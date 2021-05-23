全新 Mercedes-AMG SL 車體結構曝光 將在今年稍晚正式發表

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全新 SL 所採用車體結構，包含鋁、鐵、鎂、玻璃纖維及碳纖維等材質打造而成，前擋風玻璃框架採用熱軋鋼管製作，各節點採用鑄鋁製作，確保衝擊力道得以有效釋放，而動力總成與傳動機構的連接位置刻意壓低，使車輛重心隨之降低，Mercedes-AMG 也將鑄壁厚度進行最佳化設計，在確保強度的同時也可減輕重量，整個車體不含車門、引擎蓋、行李廂蓋及額外細部零件的重量約莫是 270 公斤。
相較於前一世代 (R 231) SL-Class，新一代 SL 的車體抗扭曲強度提昇 18%，橫向剛度較 AMG GT Roadster 提昇 50%，縱向剛度較 AMG GT Roadster 提昇 40% 之多。新一代 SL 的車體結構需採用惰性氣體焊接 (MIG)、雷射焊接、沖壓鉚合及流孔螺栓等技術製造，原廠宣稱可符合較安全法規更為嚴苛的內部碰撞測試標準。
圖為全新 SL 的車體結構 (前) 與初代 SL (300 SL) 的車體結構 (後)。
除了公開新一代 SL 的車體結構外，Mercedes-Benz 也宣布新一代 SL 將維持 2+2 座的配置，敞蓬自硬頂改為軟頂，並提供多樣化的動力配置選項，更強調此車為 Mercedes-AMG 團隊操刀從頭開始設計，完全未沿用任何來自上一代 SL-Class 或 AMG GT Roadster 的零件。
SL-Class 的車名源於德文的 Sport-Leicht (運動型輕量化) 或 Super-Leicht (超級輕量化)，前身可追溯至 1952 年的 300 SL (W 194) 賽車，量產版本於 1954 年登場，初期提供搭載 Gullwing 鷗翼式車門的 300 SL (W 198)，1956 年增加軟頂敞蓬車，後續發展出 W 121、W 113、R 107、R 129、R 230 及 R 231，迄今已有 7 個世代。關於新一代 Mercedes-AMG SL 的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。
圖為 R 231 世代前期車型 (左) 與 W 194 世代 300 SL 賽車 (右)。
圖為 W 198 世代 300 SL 將 Gullwing 鷗翼車門展開時的樣貌。
圖為 W 113 世代的 230 SL。
圖為 R 107 世代的 350 SL。
圖為 R 129 世代的 SL 73 AMG。
圖為 R 230 世代的 SL 65 AMG Black Series。