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英國寬體跑車精神復活　名爵 MG6 XPOWER 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-23 18:55:40

英國 MG 自 2007 年被南京汽車收購後現已屬上汽集團所有，而目前品牌旗下車款透過 MG 設計部門開發出一系列新車型於中國大陸市場銷售，市場定位於直接與同尺寸合資品牌競爭。在今年 2021 上海車展上，上汽名爵 MG 重拾 XPOWER 性能招牌，推出了 MG6 XPOWER 運動性能房車。

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MG6 XPOWER 在設計之初便以 MG6 TCR 賽車作為藍本體現賽車街道化的精神，譬如全車鈑件經過重新打造，換上巨大的寬體輪拱設計，結合專屬空力套件，包含前下擾流、側裙、後下擾流與大型尾翼，並配備前六活塞卡鉗、18 吋鍛造鋁圈以及 CUSCO 避震器，以對應更加狂暴的性能表現。

在車內部份，MG6 XPOWER 所採用的三幅式方向盤在兩側以類麂皮材質鋪陳，同時車內中央扶手、門飾板以及雙前跑車座椅都同樣透過綠色縫線以及類麂皮材質點綴，與車外專屬的騏驥綠烤漆達到相呼應的效果。

動力方面對應 MG6 房車的定位，不像以往的純種跑車繼續採用 V8 的設定，而是改採 1.5L Turbo 直列四缸引擎搭配電動馬達組成的插電式油電系統，綜效輸出可達到 305 PS 最大馬力和 480Nm 最大扭力，官方宣稱 0-100km/h 六秒內就能達成。

據外媒指出，MG6 XPOWER 現在仍處於測試階段，但有望將在 6 月正式量產並陸續交車，但無論量產版是否如同所公布之內容，總之 MG6 XPOWER 的發表，就外觀上的體現也算是延續 XPOWER 張狂的精神，讓 MG 性能招牌持續下去。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.32%68.68%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.15%11.85%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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