美式全尺寸皮卡 全新第三代 Toyota Tundra 即將發表

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從目前曝光的圖片中，可以看出第三代 Tundra 將採用較現行第二代車款更粗獷的車頭造型設計，頭燈組為線條剛硬的造型，水箱護罩中安裝依據美國法規設置的 3 個黃色 LED 燈組，顯見此車寬度超過 80 英吋 (約 2,032mm)，保險桿下方也設有 LED 照明燈，引擎蓋具有隆起的鈑金褶痕。
目前 Toyota 尚未公開關於第三代 Tundra 的詳細規格與配置，但從現行第二代 2021 年式新車來看，在車體形式上應會延續 Double Cab 一廂半及 CrewMax 雙廂共 2 款選項，至於動力方面是否維持採用 5.7 升 V8 自然進氣汽油引擎，則有待原廠證實。
Tundra 車系誕生於 1999 年，成為繼 T100 後該廠第二款全尺寸皮卡，也是第一款在北美生產的日系全尺寸皮卡，初期在美國印第安納州 Princeton 廠製造，2008 年後全數遷移至美國德州 San Antonio 廠製造。Tundra 車系也衍生出全尺寸 SUV 產品 Sequoia，滿足北美消費者的需求。
圖為現行 2021 年式 Tundra TRD PRO 版本。
圖為 Toyota T100 全尺寸皮卡，由日本 Hino 工廠負責製造。
圖為第一代 Tundra。