30歲起輕鬆練！穿衣好看免修圖塑體操責任編輯：彭幸茹
有效改善女性因年紀增長、產後、久坐等導致的體態崩壞！讓你找回10年前的好身材、好品味！
作者：森拓郎
出版社：如何出版社
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作者：森拓郎
出版社：如何出版社
推薦原因：想要讓身體變好看，並不是只有上健身房訓練這個選項，對於沒有運動習慣或擠不出時間去的人是沒有幫助的，反而透過矯正姿勢、調整骨骼，就能夠無壓力、輕鬆的修出理想身體曲線啦！
在家裡也可以做的美身塑體操
在這疫情嚴峻期間，連外出運動都顯得是一件困難的事，但是又覺得自己必須要動一動，這個時候就換上自己覺得舒服的衣服，就可以在家中的客廳、廚房、浴室、床上等處，進行美身塑體操啦！
- 客廳 / 坐的同時拉伸臀部，矯正髖關節
- 廚房 / 做家事時或零碎時間，勤做伸展變小臉
- 浴室 / 利用終結一整天疲勞的沐浴時間，同步調整姿勢讓肩膀回復正確位置
這才發現一整天下來，都是聳肩駝背，感覺肩膀到背部又重又硬，這時候將肩關節向外扭轉伸展再好不過了。
- 床上 / 當一天結束時，可躺在床上消除腰部疲勞，順便雕塑腰身
一整天持續支撐身體重量負擔很大，腰部容易緊繃，利用美身塑體操鬆筋活骨後再入睡，隔天一定更舒暢，也更容易顯現腰身曲線。
＊內容授權自《30歲起輕鬆練！穿衣好看免修圖塑體操》，作者為森拓郎，如何出版社。
封面圖／Heho編輯部
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 居家運動 / 在家隨時隨地都能做！在客廳、廚房、浴室都能輕鬆完成的塑體操