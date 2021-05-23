Lamborghini 難擋電動化潮流 純電超跑最快 5 年內問世

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Lamborghini 總裁暨執行長 Stephan Winkelmann 與現行車系合影。“Direzione Cor Tauri” 意為「向公牛之心前進」，而 Cor Tauri 也代表金牛座中最閃耀的一顆星，原廠宣稱此名稱象徵 Lamborghini 會在往電動化發展的同時，持續保有品牌靈魂。
Lamborghini 將在未來 4 年內投資 15 億歐元來推動 “Direzione Cor Tauri”計畫，在初期 (2021~2022 年) 仍會精進燃油引擎車款，今年稍晚會先推出 2 款更新的 V12 引擎車型，第二階段 (2024 年前) 則展開油電化，2023 年會推出第一款量產油電車型，並在 2024 年底完成全品牌電動化。
至於純電動車型則屬於第三階段 (2025~2030 年)，在此期間會陸續推出 4 款純電動新車，第一款純電動車最快可在 5 年內問世，原廠表示掛上 Lamborghini 廠徽的純電動車將在導入最新科技的同時，承襲既有的性能與操駕樂趣。
Lamborghini 也寄望透過 “Direzione Cor Tauri”來達成 2025 年較目前降低 50% 二氧化碳排放的目標，目前該廠位在義大利波隆納的辦公室及廠房均已在 2015 年時達成碳中和，未來則注重於產品本身的排放控制。
Lamborghini 總裁暨執行長 Stephan Winkelmann 表示， “Direzione Cor Tauri” 計畫是基於大環境變遷而必須做出的品牌轉型，Lamborghini 希望透過降低對環境的影響來為未來世界盡一份力量。