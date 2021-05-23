減輕重量、降門檻 Ford Focus ST Wagon SLS Edition 試駕

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● SLS 是 Saarlouis 廠所在地車牌車籍代碼，也代表 Sporty & Light Station Wagon
●較標準版 ST Wagon 少全景天窗、HUD、足踢感應式電動尾門、四門伸縮型防護邊條、B&O 音響
●旭日之刃頭燈改為奪目之鐮頭燈，少去 AFS 頭燈主動式轉向系統
●輪圈樣式改變，配胎為 235/40 R18
●車重降低約 50 公斤
福特六和自 2019 年推出第四代 Focus 積極強化車系之配備與編成，並於 2020 年 7 月宣布正式導入 ST Wagon 車型，使得 Focus 車系在台上市 20 年來首見旅行車，而較長的身形、車頂行李架符合日常使用機能，加上卓越的性能表現，受到喜愛旅行車的消費者認同，也順勢拉升品牌在市場上的銷售氣勢。然而為回應消費者的需求，福特六和今年 5 月因此特別使用德國 Saarlouis 車牌車籍代碼 SLS 為名，推出了 Focus ST Wagon SLS Edition，期盼以更加親民的價格吸引喜愛 ST Wagon 或者旅行車型的消費者。
Focus ST Wagon SLS Edition 相較於去年導入的版本，外觀上取消了旭日之刃頭燈改為與國產 ST-Line 相同的奪目之鐮頭燈，不過內部均為 LED 燈組，但少去 AFS 頭燈主動式轉向系統與流水式方向燈的功能。鋁圈部分，則從原本的 19 吋雙肋造型改以 18 吋鋁圈，並換上 235/40 R18 的配胎，但仍維持紅色煞車卡鉗，前 44mm 活塞搭配 330mm 直徑碟盤，後 36mm 活塞搭配 302mm 碟盤，制動系統仍為相同的性能等級。
Focus ST Wagon 長寬高分別是 4,667mm x 1,825mm x 1,509mm，軸距為 2,700mm。
旭日之刃頭燈改為奪目之鐮頭燈，少去 AFS 頭燈主動式轉向系統，與國產 ST-Line 相同配置。
鋁圈採用 18 吋配置，配胎尺碼為 235/40 R18。
第四代 Focus ST 承襲 Focus 車系的基本格局，大量採用銀白色車縫線點綴平底化方向盤下方也有 ST 字樣，於右側多功能按鍵附「S」按鍵與「Mode」選擇模式鈕，營造出較標準 Focus 更高級且運動化的車室氛圍。在車室部分，Focus ST Wagon SLS Edition 維持 ST 車款既有的格局，不過在細節配備上有所不同，較目前版本主要取消全景天窗、B&O 音響、HUD、足踢感應式電動尾門、四門伸縮型防護邊條，搭配外觀取消配件，使得車重減少 50 公斤。儘管如此，ST 車型與一般車型的基礎差異配件仍予以保留，包含熟悉的 Recaro 座椅、鋁合金踏板、白色縫線搭配類碳纖維飾板、ST 平底化方向盤，於右側多功能按鍵附「S」按鍵與「Mode」選擇模式鈕，整體鋪陳依然能夠滿足追求熱血的消費者。
Focus ST Wagon 在 2020 年下半年便全數更替全數位儀表板，在此次 SLS 版本上也沒有缺席。
8 吋懸浮式全彩 LC D觸控螢幕相當熟悉，搭載 SYNC3 及原廠中文衛星導航系統，亦支援 Android Auto & Apple CarPlay 手機連結功能。
雙區恆溫空調。
Recaro 出品的桶型座椅，無論是支撐性或者包覆表現都相當出色，運動感受相當濃烈。
後座空間表現與國產車型並無不同，透過類麂皮與皮質相互搭配，呈現出較優異的質感表現。不過取消天窗之後，加上黑色頂篷的設計視覺上的壓迫感較重。
車門防撞邊條也同步取消。
取消 B&O 音響系統後，同時也移除門飾板上的圖示。
車內取消全景天窗配置。
Focus ST Wagon 受惠於增加 280mm 的車長，在標準 5 人座狀態之下即擁有 694 公升的行李廂置物空間，較掀背版的 341 公升多出不少，整體來說實用性更加分。當然，在 SLS 車型上少了電動尾門啟閉功能。在安全表現上，Focus ST 同樣搭載 Ford Co-Pilot360 全方位智駕科技輔助系統，符合美國汽車工程師協會（SAE）所定義的 Level 2 半自動駕駛，整合包含：在 0-200kph 全速域內可作動的 ACC Stop & Go 主動式定速巡航調節系統、 LCA 車道導正輔助系統（Lane-Centering Assist）、前向碰撞預警系統（Pre-Collision Assist）、AEB 輔助煞停系統（附行人／車輛／自行車手偵測）、ESA 閃避轉向輔助系統（Evasive Steering Assist）、TSR 道路標誌識別輔助系統等，完整的 ADAS 符合國內消費者期待。
動力配置方面，第四代 Focus ST 車系全數採用 EcoBoost280 直列 4 缸雙渦流單渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 280ps ，峰值扭力 42.3kgm ，原廠宣稱中段加速超越 Focus RS ，導入車型配置性能調校 7 速手自排變速箱， 0-100km/h 加速僅需 6.1秒，較掀背版慢約 0.1 秒，極速一樣可以達到 250km/h 。
雖然官方宣稱車身重量比起先前導入版本減少 50 公斤左右，但實際上行駛於台北市區，無論是動力、重手的方向盤以及加速都帶來同樣的熱血感受，不過因為胎圈配置少了 1 吋並降低輪胎的扁平比，因此低速時傳遞至車內的路面回饋稍微緩和一點，舒適性有所微幅度的提升。
在操控上，旅行車較長的車身自然不如標準的五門掀背，但受惠左右死點僅 2 圈的方向盤設定，車輛的指向性相當精準，若在激烈操駕時配合 eLSD 不斷調整出最佳輪速差異，便能提高駕駛的信心程度，就算初次接觸很快就能得心應手。
Ford Focus ST Wagon 除了保有與 ST 掀背版相同的性能表現之外，亦融合了休旅車的空間優勢，在空間應用上更加符合日常的使用範疇，也滿足家庭取向的消費者，使 Focus ST Wagon 客群更加向外延伸；SLS 版本的推出自然是希望透過較親民的價格，吸引更多消費者入主。不過既然預算已經拉升至 120 萬以上，何不如直攻最頂級，滿足自身最全面性的需求。