北市8個快篩站累計已篩檢4,936人，昨日陽性率也微幅上升至4%。雙北目前仍是疫情主要延燒地區。
指揮中心表示每日總採檢陽性率，也隨著確診數校正回歸有所調整，最高點仍為5月15日陽性率為5.8%，5月21日陽性率是2.9%，今天5月22日陽性率為3.4%，呈現微幅上揚。陳時中說明，這波疫情雙北個案數較多，篩檢後的行政流程較繁瑣，導致陸續有校正回歸的情形發生。目前已針對PCR檢驗設備提供補助，將盡快增加篩檢速度。
嚴重肺炎人數增加 中高齡慢性病風險高
專家小組召集人張上淳表示，這一波英國變異病毒株造成的臨床症狀與之沒有太多差異，但由於感染者中高年齡層偏多，有慢性病與潛伏疾病比例高，疾病嚴重度確實較先前不同。
張上淳指出，以4月15日至今有2,795例個案，60歲以上佔37%，其中18%屬於重症。更有270例（9.7%）有嚴重肺炎甚至呼吸衰竭程度。張上淳說明，嚴重肺炎病人確實有增加。以總確診人數來說，嚴重肺炎約為6.2%，呼吸衰竭約2.6%。66例正在使用呼吸器，2例病人需使用葉克膜。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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