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Manta 回來了　Opel 推出 Manta GSe Elektromod 電動概念車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-05-23 18:55:40

經過為期兩個月的前導宣傳之後，Opel 日前終於揭露全新 Manta GSe Elektromod 電動概念車的面紗。Manta GSe Elektromod 為慶祝 Opel 經典雙門車系 Manta 誕生 50 週年所特別設計的車款，融合了復古的外型以及現代科技配備，表達向過去致敬並朝向未來邁進的精神。

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Opel 指出，Manta GSe Elektromod 為品牌第一部"Restomod"重新打造的電動車，因此外觀借鑿第一代 Manta 剛硬的線條風格，並且在車頭部分導入 Pixel-Vizor 數位水箱護罩，內部以液晶面板構成，可顯示特定的文字訊息或者動畫。而車尾方面同樣可見經典四環燈的設計，並換上 LED 燈組增進科技感受。此外，Manta GSe Elektromod 全車採用亮眼的黃色塗裝，輔以黑色飾條以及引擎蓋形成強烈的視覺對比，還搭配特別設計的 17 吋 Ronal 雙色鋁圈。

圖為第一代 Opel Manta。
內裝部分中控台配備了兩組液晶螢幕，分別為 10 吋數位儀表板以及朝向駕駛的 12 吋多媒體觸控螢幕；全車以黃色元素搭配深灰色 Alcantara 麂皮材質作為架構，三幅式方向盤則設有 12 點鐘定位標，簡單俐落的鋪陳與外觀相輔相成。

動力部分，GSe 的 e 代表著電動化，因此 Manta GSe Elektromod 取消傳統四缸引擎配置，換上輸出值為 147hp 的電動馬達系統，搭配容量為 31 kWh 鋰離子電池，最大續航表現約為 200 公里。透過隨附的 9.0 kW 充電器，可在 4 小時內充滿電。

Manta GSe Elektromod 未來並不會量產，透過復古搭配新科技來象徵品牌將持續走向未來，同時透過 GSe 表明 Opel 將專注於電動化發展，持續推出能充滿駕馭感電動車產品。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
31.32%68.68%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.15%11.85%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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