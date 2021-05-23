亮黑套件上身 Jaguar E-Pace R-Dynamic Black Edition 登場

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E-Pace R-Dynamic Black Edition 是基於 R-Dynamic S 等級所衍生，外觀搭載 Gloss Back 套件，在車外後視鏡蓋、前保險桿下氣壩、水箱護罩、前葉子板通風口躍豹圖案飾蓋、側窗框、行李廂蓋銘牌均施以亮黑色處理，足踏 19 吋 Satin Grey 灰色鋁合金輪圈，搭配紅色烤漆煞車卡鉗，也擁有後深色隱私車窗及全景天窗。
內裝方面，小改款 E-Pace 導入最新版本 Pivi Pro 娛樂資訊系統，提供 SOTA 線上軟體更新功能，中控台配置 11.4 吋曲面玻璃觸控螢幕，座艙內也加入支援 PM2.5 過濾功能的電離系統，並運用大量軟質材料製作，強化質感表現。配備部分，12.3 吋 IDD 數位儀錶可支援 3D 衛星導航顯示，後視鏡升級 ClearSight 數位顯示，也搭載全彩 HUD 抬頭顯示器等等。
動力配置與底盤方面，小改款 E-Pace 採用新款 Premium Transverse Architecture 平台，新增全新 1.5 升 3 缸 PHEV 動力搭配 8 速手自排 (最大馬力 309ps)， 至於汽油部分均具備 MHEV 輕油電技術，提供 1.5 升 3 缸搭配 8 速手自排及前輪驅動 (最大馬力 160ps)、2.0 升 4 缸搭配 9 速手自排及四輪驅動 (最大馬力 200ps、249ps 或 300ps) ；柴油除入門的 2.0 升 4 缸搭配 6 速手排及前輪驅動的車款無 MHEV 技術外，2.0 升 4 缸搭配 9 速手自排及四輪驅動車型均具備，最大輸出分為 163ps 及 204ps。
Jaguar 在 2016 年時推出品牌首款 SUV 作品 F-Pace ，隨後又在 2017 年推出第二款定位較低的 SUV 作品 E-Pace ，輔以 2018 年登場的純電作品 I-Pace，建構完整的 SUV 產品線，台灣捷豹路虎選在 2019 年 4 月 10 日正式導入國內。英國原廠選在去年底發表小改款車型，國內引進的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。