英國寬體跑車精神復活　名爵 MG6 XPOWER 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
MG6 XPOWER 在設計之初便以 MG6 TCR 賽車作為藍本體現賽車街道化的精神，譬如全車鈑件經過重新打造，換上巨大的寬體輪拱設計，結合專屬空力套件，包含前下擾流、側裙、後下擾流與大型尾翼，並配備前六活塞卡鉗、18 吋鍛造鋁圈以及 CUSCO 避震器，以對應更加狂暴的性能表現。
在車內部份，MG6 XPOWER 所採用的三幅式方向盤在兩側以類麂皮材質鋪陳，同時車內中央扶手、門飾板以及雙前跑車座椅都同樣透過綠色縫線以及類麂皮材質點綴，與車外專屬的騏驥綠烤漆達到相呼應的效果。
動力方面對應 MG6 房車的定位，不像以往的純種跑車繼續採用 V8 的設定，而是改採 1.5L Turbo 直列四缸引擎搭配電動馬達組成的插電式油電系統，綜效輸出可達到 305 PS 最大馬力和 480Nm 最大扭力，官方宣稱 0-100km/h 六秒內就能達成。
據外媒指出，MG6 XPOWER 現在仍處於測試階段，但有望將在 6 月正式量產並陸續交車，但無論量產版是否如同所公布之內容，總之 MG6 XPOWER 的發表，就外觀上的體現也算是延續 XPOWER 張狂的精神，讓 MG 性能招牌持續下去。