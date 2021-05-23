ZF、Mobileye 和 Toyota 達成協議 推動新一代 ADAS 技術
Interl 旗下子公司 ZF、Mobileye 日前宣布與 Toyota 達成協議，將開發全新世代 ADAS 高級駕駛輔助系統，並將在未來幾年內用於多款車輛平台上。
7Car 小七車觀點
2021-05-23 18:55:40
ZF、Mobileye 在 ADAS 技術領域已合作多年，擁有電腦視覺和機器學習的感應、地圖定位以及車道維持/車道置中等多項車輛輔助控制技術。源自德國的 ZF 以製造變速箱聞名，同時在全球也是車用鏡頭/感應器製造商的翹楚，而 ZF 將會負責整合鏡頭與雷達系統，提供 Gen 21 中距雷達技術用於 Toyota 車款上。
Interl 表示，ZF 的 Gen 21 中距雷達採用了 77GHz 前雷達模組，符合 2022+ Euro NCAP 五星安全評價規範，並支援 Level 2/Level 2+ 等級半自動駕駛輔助系統，同時可以針對車廠的需求客製化，包含在低速時提供廣角偵測行人、或者加入 AEB 主動煞停系統，當然也可以滿足高速時較長距離的偵測範圍，用於主動式巡航控制等系統。
Mobileye 方面則將是提供 EyeQ 4 視覺晶片系統，並整合 ZF 的 Gen 21 中距雷達技術，為 Toyota 車款解讀車輛周圍的道路環境，有助於防止或降低碰撞的風險。