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Lamborghini 難擋電動化潮流 純電超跑最快 5 年內問世

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-23 18:55:40



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Lamborghini 近日發表品牌全新策略 “Direzione Cor Tauri”，宣示接下來將積極朝向電動化前進。

Lamborghini 總裁暨執行長 Stephan Winkelmann 與現行車系合影。
 “Direzione Cor Tauri” 意為「向公牛之心前進」，而 Cor Tauri 也代表金牛座中最閃耀的一顆星，原廠宣稱此名稱象徵 Lamborghini 會在往電動化發展的同時，持續保有品牌靈魂。

Lamborghini 將在未來 4 年內投資 15 億歐元來推動 “Direzione Cor Tauri”計畫，在初期 (2021~2022 年) 仍會精進燃油引擎車款，今年稍晚會先推出 2 款更新的 V12 引擎車型，第二階段 (2024 年前) 則展開油電化，2023 年會推出第一款量產油電車型，並在 2024 年底完成全品牌電動化。

至於純電動車型則屬於第三階段 (2025~2030 年)，在此期間會陸續推出 4 款純電動新車，第一款純電動車最快可在 5 年內問世，原廠表示掛上 Lamborghini 廠徽的純電動車將在導入最新科技的同時，承襲既有的性能與操駕樂趣。

Lamborghini 也寄望透過 “Direzione Cor Tauri”來達成 2025 年較目前降低 50% 二氧化碳排放的目標，目前該廠位在義大利波隆納的辦公室及廠房均已在 2015 年時達成碳中和，未來則注重於產品本身的排放控制。

Lamborghini 總裁暨執行長 Stephan Winkelmann 表示， “Direzione Cor Tauri” 計畫是基於大環境變遷而必須做出的品牌轉型，Lamborghini 希望透過降低對環境的影響來為未來世界盡一份力量。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.32%68.68%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.15%11.85%
2021-05-20-2021-05-23
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