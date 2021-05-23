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居家運動 / 在家隨時隨地都能做！在客廳、廚房、浴室都能輕鬆完成的塑體操

居家運動 / 在家隨時隨地都能做！在客廳、廚房、浴室都能輕鬆完成的塑體操
居家運動 / 在家隨時隨地都能做！在客廳、廚房、浴室都能輕鬆完成的塑體操

Heho健康

2021-05-23 18:01:30

30歲起輕鬆練！穿衣好看免修圖塑體操

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有效改善女性因年紀增長、產後、久坐等導致的體態崩壞！讓你找回10年前的好身材、好品味！

作者：森拓郎

出版社：如何出版社

責任編輯：彭幸茹
推薦原因：想要讓身體變好看，並不是只有上健身房訓練這個選項，對於沒有運動習慣或擠不出時間去的人是沒有幫助的，反而透過矯正姿勢、調整骨骼，就能夠無壓力、輕鬆的修出理想身體曲線啦！

 在家裡也可以做的美身塑體操

在這疫情嚴峻期間，連外出運動都顯得是一件困難的事，但是又覺得自己必須要動一動，這個時候就換上自己覺得舒服的衣服，就可以在家中的客廳、廚房、浴室、床上等處，進行美身塑體操啦！

  • 客廳 / 坐的同時拉伸臀部，矯正髖關節
繁忙家務時久站、辦公時久坐，長時間維持同樣的姿勢，髖關節的動作就會變得不靈活。在越來越少使用臀部肌肉的生活中，也過分強化了自己的身體習慣。在做家事的空檔，或是用餐後，坐在椅子上就可以伸展臀部深處的肌肉。



  • 廚房 / 做家事時或零碎時間，勤做伸展變小臉
臉部的塑體操不需要動手，只要動動嘴巴周圍即可，所以做家事時或是空檔時間都可以輕鬆進行。一邊擦盤子、一邊等烤肉，或是保養皮膚前後等，一天可以進行好幾次，就能擁有俐落的臉部線條囉。



  • 浴室 / 利用終結一整天疲勞的沐浴時間，同步調整姿勢讓肩膀回復正確位置
洗澡時間能療癒一整天的疲勞，浴室是能讓身心靈都煥然一新的地方，肌肉暖和了，也最適合進行伸展了。

這才發現一整天下來，都是聳肩駝背，感覺肩膀到背部又重又硬，這時候將肩關節向外扭轉伸展再好不過了。



  • 床上 / 當一天結束時，可躺在床上消除腰部疲勞，順便雕塑腰身
 姿勢不良造成脊椎壓迫，鬆垮的肉堆積在腰間，而骨盆前傾的姿勢，也讓腰部肌肉硬梆梆。

一整天持續支撐身體重量負擔很大，腰部容易緊繃，利用美身塑體操鬆筋活骨後再入睡，隔天一定更舒暢，也更容易顯現腰身曲線。



＊內容授權自《30歲起輕鬆練！穿衣好看免修圖塑體操》，作者為森拓郎，如何出版社。

封面圖／Heho編輯部



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 居家運動 / 在家隨時隨地都能做！在客廳、廚房、浴室都能輕鬆完成的塑體操

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.49%68.51%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.21%11.79%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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